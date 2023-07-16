«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович деньги Футбол

«Спартак» предложил 7 млн евро за Страхиню Эраковича и 10% от перепродажи.

По данным Mozzart Sport, «Црвена Звезда» хочет за защитника 9 млн и 15%.

При этом отмечается, что между сербским клубом и «Зенитом» есть соглашение, по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

Также «Спартак» предлагает 22-летнему сербу 1,5 млн в год по 4-летнему контракту.

Со статистикой выступлений Эраковича можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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Игорь М.
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
нет
+51
-11
+40
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Roman Araslanov
Ответ Kit244098
Сербы свой шлак со времён последнего чемпионата мира всё пытаются кому-то втюхать. Кому только его не продлагали. Теперь пришла очередь Спартака и Зенита. Не разводитесь, ребята))
Был бы он шлаком, не стоил бы по трансфермаркету 9 млн
+22
-5
+17
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Ну понятно,что Спартак изначально предложил меньше,зная,что Сербы все равно назовут свою цену(больше), в принципе не думаю,что из-за лишних 2-х миллионов, его покупка станет проблемой для Спартака.Другой вопрос,игрок хочет ехать в РПЛ?Почему зенит к примеру не купил его вместо Ренана?
Потому что Ренана Зенит не покупал. Он пришёл в рамках обмена по Юри Альберто.
+12
-2
+10
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Кирилл Новокщенов
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
Смотря что за матч и насколько сильно ты хочешь на него попасть
+6
-1
+5
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ESF
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
Естественно нет. Ты серьезно такую хрень спрашиваешь?
+13
-8
+5
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Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
+12
-8
+4
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Катя_СПб
Ответ Spiker1606
Ты веришь в эти сказки? Зенит купил игроков Коринтианса, включая Ренана. Они заплатили большие деньги за них. Купили для того, чтоб сказать, что типа Альберто не бесплатно ушёл, мы его обменяли. Но болельщиков не обманешь. У любого болельщика Зенита может оказаться друг, знакомый или родственник в Газпроме, либо в Зените и в итоге информация просачивается.
Да, знакомая уборщица из Газпрома говорила, что владеет всей информацией не только по Зениту, но и по всему Газпрому.
+5
-2
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Ola BP
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
Основная масса тебе напишет, что нет.
У меня нет фанайди, потому что я тупо не хожу на РПЛ.
Если бы я захотел пойти, тем более с семьей, то пошёл бы и сделал.
Можно сколько угодно обсуждать бессмысленность этого устройства, но если государству надо, значит его не уберут.
А никто мне так и не смог объяснить, почему так сложно его сделать.
Тут адепты «фанайди плохо». Вон, массу плюсов своим нет собирают)
Но представь, что ты с отцом приезжаешь в Москву на пару дней, а батя тебя не ведёт на футбол, потому что КРЕМЛЬ СОВСЕМ ОХРЕНЕЛ.
Вряд ли бы сын понял это, особенно если бы какой-то его друг спокойно пошёл бы туда.
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Красная стрела
Ну вот. Как всегда. Начали с Санчеса, пришли не понятно куда
+5
-3
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Spiker1606
Ты веришь в эти сказки? Зенит купил игроков Коринтианса, включая Ренана. Они заплатили большие деньги за них. Купили для того, чтоб сказать, что типа Альберто не бесплатно ушёл, мы его обменяли. Но болельщиков не обманешь. У любого болельщика Зенита может оказаться друг, знакомый или родственник в Газпроме, либо в Зените и в итоге информация просачивается.
Сказками реальность могут считать (очень хотеть считать) только люди, которые эту реальность никак не могут принять. Не могут жить с осознанием, что менеджмент может быть эффективным, а не как в Спартаке, например.
+3
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Spartakovec navsegda
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
Привет! Зависит от того, насколько хочется сходить с семьей на конкретный матч)
+2
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justburn
Ответ Spiker1606
Ты веришь в эти сказки? Зенит купил игроков Коринтианса, включая Ренана. Они заплатили большие деньги за них. Купили для того, чтоб сказать, что типа Альберто не бесплатно ушёл, мы его обменяли. Но болельщиков не обманешь. У любого болельщика Зенита может оказаться друг, знакомый или родственник в Газпроме, либо в Зените и в итоге информация просачивается.
Что это за чушь? Особенно понравилось про друзей из Газпрома, которые в курсе всей зенитовской кухни 🤣
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Удар Кержакова
Ответ Spiker1606
Ты наивный или просто с головой невпорядке? Причём тут Спартак? Тебе факты говорят, а ты всё равно веришь сказкам, которые тебе в уши льют из руководства Зенита и Газпрома.
Факты🤣🤣🤣 классический либерал с сказками и "фактами". Не смеши)))
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Удар Кержакова
Комментарий удален пользователем
В этом суть их укоренившихся комплексов 🤷🏻‍♂️
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Алехсей Белкин
Искренне верю, что эта новость - утка! Хоть бы, хоть бы!!!
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Сергей Пастушков
Ответ Алексей Петров
Всем привет! Стоит ли из за одного матча делать паспорт болельщика? Еще и всей семье) Или детям не надо?
Однозначно, нет
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Удар Кержакова
Комментарий удален пользователем
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ezhik38
Вот ты заходишь такой в бар...)))
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HaLaVa666
Ответ Roman Araslanov
Был бы он шлаком, не стоил бы по трансфермаркету 9 млн
Если судить по трансфермаркету, то МЛС - одна из лучших лиг, хотя это мягко говоря неправда
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Вячеслав Максименко
Ответ Kit244098
Наивный ты Парамон однако. На сарае тоже из трёх букв написано, а там дрова лежат))
Значит, дрова такого качества))
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Игорь М.
Ответ Kit244098
Наивный ты Парамон однако. На сарае тоже из трёх букв написано, а там дрова лежат))
шикарная аналогия) надо запомнить
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Павел Борисов
Комментарий удален модератором
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Сказками реальность могут считать (очень хотеть считать) только люди, которые эту реальность никак не могут принять. Не могут жить с осознанием, что менеджмент может быть эффективным, а не как в Спартаке, например.
Ага, верь дальше в эти сказки) Факт в том, что Зенит купил игроков Коринтианса. Адекватных болельщиков Зенита не обманешь.
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Спартак Уокер
Как всегда перейдёт туда где больше заплатят
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Игорь М.
Ответ Жиртрес
Стоит
нет
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