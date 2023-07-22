«Монако» хочет купить Ренана у «Зенита». За 19-летнего защитника могут заплатить 25 млн евро

Теги Зенит Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы деньги Роберт Ренан Футбол

«Монако» хочет подписать Роберта Ренана.

Как передает Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу, клуб Лиги 1 включил защитника «Зенита» в список своих целей. Бразилец может обойтись монегаскам в 25 млн евро.

Ренан выступает в Мир РПЛ с сезона-2022/23 и провел за это время 10 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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77 комментариев

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Serge Vendino
Кто последний будет уходить, пусть выключит газовую плиту
+142
-19
+123
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Фёдор Кузнецов
Ответ Николай Корягин
Че, уже?
Ренан один из самых перспективных защитников мира, удивительно что он вообще в РПЛ заехал
+78
-3
+75
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Dmitry Family
когда взяли игрока на здачу с Алберто и тут же могут заработать на нем 25кк Спартаку такое и не снилось хД
+71
-13
+58
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kilo_gilo
неплохая сделка для всех:
1. Зенит выгодно продает не самого надежного,но перчпективного зщ
2. Монако получает хорошего игрока на вырост
3. Ренан, очевидно,шаг вперёд в карьре делает
+41
-4
+37
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Циник Петербургский
Всё-таки, плохой у Зенита менеджмент - что ни сделают, от всего полыхает у некоторых ;)
+30
-3
+27
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Lumberjack
Вот это бизнес у Зенита ) А тушинские будут по прежнему покупать за десятки миллионов бревна и плакать что "Газпром все купил"
+27
-4
+23
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Nogoi89
25 млн? За 19 летнего будущего топа? Через 1.5 - 2 года будут 50 предлагать, уверен, если не будет траам. Слишком породистый и современный защитник. Без каких-либо ограничений по антропометрии и скорости, технике.
+20
-2
+18
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Фёдор Кузнецов
Ответ Serge Vendino
Кто последний будет уходить, пусть выключит газовую плиту
Зенит получает 100+ миллионов евро, на такие деньги можно по 2-3 игрока на замену ушедших взять
+24
-7
+17
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Руслан Узденов
Смеюсь с тех, кто говорит, что Зенит щас распродаст всех бразилов и станет обычной командой и вряд-ли в этом сезоне возьмёт рпл. Вы видите какие ценники фигурируют? Зенит сейчас заработает 100+ на трансферах и снова качественно закупится.
+16
-1
+15
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Фёдор Кузнецов
Ответ Serge Vendino
Бесспорно, но ещё надо найти тех, кто к нам поедет
В Бразилии куча таких
+13
-1
+12
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Deca
не плохо так Альберто качаем
+14
-2
+12
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Sebastian Debussy
Ответ Dmitry Family
когда взяли игрока на здачу с Алберто и тут же могут заработать на нем 25кк Спартаку такое и не снилось хД
Спартак много чего снилось! Жаль, что это только сны🤣🤣🤣
+16
-5
+11
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igls54
Впечатлились ещё и паненкой в ворота Акинфеева
+14
-5
+9
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AlbertDav
Зенит закрывает нишу Шахтера
+8
0
+8
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шатанледс 12
Ответ kilo_gilo
неплохая сделка для всех: 1. Зенит выгодно продает не самого надежного,но перчпективного зщ 2. Монако получает хорошего игрока на вырост 3. Ренан, очевидно,шаг вперёд в карьре делает
К тому же, в чемпионате Франции у него больше шансов на развитие чем в РПЛ. Тем более в Монако
+6
-1
+5
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Игорь М.
Ответ Nogoi89
25 млн? За 19 летнего будущего топа? Через 1.5 - 2 года будут 50 предлагать, уверен, если не будет траам. Слишком породистый и современный защитник. Без каких-либо ограничений по антропометрии и скорости, технике.
на карандаше у сборной Бразилии, на слуху у топовых клубов. Крайне выгодное вложение денег со стороны Зенита)
+5
0
+5
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cektor
Зенит как шахтер в свое время. Скупает бразильцев и продает их по хорошей цене
+4
-1
+3
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Александр Кузичкин
Ответ Serge Vendino
Бесспорно, но ещё надо найти тех, кто к нам поедет
да многие поедут. Деньги решают почти все.
+3
0
+3
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Fjordy
А играть будут Алип с Чистяковым? Тогда лучше Эраковича в аренду не отдавать.
+3
0
+3
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Николай Корягин
Че, уже?
+5
-2
+3
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Владислав88
Только какое это имеет отношение к развитию российского футбола?
Зенит в первую очередь занимается развитием Зенита, а не российского футбола. Как и любой другой клуб, собсна. И это правильно.
+2
0
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tony
Ответ Serge Vendino
Бесспорно, но ещё надо найти тех, кто к нам поедет
Медведев не зря лично в Бразилию гонял. Уже есть агенства, которые работают с Зенитом и готовы возить сюда из Бразилии самых разных игроков. Чего только стоит агент Малкома, который уже игроков 5 в Зенит привез суммарно (включая таланта Педро). Уровня Малкома сейчас не приедет, только на вырост искать. Другого пути нет.
+3
-1
+2
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cektor
К зенита распродажа не хилая ))
+2
0
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Данко Лазович
Ответ Deca
не плохо так Альберто качаем
ломаем Жору, ... Альбатрос))
+3
-1
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Dmitry Family
Ответ Spiker1606
Ренана купили за 19 млн долларов, так как Альберто бесплатно ушёл. Но Зенит объявил, что якобы обменяли.
Алберто продали за 10кк а Ренан и Ду шли как доплата, так что его не покупали, это ты уже себе на выдумывал, и ещё у зенита есть 50% прав на Алберто если ты не в курсе
+2
0
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