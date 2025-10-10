Гласнер из «Кристал Пэлас» – лучший тренер сентября в АПЛ. Австриец обошел Гвардиолу, Артету и Ле Бри

Оливер Гласнер признан лучшим тренером сентября в АПЛ.

«Кристал Пэлас » под руководством австрийского тренера за месяц одержал 2 победы и 1 раз сыграл в ничью.

51-летний специалист обошел в голосовании Микеля Артету («Арсенал »), Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити ») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).

Первое поражение «орлов» в АПЛ случилось лишь в октябре. Команда Гласнера уступила «Эвертону» (1:2) в 7-м туре чемпионата. До этого «Пэлас» установил клубный рекорд , не проигрывая 19 матчей во всех турнирах.