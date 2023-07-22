Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности»

Бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева не смогла въехать в Польшу.

Она не сыграет на турнире WTA 250 в Варшаве, который пройдет на следующей неделе.

В пятницу Звонарева прилетела в Варшаву из Белграда по визе, выданной Францией, но ее пропустили пограничники. Она оставалась в транзитной зоне аэропорта, а сегодня улетела в черногорскую Подгорицу.

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно, и ее не пустили «по соображениям государственной и общественной безопасности».

Отметим, что въезд граждан России в Польшу из стран нешенгенской зоны сейчас ограничен. Для этого требуются особые основания.

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