  • «МЮ» хочет подписать полузащитника летом. Контракт с Каземиро могут не продлить, клубу интересны Балеба и Андерсон
3

«Манчестер Юнайтед» надеется усилить середину поля.

Одной из ключевых задач следующим летом для манкунианцев станет подписание нового полузащитника.

Предстоящей зимой клуб не будет активен, потому что сделал значительные инвестиции этим летом.

Однако клуб продолжает работу на рынке, рассчитывая на следующее лето с учетом истечения контрактов у нескольких футболистов – например, у Каземиро и Харри Магуайра.

Отмечается, что договор с Каземиро, вероятно, не продлят, что позволит освободит пространство в платежной ведомости.

В сферу интересов «Манчестер Юнайтед» входят полузащитники Карлос БалебаБрайтон») и Эллиот Андерсон («Ноттингем»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
