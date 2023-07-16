«Фенербахче» и Тадич заключили контракт на 2 года. 34-летний серб перешел как свободный агент

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фенербахче высшая лига Турция трансферы Душан Тадич Футбол

«Фенербахче» объявил о трансфере Душана Тадича.

Полузащитник присоединился к турецкой команде в качестве свободного агента. Стороны заключили двухлетний контракт. Сербский игрок будет выступать под 10-м номером.

Тадич покинул «Аякс» вследствие расторжения контракта по просьбе футболиста. За амстердамцев он провел 241 матч и забил 105 голов. 

Подробно со статистикой 34-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: fenerbahce.org

«Аякс» Тен Хага – все. Тадич ушел из-за конфликта с руководством

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21 комментарий

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che kaif
Топ усиление для Фенера еще и бесплатно. Саудовцы проспали
+28
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alexis2020
Один из талантливейших игроков поколения
+13
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Трент Резнор
Жаль не в МЮ на сезон-другой
+7
-1
+6
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Los Galácticos
Ответ che kaif
Топ усиление для Фенера еще и бесплатно. Саудовцы проспали
Тадич тоже проспал зарплату 20 лямов в год - мог бы подать им сигнал :)
+4
-1
+3
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Dimash Balatayev
Ответ Lavinka
Уже не потянет скорее всего АПЛ , 34 года всё таки . Позиция требует интенсивности . Да и некуда ставить его .
Да уж получше будет Антони. Хотя да, разница в возрасте
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Николай Кузнецов
Крутой футболист, удачи ему!
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nxvgsh4mfr
А как же история с отказом одевать траурную повязку по случаю землетрясения в Турции ? Странный трансфер для всех
+1
0
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Надоело париться в бане
Фенер просто рвет и мечет этим летом. Уже подписаны Джеко, Тадич, Шиманьски, Густаво Энрике и еще часть каких-то не очень мне известных персонажей. Нормально так команду обновляют
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Lavinka
Ответ Трент Резнор
Жаль не в МЮ на сезон-другой
Уже не потянет скорее всего АПЛ , 34 года всё таки . Позиция требует интенсивности . Да и некуда ставить его .
+2
-1
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Тюменский медвежонок
между прочим спокойно мог в МЮ перейти хотя бы на год, при том количестве матчей которые есть в сезоне в Англии он бы регулярно выходил на поле
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RUSLAN USMANKULYYEW
в рамадане он с одним тюрком поссорился вроде из-за ифтара вовремя игры и ещё не хотел надеть повязку в связи землетрясение в Турции. Как будут принять его турки интересно
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Alexander Baranov
А вы говорите что чемпионат Турции не сильнее рпл хах. В Турцию едут Джеко, тадич и прочие хорошие игроки, в Россию едут ноунеймы, при этом турецкие таланты пользуются спросом в Европе, а наши нет
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Человек_Легенда
Ответ Человек1991
Тадич легенда футбола , примерно 250 голов и 250 голевых передач в карьере, зря перешёл в Чемп Турции , всё таки он даже не в топ 15 мира , надо было в чемпионаты посильнее переходить МЛС или РПЛ , ну может предложений не было , что тоже странно.
Про РПЛ это смешно особенно было)
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Гоша Петров
Ответ Человек1991
Тадич легенда футбола , примерно 250 голов и 250 голевых передач в карьере, зря перешёл в Чемп Турции , всё таки он даже не в топ 15 мира , надо было в чемпионаты посильнее переходить МЛС или РПЛ , ну может предложений не было , что тоже странно.
Нсли ориентироваться по трансфермаркету цена всех команд Турецкой суперлиги 863 млн а цена РПЛ 860 млн,но надо не забывать что в турецкой лиге на 4 команды больше.
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Jokk
Ответ nxvgsh4mfr
А как же история с отказом одевать траурную повязку по случаю землетрясения в Турции ? Странный трансфер для всех
ЛГБТ повязку тоже отказался носить, сильно принципиальный чувак, из-за этого СА видимо и не рассматривал
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corazón blanco
Ответ Надоело париться в бане
Фенер просто рвет и мечет этим летом. Уже подписаны Джеко, Тадич, Шиманьски, Густаво Энрике и еще часть каких-то не очень мне известных персонажей. Нормально так команду обновляют
Еще и героя прошедшего Мундиаля вратаря Ливаковича подписали.
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