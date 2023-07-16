«Ман Сити» не отдаст Бернарду в аренду «Барсе», а продаст только за 80 млн евро. У каталонцев нет таких денег
«Манчестер Сити» не отдаст Бернарду Силву в аренду «Барселоне».
По данным Marca, английский клуб готов продать футболиста только по рыночной цене – за 80 миллионов евро.
«Барселона», учитывая ее финансовое положение, на данный момент не сможет позволить себе трансфер за такую цену. Кроме того, каталонцы не смогу платить португальцу его нынешнюю зарплату.
Ранее стало известно, что «блауграна» может попытаться арендовать 28-летнего хавбека с обязательным выкупом.
очевидно же, что они не в состоянии заплатить такие деньги.
продать игрока этим нищебродам будет огромной ошибкой
Вот список этих клубов и игроков
Клубы
«Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса)
«Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича)
«Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста)
«Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо)
Игроки
Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату)
Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).
Игрок основы команды выигравшей ЛЧ, какая аренда?
Не уверен что Бернарду настолько поехавший)
В чем проблема?
Вот так обычно идут у барсы дела