«Монако» хочет подписать Роберта Ренана.

Как передает Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу, клуб Лиги 1 включил защитника « » в список своих целей. Бразилец может обойтись монегаскам в 25 млн евро.

выступает в Мир с сезона-2022/23 и провел за это время 10 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.