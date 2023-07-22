Товарищеские матчи. «МЮ» против «Арсенала», «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Челси» – «Брайтон»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига Арсенал товарищеские матчи (клубы) результаты Лидс чемпионшип Брайтон Рот-Вайсс Эрфурт Футбол

Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Эрфурт, Германия

«Рот-Вайсс» Германия – «Боруссия» Дортмунд Германия – 17:30

Йорк, Англия

«Лидс» Англия Д2 – «Монако» Франция – 18:00

Ист-Ратерфорд, США

«Арсенал» Англия – «Манчестер Юнайтед» Англия – 00:00

Филадельфия, США

«Челси» Англия – «Брайтон» Англия – 01:30

Санта-Клара, США

«Барселона» Испания – «Ювентус» Италия – 5:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ranelgee
Боже, как я рад, что ради матча МЮ мне не нужно будет просыпаться в 6 утра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Arsenal v Manchester United 📺00:00
Arsenal.com ($/geo/R)
MUTV HD
Sport 3 Israel HD
VG+ Sport Norge
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий