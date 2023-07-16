Мората согласился перейти в «Рому». Контракт – до 2027-го, зарплата – 4,5 млн евро в год и бонусы

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Пауло Дибала деньги Футбол

Альваро Мората принял приглашение «Ромы».

Как утверждает Corriere dello Sport, форвард дал согласие на переход в римский клуб и договорился с ним о четырехлетнем контракте. Испанец будет зарабатывать 4,5 млн евро в год, еще 500 тысяч он может получать в качестве бонусов.

Сегодня или завтра руководство «Ромы» свяжется с «Атлетико» и обсудит детали трансфера. Нападающий может быть арендован с обязательным выкупом за 12 млн евро.

Мората находится в хороших отношениях с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Также его убеждал перейти Пауло Дибала – они знакомы по игре за «Ювентус».

Отмечается, что помешать сделке может «Интер». У клубов из Саудовской Аравии практически нет шансов заполучить Морату.

В Ла Лиге в прошлом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Барберис
Ответ DolJun
абрахам-мората - эта связка будет легендарной)
Абрамор.
+15
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DolJun
абрахам-мората - эта связка будет легендарной)
+15
-8
+7
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Хызыр
Ответ Человек1991
Пеллегрини, Залевски, Дибала, Шаарави, Мората, Белотти, Абрахам , но мауринька снова будет играть в автобус и Рома опять займёт максимум 6-7 место.
Все выше перечисленные игроки как раз уровня 6-7 места. Дибала только топ, но слишком травматичен. Абрахам с крестами вылетел, пол следующего сезона будет восстанавливаться и набирать форму.
+5
-1
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Direct free kick
Великий Моуриньо готовится возродить очередного игрока
+6
-6
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S.A.N.
в чём смысл для Атлети? 12 млн это ни о чём, нормального напа не купишь, а оставаться с одним Депаем немыслимо - он то не в форме, то травмирован.
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Григорий Геник
Реал Ювентус Реал Челси Атлетико Ювентус Атлетико Ювентус…. Рома?
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Барберис
Абрамор.
Морабра
+3
-3
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Сикарио
Ответ Фран
Водитель автобуса и дерево всё же встретились, как говорится.
Хаве и Фати?
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