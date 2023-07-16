«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки

«Спартак» предложил 7 млн евро за Страхиню Эраковича и 10% от перепродажи.

По данным Mozzart Sport, « » хочет за защитника 9 млн и 15%.

При этом отмечается, что между сербским клубом и « » есть соглашение, по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по .

Также « » предлагает 22-летнему сербу 1,5 млн в год по 4-летнему контракту.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.