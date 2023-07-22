Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности»

Теги Вера Звонарева WTA Warsaw Open Теннис

Бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева не смогла въехать в Польшу.

Она не сыграет на турнире WTA 250 в Варшаве, который пройдет на следующей неделе.

В пятницу Звонарева прилетела в Варшаву из Белграда по визе, выданной Францией, но ее пропустили пограничники. Она оставалась в транзитной зоне аэропорта, а сегодня улетела в черногорскую Подгорицу.

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно, и ее не пустили «по соображениям государственной и общественной безопасности».

Отметим, что въезд граждан России в Польшу из стран нешенгенской зоны сейчас ограничен. Для этого требуются особые основания.

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9 комментариев

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Доминик
Видимо пшеки перепутали "ракетки" и "ракеты". Звонарева очень-очень опасная террористка (сарказм)
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Сергей48
Вот приезд Веры подорвал бы безопасность их страны🤦‍♂️? Каким образом?
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Йенс Мустерманн
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В заявке на турнир ещё значатся Александра Саснович и Маргарита Бетова (экс-Гаспарян). Пустят ли их в страну?
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atelos
Чьей безопасности? Польской? %%% Паны кукухой поехали
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Ничего Смешного
WTA в этом опять не усмотрит в этом ничего такого. У Звонаревой видимо звание не ниже полковника)
Вообще это цирк и хамство
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atelos
Ответ Eugenie Nation
Поражает что еще есть русские люди которые упорно едут в Польшу, там же уже сто раз дали понять, кого не хотят у себя видеть
поражают те, кто упорно путает спорт с политикой!
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Никита Волк
Ответ Ничего Смешного
WTA в этом опять не усмотрит в этом ничего такого. У Звонаревой видимо звание не ниже полковника) Вообще это цирк и хамство
При чем тут WTA,? К турниру Звонареву допустили, она числится в заявке. К правительству страны, которое запретило въезд, никакого отношения не имеет ни турнир, ни ВТА, точно так же, как к запрету на въезд Джоковича ранее
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