Куличенко о жизни в США: «Детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму»
Елена Куличенко рассказала о том, к чему не может привыкнуть в США.
Куличенко выступает в прыжках в высоту за сборную Кипра, а проживает в США. До 2021 года спортсменка представляла Россию.
— Полностью адаптировались к Штатам?
— Думаю, я никогда полностью не адаптируюсь: все-таки другая культура, другой менталитет. Но мне комфортно: там мой дом, друзья, тренеры, команда — это уже рутина. К еде вот не могу привыкнуть — ужасная, пластиковая (смеется). Хочешь поесть нормальную домашнюю еду, а там бургеры, жареная курица и какая-нибудь мексиканская еда — примерно такой репертуар.
Я жила в общежитии: там не было кухни, так что себе не готовила. Более-менее было в специальной столовой для спортсменов. Но в этом году я переезжаю в апартаменты: буду себе готовить — потому что это уже невозможно.
А так все нормально. Хотя какие-то вещи я никогда не пойму.
— Например?
— Чрезмерная толерантность. Никакого хейта, но сейчас у них есть направление «Прогрессивное общество». Это из разряда: мужчин пускают в женский спорт — он же чувствует себя женщиной, а если вы это не принимаете, значит, вы трансфобик. Ну это же бред полный! Или когда детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму.
Повторюсь: никакого хейта, просто я далека от этого.
— Вы уже сталкивались с такими спортсменами?
— Слава богу, нет. В NCAA уже были такие случаи, когда им разрешали участвовать. Но вроде Международная легкоатлетическая федерация приняла, что в нашем спорте такого не будет, – сказала Куличенко.
Насчёт, "чрезмерной толерантности", тут явно от каких-то детских травм или воспитания. Какая к черту разница кто себя кем считает, хоть прямоугольной тефтелькой? Как это тебя касается? Личная жизнь других, как и частная собственность там, неприкосновенна.
А трансгендерам уже запрещают выступать в "женских" категориях, тут стоит следить за повесткой.
Прям как футбллист (спасибо поправили), не люблю Америку, но пятый раз уже туда приехал 🤣🤣🤣
Хейт еды. Ну это классика!