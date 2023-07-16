«Рубин» подписал хавбека сборной Армении Угучукву Иву

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Хавбек сборной Армении Угочукву Иву перешел в «Рубин».

Иву подписал контракт сроком на 3 года и будет выступать под номером 6. Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом футболиста нигерийского происхождения был ереванский «Урарту».

Sport24 сообщал, что армянский клуб просит за Иву 1,5 млн долларов, а казанцы хотели заплатить за переход в районе 800 тысяч долларов.

На счету Угочукву 4 матча за сборную Армении.

Фото: t.me/fcrk1958

13 комментариев

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ЛоуренсАравийский
Знаменитые армянские имена
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misha___97
Очень хороший опорник, еще и не считается легионером в РПЛ, несильно удивлюсь, если через полгода-год пойдет в условный Краснодар, главное не снизить к себе требования. В победном матче сборной Армении с Уэльсом выжигал весь центр поля, удачи ему
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Edo Milanian
Жаль, что не в Ростов. Отличный игрок. Надеюсь, всё получится в Рубине.
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Arturitto
Армянин Иву будет выступать под руководством Маматкуновича
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yumurta
Ивян
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Артур Артур
Бааа, так это ведь Ивуян
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Mihel
На удивление примерно на 23 и выглядит 😳
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RVC
Будем надеяться, что это новый Макбет Сибайя 💪
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Nick Crosier
Наверное в нарды хорошо играет
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