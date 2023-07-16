Александр Усик: «Я бугимен. Меня боятся больше всего»

Александр Усик считает, что боксеры тяжелого дивизиона избегают встречи с ним.

«Я бугимен, меня боятся больше всего. Мне даже не нужно для этого ничего делать – соперники пугают себя сами.

Но страх есть у всех людей, это нормально. Его нет только у сумасшедшего. Каждый, кто выходит на ринг, боится», – сказал чемпион мира по боксу .

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