«Барселона» хочет сократить состав до начала предсезонного турне по США.

Как утверждает As, каталонцы надеются до среды найти новую команду защитнику . Им интересуется « », но пока соглашение между клубами не достигнуто.

Также «блауграна» хотела бы, чтобы ушли и . Хавбек нравится « », а защитника хотел бы вернуть «Аякс», хотя сам американец предпочел бы побороться за место в составе «Барселоны».

Также чемпионы почти договорились об уходе полузащитников Пабло Торре (в «Жирону» на правах аренды) и Алекса Кольядо.

Главный тренер «Барселоны» Хави не видит места в составе и для хавбека Нико Гонсалеса. Игрок привлек внимание «Порту».