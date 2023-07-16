«Ман Сити» не отдаст Бернарду в аренду «Барсе», а продаст только за 80 млн евро. У каталонцев нет таких денег

«Манчестер Сити» не отдаст Бернарду Силву в аренду «Барселоне».

По данным Marca, английский клуб готов продать футболиста только по рыночной цене – за 80 миллионов евро.

«Барселона», учитывая ее финансовое положение, на данный момент не сможет позволить себе трансфер за такую цену. Кроме того, каталонцы не смогу платить португальцу его нынешнюю зарплату.

Ранее стало известно, что «блауграна» может попытаться арендовать 28-летнего хавбека с обязательным выкупом.