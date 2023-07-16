«Фенербахче» и Тадич заключили контракт на 2 года. 34-летний серб перешел как свободный агент

«Фенербахче» объявил о трансфере Душана Тадича.

Полузащитник присоединился к турецкой команде в качестве свободного агента. Стороны заключили двухлетний контракт. Сербский игрок будет выступать под 10-м номером.

Тадич покинул «Аякс» вследствие расторжения контракта по просьбе футболиста. За амстердамцев он провел 241 матч и забил 105 голов.

Подробно со статистикой 34-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: fenerbahce.org

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