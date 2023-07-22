Абаскаль назвал сына в честь Старостина: «Николай – имя почитаемого в России святого и основателя «Спартака» 

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Николай Старостин религия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, почему назвал сына Николаем.

– В мае вы стали отцом. Как на вас повлияло рождение сына?

– Жизнь стала другой, намного эмоциональней. А поменялось в первую очередь мое восприятие работы, отношение к ней. То, как я на ней фокусируюсь.

Сейчас попробую объяснить. Во время сбора я провел много времени на расстоянии от малыша, так как мы жили в Тарасовке. И часто задавал себе вопрос: что я делаю и зачем?

Ответ пришел, когда мы проводили товарищеский матч в «Лужниках», а жена с сыном были на трибунах. Вот для чего я должен каждый день стремиться к лучшему результату команды. Чтобы быть примером для Гильермо Николая. Примером не футбольным, а жизненным.

– Болельщикам понравилось, что вы назвали сына русским именем. Почему именно Николай? Неужели в честь Николая Петровича Старостина, чей портрет висит у вас в кабинете?

– Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило.

Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай – это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба. 

Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы. 

– Ваши родные уже бывали в России?

– Как раз собираются впервые прилететь. Они будут на трибуне в матче второго тура с «Балтикой». Мама никогда не была здесь и очень взволнована, потому что всю жизнь интересовалась Россией, – сказал главный тренер «Спартака».

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58 комментариев

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Оператор Дзюбы
мог бы и правду сказать, что в честь рассказова назвал
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Кирилл Захаров
Неожиданно
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Роман
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Hakuna Matata!
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King_X
При "ну таком" отношении к Спартаку(из-за зарем и цирка в последние годы), не могу не отметить, что Гильермо крут, и вызывает симпатии как человек. Грамотный чел

При нелюбви к Спартаку, в годы Карреры даже радостно было за его чемпионство, пусть в меньшей степени, но к Абаскалю тож хорошее отношение, хочется успехов пожелать
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spartak_1988
Ответ Pok_Toholo
Видать на сборах исключительно борщом кормился
А тебе овёс в голову ударил, раз ты такую ересь пишешь, да ещё и не по одному разу
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deadjoker
Шах и мат ветераны :))
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garp
конвертируется в Николас, Николя и т.д.
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red-blue_Armen
Николай Гильермович
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sarov
Всегда респектую тем, кто уважительно и с интересом относится к культуре страны, в которой находится. Вне зависимости от клубных пристрастий.
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tankist231
Приятно такое слышать, но я бы если уехал на работу на пару тройку лет в Испанию и родись у меня там сын, я бы не назвал его условным Хосе или Родриго, но думаю его будут чаще называть Никола или Николас
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pav11k
Ого! Так сильно Спартак вошел в его жизнь. Круто
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Spaten
Реальный пацан
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R Kukhov
Молодец
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Max9999
Николай Гильермович Абаскаль.
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Легато
Газзаев доволен
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sd4fmwrvz8
Рыжий Колян)))
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Кондитер
Коля Абаскаль 👍
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Павел Мельников
Приятный момент. Здорово, что работа в России оставит такой след у них в семье )
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Владимир Вербицкий
Что скажет Мостовой?
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Gunter1769
Почему за такую положительную новость нельзя проголосовать?
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Евгений Кузнецов
хороший мужик! видно, что с человеческими качествами у Гильермо всё в порядке
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Дэннис Молинарев
Зачот!
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Evincive
Не будем забывать, что Николай по гречески - победитель.
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0:4 на спотифай камп ноу
Вау, вот это неожиданно реально, человек так проникся своим делом, надеюсь болелы спратака не будут поливать его помоями даже если команда будет с неутешительныии результатами, все же назвать сына в честь Легенды клуба это очень сильно.
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