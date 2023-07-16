Вингер «Барсы» Рафинья интересен «Аль-Хилалю». Каталонцы готовы продать его

«Аль-Хилаль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье Диасу.

По информации Mundo Deportivo, « », сам и его окружение знают об интересе со стороны саудовского клуба. Однако официального предложения каталонскому клубу и переговоров с игроком на данный момент не было.

Сообщается, что «Барселона» назначит цену за Рафинью с учетом того, что 40 миллионов евро после его подписания из «Лидса» за 55+10 млн евро прошлым летом будут амортизированы (амортизация в футболе – процесс переноса стоимости игрока на всю длину контракта – Sports.ru) в дальнейшем. Отступные, прописанные в контракте бразильца, составляют 1 млрд евро.

Каталонцы готовы рассмотреть предложение о покупке вингера, если оно поступит.

В сезоне-2022/23 Рафинья забил 7 голов в 36 матчах за «Барселону» в . Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.