«Фенербахче» и Тадич заключили контракт на 2 года. 34-летний серб перешел как свободный агент
«Фенербахче» объявил о трансфере Душана Тадича.
Полузащитник присоединился к турецкой команде в качестве свободного агента. Стороны заключили двухлетний контракт. Сербский игрок будет выступать под 10-м номером.
Тадич покинул «Аякс» вследствие расторжения контракта по просьбе футболиста. За амстердамцев он провел 241 матч и забил 105 голов.
Подробно со статистикой 34-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: fenerbahce.org
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