Вингер «Барсы» Рафинья интересен «Аль-Хилалю». Каталонцы готовы продать его
«Аль-Хилаль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье Диасу.
По информации Mundo Deportivo, «Барселона», сам Рафинья и его окружение знают об интересе со стороны саудовского клуба. Однако официального предложения каталонскому клубу и переговоров с игроком на данный момент не было.
Сообщается, что «Барселона» назначит цену за Рафинью с учетом того, что 40 миллионов евро после его подписания из «Лидса» за 55+10 млн евро прошлым летом будут амортизированы (амортизация в футболе – процесс переноса стоимости игрока на всю длину контракта – Sports.ru) в дальнейшем. Отступные, прописанные в контракте бразильца, составляют 1 млрд евро.
Каталонцы готовы рассмотреть предложение о покупке вингера, если оно поступит.
В сезоне-2022/23 Рафинья забил 7 голов в 36 матчах за «Барселону» в Ла Лиге. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.
Хави поменял схему в прошлом сезоне и играет с одним вингером справа, а левый фланг за Бальде, в составе выходят 4 полузащитника, Гави/Педри по схеме выходят как левый вингер, следовательно Дембеле и Рафинья претендуют на позицию правого вингера, Хави уже не будет использовать их вместе, а предпочтение Хави будет отдавать все равно Дембеле, если тот конечно будет здоров.
Так что Барселона с радостью продаст Рафинью, особенно учитывая финансовое положение клуба, плюс после продажи Рафиньи можно будет оформить топ трансфер.