«Монако» хочет купить Ренана у «Зенита». За 19-летнего защитника могут заплатить 25 млн евро
«Монако» хочет подписать Роберта Ренана.
Как передает Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу, клуб Лиги 1 включил защитника «Зенита» в список своих целей. Бразилец может обойтись монегаскам в 25 млн евро.
Ренан выступает в Мир РПЛ с сезона-2022/23 и провел за это время 10 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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