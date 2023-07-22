В «Барселоне» вспышка гастроэнтерита. Клуб отменил товарищеский матч с «Ювентусом»

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) происшествия Жюль Кунде Здоровье Футбол

Товарищеский матч «Барселоны» с «Ювентусом» отменен по медицинским причинам.

«Блауграна» сообщила, что игра не состоится из-за того, что значительная часть ее футболистов страдает от вирусного гастроэнтерита (заболевание вирусной этиологии, характеризующееся водянистой диареей, болями в животе, тошнотой – Sports.ru).

Игра должна была пройти 23 июля, начало было запланировано на 05:30 по московскому времени.

Mundo Deportivo сообщает, что первым игроком, у которого проявились симптомы, в четверг стал защитник Жюль Кунде. Сегодня утром сразу несколько футболистов почувствовали недомогание, и команда не смогла полететь в Сан-Хосе на игру с «Ювентусом».

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108 комментариев

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Белочка Радимова
Обосрались, в общем
+265
-18
+247
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noti22
Новый рычаг - кормить игроков просрочкой?
+128
-17
+111
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Bazilic
Просрали матч
+85
-8
+77
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Николай Корягин
Ну хорошо что до матча случилась, а то вот в матчах с Баварией прямо во время матча случается
+65
-16
+49
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wonderwall
смех смехом,а вирусные кишечные инфекции штука заразная и ох какая гадкая. здоровья ребятам скорейшего!
+37
-3
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DolJun
юве с победой, им она нужнее. игрокам барсы здоровья
+32
-17
+15
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KKA
Ответ Белочка Радимова
Обосрались, в общем
Чего греха таить то)
+14
-3
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error505
Здоровья команде!
+12
-3
+9
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dreamstep
Кунде не моет руки, а Энтеросгель теперь пить всей команде.
+11
-2
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Abdul Aziz
Ответ Ansu Fati
Комментарий удален модератором
обычно в таких случаях я жду подвоха
+10
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Igmu
Ответ i love it
Почему таких как ты неодекватных хейтеров так много и чего тут смешного???
Чел таким образом плюсы зарабатывает, не мешай ему.
+8
-4
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Amalfitano
Сезон еще не начался, а барсики уже обделались.
+8
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леннорыч-абрамович
Этот рычаг Барселона использовала впервые!
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x82bp29ypb
Прям лучшая новость для шуток в комментариях
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ Белочка Радимова
Обосрались, в общем
Кстати в ЛЧ у барсы гастроэнтерит уже на протяжении нескольких сезонов кряду
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Белочка Радимова
Обосрались, в общем
По конспектам Слуцкого🤓
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StarsAndArrows
С Арсеналом то сыграют?
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Вячеслав Свитюк
Блин зашёл поржать с комментов про то как пацаны очистку проходят, да как то вяло, на такую то тему)
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Пацанчик реальный
Ответ i love it
Почему таких как ты неодекватных хейтеров так много и чего тут смешного???
Рычаг в очередной раз обделался,да еще и жиденько,как тут не смеяться??
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Andrey Chernyaev
Ответ corazón blanco
Кубок Жоана Гампера проводится на Камп Ноу (что и логично, в честь основателя клуба) и будут они играть против Тоттенхэма в этом году.
в этом году Камп Ноу на ремонте. играть на Олимпийском будут
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Пацанчик реальный
Как думаете,а болельщикам,которые купили билеты,вернут деньги?Или скажут что деньги ушли на лечение поноса у игроков Барселоны?
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Bazilic
Ответ Ansu Fati
Комментарий удален модератором
Возможно телефон украли
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wasbornin1987
Отдыхали в Анапе и нахоебались воды сто пудов
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Игорь Пичугин
Понажрутся Хамона с Паэльей!Потом др ищут.
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Пацанчик реальный
Может быть они так хотят избавиться от ненужных игроков?От Фати например?Типо уходи, ты заразный!)
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