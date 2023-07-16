«Барселона» хочет до среды избавиться от Кессиэ, Деста и Лангле. Нико Хави тоже не нужен
«Барселона» хочет сократить состав до начала предсезонного турне по США.
Как утверждает As, каталонцы надеются до среды найти новую команду защитнику Клеману Лангле. Им интересуется «Тоттенхэм», но пока соглашение между клубами не достигнуто.
Также «блауграна» хотела бы, чтобы ушли Франк Кессиэ и Серджиньо Дест. Хавбек нравится «Ювентусу», а защитника хотел бы вернуть «Аякс», хотя сам американец предпочел бы побороться за место в составе «Барселоны».
Также чемпионы Испании почти договорились об уходе полузащитников Пабло Торре (в «Жирону» на правах аренды) и Алекса Кольядо.
Главный тренер «Барселоны» Хави не видит места в составе и для хавбека Нико Гонсалеса. Игрок привлек внимание «Порту».
Да и в чем цирк то?