Александр Гвоздик: «Президент Усик? Отличная идея, буду за него голосовать. Из комика же получился, чем Саша хуже?»

Украинский боксер Гвоздик поддержал решение Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Что думаю о решении Усика баллотироваться в президенты? Это отличная идея! У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился, чем Саша хуже?» – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик.

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