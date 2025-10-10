Лукас Васкес: «Нынешняя журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности. Критиковали всех, даже Мбаппе, Роналду, Бензема, Рамоса и Модрича»

Лукас Васкес высказался о критических оценках прошлого сезона в «Реале».

«Мне обидно, когда я не побеждаю и все идет не так, как я хочу, но это часть футбола.

Мнения – это одно, и они не зависят от тебя, а факты – совсем другое: 400 матчей, 227 раз в стартовом составе, титулы... Я читаю прессу каждый день, и некоторые вещи были совершенно лишними.

Нет ни одного игрока, которого бы не критиковали: Мбаппе , Криштиану , Бензема , Рамос , Модрич... В наши дни журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности, и это влияет на общественное мнение», – заявил экс-защитник «Реала », ныне выступающий за «Байер».