  «Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа
«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа

«Наполи» хочет арендовать Кобби Майну.

Спортивный директор клуба Джованни Манна уже некоторое время следит за полузащитником «Манчестер Юнайтед» и ценит его качества, пишет La Gazzetta dello Sport. Летом уже были запросы, и игрок был готов согласиться на аренду. Однако затем планы неаполитанцев изменились, а манкунианцы отказались отпускать игрока.

20-летний футболист недоволен своим игровым временем. В этом сезоне он появлялся на поле в первых двух турах АПЛ, а в следующих пяти отыграл 113 минут, ни разу не выйдя в стартовом составе. Майну настаивает на трансфере в январе, в том числе на правах аренды. Краткосрочная цель англичанина – получить место в составе сборной на чемпионате мира 2026 года.

Сделка с «Наполи» может состояться, если «Юнайтед» не будет настаивать на обязательстве выкупа. Напомним, сейчас в итальянском клубе выступают экс-игроки «МЮ» Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
