Александр Усик: «Я бугимен. Меня боятся больше всего»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик считает, что боксеры тяжелого дивизиона избегают встречи с ним.

«Я бугимен, меня боятся больше всего. Мне даже не нужно для этого ничего делать – соперники пугают себя сами.

Но страх есть у всех людей, это нормально. Его нет только у сумасшедшего. Каждый, кто выходит на ринг, боится», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Хорошо, что не Бугермэн)
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Назар Игорь
Что он скажет после того как Фьюри сделает из него котлету по киевски.
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Геннадий Тимченко
Дрозд постоянно что-то об Усике заявляет - это из-за боязни или просто за языком не следит❓🤔
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Назар Игорь
Ответ Рус Киссенжер
так Фьюри его боится. даже при гонорар 70х30 сциканул.
Фьюри ирландец, эти парни никогда и никого не боятся.
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