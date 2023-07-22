«Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ», даже если не будет играть. В его окружении готовы пожертвовать сезоном». Журналист Риоло о форварде

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Даниэль Риоло Футбол

Килиан Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на сезон, даже если не будет играть.

Напомним, вчера парижский клуб исключил форварда из заявки на турне по Японии. Футболиста выставили на трансфер. Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи дал игроку две недели на то, чтобы либо продлить контракт, либо согласиться на продажу в 2023 году.
 
 Журналист Данэль Риоло заявил, что Мбаппе намерен остаться в клубе, несмотря на отстранение.

«Этим вечером я разговаривал с людьми, которые очень близки с Килианом Мбаппе. На сегодняшний день Килиан Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», даже не играя. Мне дали понять, что в окружении Мбаппе готовы принять ситуацию, пожертвовать сезоном, если он не будет играть. 

Сегодня вечером Мбаппе явно зол. Никто из окружения Мбаппе не будет выступать с заявлениями.  Они подождут до сентября, чтобы представить свою версию.

Но по состоянию на сегодня Мбаппе не хочет покидать «ПСЖ» и готов остаться, даже если это означает не играть и остаться на скамейке запасных», – сказал Риоло в эфире программы After Foot. 

Предложение по Мбаппе сделал саудовский клуб. Килиан вряд ли перейдет куда-то, кроме «Реала», этим летом

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91 комментарий

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QWertY
Буду орать, если Мбаппе отстранят на сезон, а ПСЖ с Энрике выиграет ЛЧ)
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llolishe
Сам себе руинит карьеру
+54
-5
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Mihail0910
Следующая новость :"Мбаппе готов перезаключить контракт на 10 лет и не играть"
+38
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Акира_1
Ответ llolishe
Сам себе руинит карьеру
Не всем важна эту карьера и горска кубков, некоторым важнее денег заработать на тусы
+28
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<~Inter~>
Ответ Magic_Man
Какой-то треш, Неймар версия 2,0. В его ситуации, жертвовать сезоном ради денег, а не ради спортивных достижений, такое себе...
Неймар то как раз всегда выбирал футбол. Форсировал свои возвращения ради сборной и плей оффа ЛЧ, а Мбаппе готов год без футбола просуществовать ради лишних миллионов которые по сути никак не повлияют на его финансовое состояние в конце карьеры
+19
-3
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Papa Il
Такое чувство что мбаппе станет новым Азаром для Реала
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Профессор из Кобхэма
Мбаппе клоун)
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Гусеконь
Окружение Мбаппе ясно дало понять, что деньги тот любит больше футбола
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pit4er
У Мбаппе настолько плохая репутация, что любая негативная новость о нем воспринимается читателями на веру. Даже если это какой-то журналист с кем-то знакомым знакомого поговорил
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Акира_1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если он пожертвует одним годом, его ни в один топ-клуб не возьмут
Реал возьмёт ещё как, коль они даже его манипуляции пережили с выбиванием денег из ПСЖ через интерес Переса
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QWertY
Ответ llolishe
А если Кейн останется в ТТХ и не побьет рекорд АПЛ ты тоже поржешь
Нет
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the80dream
Видимо Макрон уговорил его,
пообещав провинцию Шампань или Бургундию
+5
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Magic_Man
Какой-то треш, Неймар версия 2,0. В его ситуации, жертвовать сезоном ради денег, а не ради спортивных достижений, такое себе...
+5
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Yu123
Ответ QWertY
Буду орать, если Мбаппе отстранят на сезон, а ПСЖ с Энрике выиграет ЛЧ)
будешь орать с того что никогда не произойдет?
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ARIGAMI ARIGAMI
Если он пожертвует одним годом, его ни в один топ-клуб не возьмут
+5
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alexey102rus
Самый идеальный вариант. Мбаппе из-за жадности теряет год карьеры в праймовом возрасте, а ПСЖ платит ему деньги и ничего не получает от продажи. Все получат то, что заслужили.
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olander
Килиан, конечно, очень неприятный тип.
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Человек1991
Мбаблопе хочет 150 лимонов по контракту с ПСЖ , потом следующим летом 150 лимонов подписной бонус от реалки, и контракт на 5 лет чистыми 50-70 лимонов ЗП .) итого больше полмиллиарда )
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SaH4r.
В беспринципный мчк его возьмут. Помнится год назад сливки кричали, "в наш риял дважды не зовут", матерились на черепаху, а сейчас переобулись, как же смешно и мерзко от них.
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Пилат
Ответ Hans Castorp
Если это действительно так , и он ради денег готов просто выкинуть год из самого прайма своей карьеры- то Реал стоит задуматься над его переходом очень крепко , потому что В конце концов ситуации с Бейлом и Азаром должны чему-то да научить Мадрид
Прекратите, с Бейлом на завершающем этапе были проблемы, так-то он забивал много решающих голов. Я, как болельщик Барсы говорю 😉
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Magic_Man
Ответ <~Inter~>
Неймар то как раз всегда выбирал футбол. Форсировал свои возвращения ради сборной и плей оффа ЛЧ, а Мбаппе готов год без футбола просуществовать ради лишних миллионов которые по сути никак не повлияют на его финансовое состояние в конце карьеры
Неймар обменял одну из сильнейших команд мира на тот момент, на ПСЖ. По факту он мог добиться куда большего, в спортивной карьере.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ QWertY
Бред ради плюсиков. У ПСЖ отличная работа на всех уровнях: великолепные базы -что основная тренировочная, что молодежная. Каждый год академия парижан поставляет кадры пригодного уровня, которых быстро разбирают за хорошие бабки. ПСЖ является гегемоном чемпионата, что не было до шейхов, бьет всевозможные рекорды по титулам внутри страны. Сейчас пытаются выкупить стадион. Большая загвоздка для них в том, что Лига 1 бедная и не престижная. Если Сити достаточно пригласить хорошего тренера и топ футболистов, то ПСЖ надо приглашать распиаренных, чтобы хоть как то повысить престиж чемпа. Трансферы Месси, Рамоса и Наваса тому доказательство. Условный молодой топ игрок между Лигой 1 и АПЛ выберет второе, если ему не предложат гору денег.
Ладно, инфраструктуру уберём за скобки, но вы сами в одном предложении отмечаете гегемонию ПСЖ, а в другом уточняете, что уровень чемпионата у них не высок. В таком случае грош цена их доминированию. Здесь много ума не надо: скупи лучших игроков, и будешь первым парнем на деревне.
И разве в приглашении распиаренных личностей видится разумность со стороны руководства? Разве не лучше пригласить тех, кто приносит результат, потому что нет лучшего пиара, чем победы: там, где титулы, всегда и внимание, – а парижане его добиваются мыльными операми.
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Борис Энгельгардт
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если он пожертвует одним годом, его ни в один топ-клуб не возьмут
да-да) с руками оторвут
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Артур Ганненко
Все наезжают на Мбаппе, но по фактам позиция ПСЖ абсурдна - "Он обещал не уходить бесплатно". Если бы обещал, то это бы прописали в контракте. И с чего бы Мбаппе это было обещать, непонятно. По итогу Мбаппе светит 200-300 лямов, если он останется ещё на сезон - от ПСЖ и бонус от Реала. С чего бы ему от этого отказываться. Тут поможет лишь Саудовская Аравия, которая готова будет и заплатить ПСЖ и Мбаппе и дать лишь годичный контракт.
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Dinamik1
Надо бы Зениту подсуетится он же в этих делах как рыба в воде.Тем более суперпупер клуб как он себя называет.
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