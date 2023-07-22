В «Барселоне» вспышка гастроэнтерита. Клуб отменил товарищеский матч с «Ювентусом»
Товарищеский матч «Барселоны» с «Ювентусом» отменен по медицинским причинам.
«Блауграна» сообщила, что игра не состоится из-за того, что значительная часть ее футболистов страдает от вирусного гастроэнтерита (заболевание вирусной этиологии, характеризующееся водянистой диареей, болями в животе, тошнотой – Sports.ru).
Игра должна была пройти 23 июля, начало было запланировано на 05:30 по московскому времени.
Mundo Deportivo сообщает, что первым игроком, у которого проявились симптомы, в четверг стал защитник Жюль Кунде. Сегодня утром сразу несколько футболистов почувствовали недомогание, и команда не смогла полететь в Сан-Хосе на игру с «Ювентусом».
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