Вингер «Барсы» Рафинья интересен «Аль-Хилалю». Каталонцы готовы продать его

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рафинья Диас деньги Футбол

«Аль-Хилаль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье Диасу.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона», сам Рафинья и его окружение знают об интересе со стороны саудовского клуба. Однако официального предложения каталонскому клубу и переговоров с игроком на данный момент не было.

Сообщается, что «Барселона» назначит цену за Рафинью с учетом того, что 40 миллионов евро после его подписания из «Лидса» за 55+10 млн евро прошлым летом будут амортизированы (амортизация в футболе – процесс переноса стоимости игрока на всю длину контракта – Sports.ru) в дальнейшем. Отступные, прописанные в контракте бразильца, составляют 1 млрд евро.

Каталонцы готовы рассмотреть предложение о покупке вингера, если оно поступит.

В сезоне-2022/23 Рафинья забил 7 голов в 36 матчах за «Барселону» в Ла Лиге. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Ответ Fan of Sport
Если за Рафинью предложат 90-100 миллионов, а клубы из СА могут, то Барселона его продаст и без всяких проблем. Хави поменял схему в прошлом сезоне и играет с одним вингером справа, а левый фланг за Бальде, в составе выходят 4 полузащитника, Гави/Педри по схеме выходят как левый вингер, следовательно Дембеле и Рафинья претендуют на позицию правого вингера, Хави уже не будет использовать их вместе, а предпочтение Хави будет отдавать все равно Дембеле, если тот конечно будет здоров. Так что Барселона с радостью продаст Рафинью, особенно учитывая финансовое положение клуба, плюс после продажи Рафиньи можно будет оформить топ трансфер.
Арабы не идиоты, чтобы за него 100 миллионов платить
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
usman703
Mundo Deportivo сами выдумывают новости, потом сами опровергают
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Никто его не продаст. Мундо очередную утку постит.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Да он сам не пойдёт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ScorpionN***
Заберите лучше Феррана кто-нибудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
upuckuH
верните футбол нулевых...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Ответ falkao2013
Никто его не продаст. Мундо очередную утку постит.
Если за Рафинью предложат 90-100 миллионов, а клубы из СА могут, то Барселона его продаст и без всяких проблем.
Хави поменял схему в прошлом сезоне и играет с одним вингером справа, а левый фланг за Бальде, в составе выходят 4 полузащитника, Гави/Педри по схеме выходят как левый вингер, следовательно Дембеле и Рафинья претендуют на позицию правого вингера, Хави уже не будет использовать их вместе, а предпочтение Хави будет отдавать все равно Дембеле, если тот конечно будет здоров.
Так что Барселона с радостью продаст Рафинью, особенно учитывая финансовое положение клуба, плюс после продажи Рафиньи можно будет оформить топ трансфер.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya_Mama
Ответ HI MARS
Провальный трансфер.Можно хоть впихнуть арабам за 30 млн и отбить часть денег
Ну если только с точки зрения пригоревшего маргарина
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий