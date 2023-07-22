Александр Гвоздик: «Президент Усик? Отличная идея, буду за него голосовать. Из комика же получился, чем Саша хуже?»

Теги Александр Усик Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

Украинский боксер Гвоздик поддержал решение Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Что думаю о решении Усика баллотироваться в президенты? Это отличная идея! У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился, чем Саша хуже?» – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик.

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26 комментариев

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Виктор Иванович
Ответ Owen_the_Simple
Из комика получился кто?
Президент, которого мы не можем победить уже полтора года.
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Zidane0907
Что мелочитесь? Выбирайте сразу Сердючку. Шоу должно продолжаться!
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Koulmann
Ответ дмитрий каменецкий
от одного боксера мэра уже долго все смеются,будем и над президентом боксером все смеяться ?
Боксер мэр кстати, вполне неплохо управляет городом, если смотреть обьективно, но вам этого не видать из-за фуфла, которое вы активно жрете за обе щеки.
А вот какой толк от Валуева, я пока так и не увидел.
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Michael1969
Проблема не в том, что дураков много, а в том, что они перестали стесняться, с помощью интернета определив, что их большинство.
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Owen_the_Simple
Из комика получился кто?
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ДМ-1чемпион
"У него для президентства есть все качества!?" А ХА ХА. Ну а что! Чуб у Усика есть, вышиванка и шаровары есть. А что ещё надо, что бы стать президентом украины!? А ХА ХА.
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дмитрий каменецкий
от одного боксера мэра уже долго все смеются,будем и над президентом боксером все смеяться ?
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Koulmann
В любой демократической стране не особо важно, кто там на посту президента, губернатора или другой высокой должности - кто только не был и ничего не развалилось.
Тот же старина Мэнни балотировался на Филлипинах. Где же до этого были все эти недоораторы со своей критикой?
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Мишаня Кравцов
Отличный президент из комика получился, каждый день придумывает все новые технологичные способы убиения украинских солдат об нашу армию. Интересно, какие способы придумает боксер? Парочка догадок даже у меня есть. Правда, не факт, что к тому времени на этой территории кто-то останется, но все же.
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Мишаня Кашников
СБУ взяла на карандаш
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Owen_the_Simple
Ответ Виктор Иванович
Президент, которого мы не можем победить уже полтора года.
А в какой сфере мы его пытаемся победить?
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ДМ-1чемпион
Ответ Виктор Иванович
Президент, которого мы не можем победить уже полтора года.
А ХА ХА. Мы не можем победить (пока) весь западный мир, который вкладывает в эту бойню сотни миллиардов долларов!
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Alex Legend
Ответ Виктор Иванович
Президент, которого мы не можем победить уже полтора года.
Этот клоун демитализирует Америку, это тайный агент российских спецслужб, завербованный ещё Масляковым.
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Андрей Балабаев
Ответ Виктор Иванович
Президент, которого мы не можем победить уже полтора года.
Помощь всего нато и ряда других стран не учитывается?
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Андрей Балабаев
Ответ Виктор Иванович
И это еще при том, что т.н. западный мир даже на войну не явился.
И не явится. Как польское руководство обделалось когда случай с трактором произошëл
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ДМ-1чемпион
Ответ Виктор Иванович
И это еще при том, что т.н. западный мир даже на войну не явился.
Это при том, что он в этой войне по самый уши! Советники, наёмники, разветданные, целенаведения со спутников и т. д. И не понимать этого может только сказочный....
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Babyboy
Ответ Виктор Иванович
И это еще при том, что т.н. западный мир даже на войну не явился.
ага. леопарды картонные. а шторм шэдоу летают над хромакеем
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