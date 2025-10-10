Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»
Данил Глебов ответил на вопрос, считает ли он себя любимчиком Валерия Карпина.
Полузащитник «Динамо» и сборной России ранее также работал под руководством тренера в «Ростове». Защитник Максим Осипенко, как и Глебов, присоединился к бело-голубым, перейдя из ростовского клуба.
– Как думаете, являетесь ли вы любимчиком Валерия Карпина?
– Задайте ему вопрос.
– Или все-таки Осипенко?
– Ха, давайте скажем, что Осипенко, – ответил Глебов.
Как вам дерби?21844 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости