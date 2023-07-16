Мората согласился перейти в «Рому». Контракт – до 2027-го, зарплата – 4,5 млн евро в год и бонусы
Альваро Мората принял приглашение «Ромы».
Как утверждает Corriere dello Sport, форвард дал согласие на переход в римский клуб и договорился с ним о четырехлетнем контракте. Испанец будет зарабатывать 4,5 млн евро в год, еще 500 тысяч он может получать в качестве бонусов.
Сегодня или завтра руководство «Ромы» свяжется с «Атлетико» и обсудит детали трансфера. Нападающий может быть арендован с обязательным выкупом за 12 млн евро.
Мората находится в хороших отношениях с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Также его убеждал перейти Пауло Дибала – они знакомы по игре за «Ювентус».
Отмечается, что помешать сделке может «Интер». У клубов из Саудовской Аравии практически нет шансов заполучить Морату.
В Ла Лиге в прошлом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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