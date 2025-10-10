Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»

Данил Глебов ответил на вопрос, считает ли он себя любимчиком Валерия Карпина.

Полузащитник «Динамо » и сборной России ранее также работал под руководством тренера в «Ростове ». Защитник Максим Осипенко , как и Глебов, присоединился к бело-голубым, перейдя из ростовского клуба.

– Как думаете, являетесь ли вы любимчиком Валерия Карпина?

– Задайте ему вопрос.

– Или все-таки Осипенко?

– Ха, давайте скажем, что Осипенко, – ответил Глебов .