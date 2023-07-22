«Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ», даже если не будет играть. В его окружении готовы пожертвовать сезоном». Журналист Риоло о форварде

Килиан Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на сезон, даже если не будет играть.

Напомним, вчера парижский клуб исключил форварда из заявки на турне по Японии. Футболиста выставили на трансфер. Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи дал игроку две недели на то, чтобы либо продлить контракт, либо согласиться на продажу в 2023 году.



Журналист Данэль Риоло заявил, что Мбаппе намерен остаться в клубе, несмотря на отстранение.

«Этим вечером я разговаривал с людьми, которые очень близки с Килианом Мбаппе. На сегодняшний день готов остаться в «ПСЖ», даже не играя. Мне дали понять, что в окружении Мбаппе готовы принять ситуацию, пожертвовать сезоном, если он не будет играть.

Сегодня вечером Мбаппе явно зол. Никто из окружения Мбаппе не будет выступать с заявлениями. Они подождут до сентября, чтобы представить свою версию.

Но по состоянию на сегодня Мбаппе не хочет покидать «ПСЖ» и готов остаться, даже если это означает не играть и остаться на скамейке запасных», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.

Предложение по Мбаппе сделал саудовский клуб. Килиан вряд ли перейдет куда-то, кроме «Реала», этим летом

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