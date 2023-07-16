«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки
«Спартак» предложил 7 млн евро за Страхиню Эраковича и 10% от перепродажи.
По данным Mozzart Sport, «Црвена Звезда» хочет за защитника 9 млн и 15%.
При этом отмечается, что между сербским клубом и «Зенитом» есть соглашение, по которому петербуржцы могут в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.
Также «Спартак» предлагает 22-летнему сербу 1,5 млн в год по 4-летнему контракту.
Со статистикой выступлений Эраковича можно ознакомиться здесь.
У меня нет фанайди, потому что я тупо не хожу на РПЛ.
Если бы я захотел пойти, тем более с семьей, то пошёл бы и сделал.
Можно сколько угодно обсуждать бессмысленность этого устройства, но если государству надо, значит его не уберут.
А никто мне так и не смог объяснить, почему так сложно его сделать.
Тут адепты «фанайди плохо». Вон, массу плюсов своим нет собирают)
Но представь, что ты с отцом приезжаешь в Москву на пару дней, а батя тебя не ведёт на футбол, потому что КРЕМЛЬ СОВСЕМ ОХРЕНЕЛ.
Вряд ли бы сын понял это, особенно если бы какой-то его друг спокойно пошёл бы туда.