Куличенко о жизни в США: «Детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму»

Елена Куличенко рассказала о том, к чему не может привыкнуть в США.

Куличенко выступает в прыжках в высоту за сборную Кипра, а проживает в США. До 2021 года спортсменка представляла Россию.

— Полностью адаптировались к Штатам?

— Думаю, я никогда полностью не адаптируюсь: все-таки другая культура, другой менталитет. Но мне комфортно: там мой дом, друзья, тренеры, команда — это уже рутина. К еде вот не могу привыкнуть — ужасная, пластиковая (смеется). Хочешь поесть нормальную домашнюю еду, а там бургеры, жареная курица и какая-нибудь мексиканская еда — примерно такой репертуар.

Я жила в общежитии: там не было кухни, так что себе не готовила. Более-менее было в специальной столовой для спортсменов. Но в этом году я переезжаю в апартаменты: буду себе готовить — потому что это уже невозможно.

А так все нормально. Хотя какие-то вещи я никогда не пойму.

— Например?

— Чрезмерная толерантность. Никакого хейта, но сейчас у них есть направление «Прогрессивное общество». Это из разряда: мужчин пускают в женский спорт — он же чувствует себя женщиной, а если вы это не принимаете, значит, вы трансфобик. Ну это же бред полный! Или когда детям в детском садике говорят: «Сегодня вы можете выбрать, мальчик вы или девочка». Вот такие вещи я никогда не пойму.

Повторюсь: никакого хейта, просто я далека от этого.

— Вы уже сталкивались с такими спортсменами?

— Слава богу, нет. В NCAA уже были такие случаи, когда им разрешали участвовать. Но вроде Международная легкоатлетическая федерация приняла, что в нашем спорте такого не будет, – сказала Куличенко.