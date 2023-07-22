Куличенко о жизни в США: «Детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму»

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Елена Куличенко рассказала о том, к чему не может привыкнуть в США.

Куличенко выступает в прыжках в высоту за сборную Кипра, а проживает в США. До 2021 года спортсменка представляла Россию.

— Полностью адаптировались к Штатам?

— Думаю, я никогда полностью не адаптируюсь: все-таки другая культура, другой менталитет. Но мне комфортно: там мой дом, друзья, тренеры, команда — это уже рутина. К еде вот не могу привыкнуть — ужасная, пластиковая (смеется). Хочешь поесть нормальную домашнюю еду, а там бургеры, жареная курица и какая-нибудь мексиканская еда — примерно такой репертуар.

Я жила в общежитии: там не было кухни, так что себе не готовила. Более-менее было в специальной столовой для спортсменов. Но в этом году я переезжаю в апартаменты: буду себе готовить — потому что это уже невозможно.

А так все нормально. Хотя какие-то вещи я никогда не пойму.

— Например?

— Чрезмерная толерантность. Никакого хейта, но сейчас у них есть направление «Прогрессивное общество». Это из разряда: мужчин пускают в женский спорт — он же чувствует себя женщиной, а если вы это не принимаете, значит, вы трансфобик. Ну это же бред полный! Или когда детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму.

Повторюсь: никакого хейта, просто я далека от этого.

— Вы уже сталкивались с такими спортсменами?

— Слава богу, нет. В NCAA уже были такие случаи, когда им разрешали участвовать. Но вроде Международная легкоатлетическая федерация приняла, что в нашем спорте такого не будет, – сказала Куличенко.

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17 комментариев

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Dr. J 24
что то не возвращаешься же?
+14
-3
+11
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Koulmann
У этих спорстменов явно проблемы будут в любой стране, если они не могут найти нормальной еды в США, Карл, в США(!!!) где представлены больше всего национальностей и можно найти блюдо любой кухни, хоть пельмени или вяленых тараканов. . Если не быть ленивой задницей и немного уметь пользоваться гуглом.

Насчёт, "чрезмерной толерантности", тут явно от каких-то детских травм или воспитания. Какая к черту разница кто себя кем считает, хоть прямоугольной тефтелькой? Как это тебя касается? Личная жизнь других, как и частная собственность там, неприкосновенна.
А трансгендерам уже запрещают выступать в "женских" категориях, тут стоит следить за повесткой.
+9
-3
+6
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Sebastian Debussy
никогда не пойму, но мой дом там))))
Прям как футбллист (спасибо поправили), не люблю Америку, но пятый раз уже туда приехал 🤣🤣🤣
+14
-9
+5
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hiper26
Ответ Sebastian Debussy
никогда не пойму, но мой дом там)))) Прям как футбллист (спасибо поправили), не люблю Америку, но пятый раз уже туда приехал 🤣🤣🤣
Лещук это футболист. 5й раз в Америке, но в Москве лучше .ка:)
+5
-1
+4
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Капитан_Улитка
у них что, методички не меняют? что ПерЛиГос (первое лицо государства) так говорит, что все остальные.
+7
-5
+2
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Sebastian Debussy
Ответ hiper26
Лещук это футболист. 5й раз в Америке, но в Москве лучше .ка:)
и Шаверма вкуснее))) Все лучше в Москве, но все равно еду)))
+2
0
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Romans Muhins
Не то что понять нельзя и не надо
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0
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Давай Так
Ответ Koulmann
У этих спорстменов явно проблемы будут в любой стране, если они не могут найти нормальной еды в США, Карл, в США(!!!) где представлены больше всего национальностей и можно найти блюдо любой кухни, хоть пельмени или вяленых тараканов. . Если не быть ленивой задницей и немного уметь пользоваться гуглом. Насчёт, "чрезмерной толерантности", тут явно от каких-то детских травм или воспитания. Какая к черту разница кто себя кем считает, хоть прямоугольной тефтелькой? Как это тебя касается? Личная жизнь других, как и частная собственность там, неприкосновенна. А трансгендерам уже запрещают выступать в "женских" категориях, тут стоит следить за повесткой.
Даже ту самую "домашнюю еду" можно найти.
+1
0
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rtr_return
Ну так возвращайся в Россию
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Давай Так
Хочешь поесть нормальную домашнюю еду, а там бургеры, жареная курица и какая-нибудь мексиканская еда — примерно такой репертуар.

Хейт еды. Ну это классика!
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Матрос Кот
Тут мнтгие напишут,про то,что окопался в США и гонит,типа давай в Нижний Тагил. Так вот. США в данный момент не страна мечты для русских. Без специальности,английского,с обременением типа жены и детей,даже можно не мечтать. Еще. Надо много работать и терпеть.
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Sebastian Debussy
Ответ hiper26
Лещук это футболист. 5й раз в Америке, но в Москве лучше .ка:)
А ну может фктболист. сути не меняется)))
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фанат Ска хабаровска
Ответ Sebastian Debussy
никогда не пойму, но мой дом там)))) Прям как футбллист (спасибо поправили), не люблю Америку, но пятый раз уже туда приехал 🤣🤣🤣
Где она сказала, что не любит америку, плюсодрочер?
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