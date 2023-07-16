«Барселона» хочет до среды избавиться от Кессиэ, Деста и Лангле. Нико Хави тоже не нужен

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«Барселона» хочет сократить состав до начала предсезонного турне по США.

Как утверждает As, каталонцы надеются до среды найти новую команду защитнику Клеману Лангле. Им интересуется «Тоттенхэм», но пока соглашение между клубами не достигнуто.

Также «блауграна» хотела бы, чтобы ушли Франк Кессиэ и Серджиньо Дест. Хавбек нравится «Ювентусу», а защитника хотел бы вернуть «Аякс», хотя сам американец предпочел бы побороться за место в составе «Барселоны».

Также чемпионы Испании почти договорились об уходе полузащитников Пабло Торре (в «Жирону» на правах аренды) и Алекса Кольядо.

Главный тренер «Барселоны» Хави не видит места в составе и для хавбека Нико Гонсалеса. Игрок привлек внимание «Порту».

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66 комментариев

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vottakoi!
Спортс слово «избавиться» применяет только в отношении барсы и её игроков. Тоже своего рода наброс, звучит очень грубо. Все остальные команды почему-то продают и отдают в аренду, а барса избавляется.
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marshalericsson1357
Ответ леннорыч-абрамович
испанский цирк!
Ну не болельщику Челси об этом говорить)
Да и в чем цирк то?
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Iamliam
Уважаемый Александр Суряев, хватит использовать такие выражения как "хочет избавиться" в контексте трансферной политики Барселоны. Можно же корректно писать: рассматривает возможность продажи, хочет расстаться, не расчитывает на игроков. К чему эти набросы? Вам нужен срач школьников? Такую аудиторию вы культивируете на этом сайте? Зачем?
+24
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+17
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damondiamond
Нико Хави это чё за игрок?
+16
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eskerro
Кесси пипец конечно. Говорит, звал его сам Хави
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гилберт
Ответ vottakoi!
Спортс слово «избавиться» применяет только в отношении барсы и её игроков. Тоже своего рода наброс, звучит очень грубо. Все остальные команды почему-то продают и отдают в аренду, а барса избавляется.
Если в авральном режиме. то избавиться хоть и грубое, но вполне уместное слово.
+9
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+6
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Iamliam
Ответ Nogoi89
Цирк. При всем при этом, Лапорта умудряется байки про согласованный переход Месси травить. Месси очень мудро поступил и очень порядочно по отношению к Барсе, в начале трансферного окна обозначил свою позицию и все быстро сделал. Надеюсь, барса выберется из финансового кризиса, как можно быстрее.
В чем цирк то? В том что клуб не рассчитывает на игроков и хочет их продать? А Лапорта и Месси это вообще отдельная тема. Что за винегрет у вас в голове)
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Nogoi89
Цирк. При всем при этом, Лапорта умудряется байки про согласованный переход Месси травить. Месси очень мудро поступил и очень порядочно по отношению к Барсе, в начале трансферного окна обозначил свою позицию и все быстро сделал. Надеюсь, барса выберется из финансового кризиса, как можно быстрее.
+18
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damondiamond
Ответ hiper26
Нико Гонсалес.
не, Нико Хави
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Astella Guccio
Ответ Iamliam
Уважаемый Александр Суряев, хватит использовать такие выражения как "хочет избавиться" в контексте трансферной политики Барселоны. Можно же корректно писать: рассматривает возможность продажи, хочет расстаться, не расчитывает на игроков. К чему эти набросы? Вам нужен срач школьников? Такую аудиторию вы культивируете на этом сайте? Зачем?
И вправду звучит очень грубо
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damondiamond
Ответ EnDeRmAn *
имеется ввиду что Нико Гонсалес тренеру Хави не нужен
тогда бы написали, что Нико Гонсалес тоже не нужен Хави, а так речь про какого-то Нико Хави, я не слышал о таком футболисте в Барсе
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Пепси пеналдувич
Ответ Меган Лайф
А типа в реальности это нормально? Ни у одного клуба нет такого шлейфа проблем с игроками
Ни один клуб не даст столько трафика,как Барса. Вот и не создают суматоху. А так то у многих клубов есть такие проблемы, тот же Милан, Челси,Юве.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Evgen_Hazard
А от старого поляка избавиться не хочет? Ни в одном топ матче замечен не был. ЗП конская, выхлопа ноль.
Ты его стату видел?
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Tiffozi
Ответ vottakoi!
Спортс слово «избавиться» применяет только в отношении барсы и её игроков. Тоже своего рода наброс, звучит очень грубо. Все остальные команды почему-то продают и отдают в аренду, а барса избавляется.
повестОЧКА такая. Надо хайпа
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Алексей Куликов
Ответ marshalericsson1357
Ну не болельщику Челси об этом говорить) Да и в чем цирк то?
Болельщики Челси знают не по наслышке о цирковом искусстве.
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Алексей Матыгин
зачем покупали? они не подходили изначально под схемы Барсы
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Budabuda
забыли ещё два шлака: феран и фати. и мусор будет вычищен.
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Костя Паркер
Кто такой Нико Хави
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прощай Роналду
Звучит как криминальный план)))
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Артём Ларсон
Кессиэ мог бы Челси пригодиться для ротации
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прощай Роналду
Ответ damondiamond
Нико Хави это чё за игрок?
У Нико ДНК Хави)
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WESTERN-
Барса опять довела себя подписав не продав никого. Сейчас покупатели будут приходить и копейки предлагать....
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Мишаня Кашников
Ответ прощай Роналду
У Нико ДНК Хави)
внебрачный получается
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D)e(x
Реально столько хлама в команде
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Budabuda
Ответ Владислав Романов
Странно что Деста до сих пор никто не забрал
странно, что эта дичь вообще в топ клубы попала. его уровень это чемпионат Словении
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