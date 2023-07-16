«Рубин» подписал хавбека сборной Армении Угучукву Иву
Хавбек сборной Армении Угочукву Иву перешел в «Рубин».
Иву подписал контракт сроком на 3 года и будет выступать под номером 6. Детали сделки не разглашаются.
Последним клубом футболиста нигерийского происхождения был ереванский «Урарту».
Sport24 сообщал, что армянский клуб просит за Иву 1,5 млн долларов, а казанцы хотели заплатить за переход в районе 800 тысяч долларов.
На счету Угочукву 4 матча за сборную Армении.
Фото: t.me/fcrk1958
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