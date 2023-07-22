Товарищеские матчи. «МЮ» против «Арсенала», «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Челси» – «Брайтон»
Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
Эрфурт, Германия
«Рот-Вайсс» Германия – «Боруссия» Дортмунд Германия – 17:30
Йорк, Англия
«Лидс» Англия Д2 – «Монако» Франция – 18:00
Ист-Ратерфорд, США
«Арсенал» Англия – «Манчестер Юнайтед» Англия – 00:00
Филадельфия, США
«Челси» Англия – «Брайтон» Англия – 01:30
Санта-Клара, США
«Барселона» Испания – «Ювентус» Италия – 5:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Arsenal.com ($/geo/R)
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