Мората согласился перейти в «Рому». Контракт – до 2027-го, зарплата – 4,5 млн евро в год и бонусы

Альваро Мората принял приглашение «Ромы».

Как утверждает Corriere dello Sport, форвард дал согласие на переход в римский клуб и договорился с ним о четырехлетнем контракте. Испанец будет зарабатывать 4,5 млн евро в год, еще 500 тысяч он может получать в качестве бонусов.

Сегодня или завтра руководство «Ромы» свяжется с « » и обсудит детали трансфера. Нападающий может быть арендован с обязательным выкупом за 12 млн евро.

находится в хороших отношениях с главным тренером римлян . Также его убеждал перейти – они знакомы по игре за «Ювентус».

Отмечается, что помешать сделке может « ». У клубов из Саудовской Аравии практически нет шансов заполучить Морату.

В Ла Лиге в прошлом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.