«Рубин» подписал хавбека сборной Армении Угучукву Иву

Хавбек сборной Армении Угочукву Иву перешел в «Рубин».

Иву подписал контракт сроком на 3 года и будет выступать под номером 6. Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом футболиста нигерийского происхождения был ереванский « ».

Sport24 сообщал, что армянский клуб просит за Иву 1,5 млн долларов, а казанцы хотели заплатить за переход в районе 800 тысяч долларов.

На счету Угочукву 4 матча за сборную Армении.

Фото: t.me/fcrk1958