«Ман Сити» не отдаст Бернарду в аренду «Барсе», а продаст только за 80 млн евро. У каталонцев нет таких денег

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» не отдаст Бернарду Силву в аренду «Барселоне».

По данным Marca, английский клуб готов продать футболиста только по рыночной цене – за 80 миллионов евро.

«Барселона», учитывая ее финансовое положение, на данный момент не сможет позволить себе трансфер за такую цену. Кроме того, каталонцы не смогу платить португальцу его нынешнюю зарплату.

Ранее стало известно, что «блауграна» может попытаться арендовать 28-летнего хавбека с обязательным выкупом.

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31 комментарий

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Alexander Yavriantz
В Барселоне заклинило все рычаги после этой новости.
+18
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Усатая Козляра
они ещё за Феррана не расплатились, да что там говорить если они ещё за Коутиньо не до конца деньги перечислили Ливерпулю.
очевидно же, что они не в состоянии заплатить такие деньги.
продать игрока этим нищебродам будет огромной ошибкой
+27
-13
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Axs Men
Как же меня вымораживает Барса, вокруг до около обсосали Бернарду, рассказывая как же он им нужен, но вот покупать мы конечно его не будем по цене которой он стоит, а возьмём бесплатно в аренду. Почему Сити себе такое не позволяет в отношении других? Всегда были тактичны, без подлянок в трансферах. Раньше былв симпотична Барселона как бывший клуб Пепа , но сейчас вызывает только омерзение
+21
-8
+13
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Алексей Ненахов
Ответ SaH4r.
за Феррана да, за Коута они расплатились давно, скажи еще за Неймара не расплатились Сантосу🤦🏻‍♂️
Еще в сентябре 2022 года Diario AS сообщал, что «Барселона» различным клубам около 144 млн евро. С тех пор ситуация не сильно изменилась. Более того, есть пару игроков, которым клуб должен деньги.

Вот список этих клубов и игроков

Клубы

«Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса)

«Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича)

«Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста)

«Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо)

Игроки

Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату)

Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).
+6
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Алексей Ненахов
Рычаги вы мои Рычаги , мы ещё мы ещё повоюем - пропел Лапорта
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неВасилий неУткин
Marca будет знать да)
+7
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АРХАТ
Правильно
Игрок основы команды выигравшей ЛЧ, какая аренда?
+3
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войд
Из команды сделавший требл в клуб который на грани вымирания?
Не уверен что Бернарду настолько поехавший)
+8
-6
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<~Inter~>
Ответ Bob Ganiev
Гюндоган?
закончился контракт
+1
0
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Surviving
Ответ SaH4r.
за Феррана да, за Коута они расплатились давно, скажи еще за Неймара не расплатились Сантосу🤦🏻‍♂️
За Видаля не расплатились и ещё таких где то 12
+4
-3
+1
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Eden Hazard
Ответ Алексей Ненахов
Еще в сентябре 2022 года Diario AS сообщал, что «Барселона» различным клубам около 144 млн евро. С тех пор ситуация не сильно изменилась. Более того, есть пару игроков, которым клуб должен деньги. Вот список этих клубов и игроков Клубы «Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса) «Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича) «Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста) «Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо) Игроки Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату) Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).
Рафинью и Кунде не посчитали ещё.
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DolJun
будет интересно если бернарду попробует реанимировать карьеру в барсе, но скорее всего получится как с китайским торресом - деграднет еще сильнее и его будут выпихивать всеми силами уже через сезон) лучше уж ему ехать к роналду)
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DolJun
Ответ Axs Men
Как же меня вымораживает Барса, вокруг до около обсосали Бернарду, рассказывая как же он им нужен, но вот покупать мы конечно его не будем по цене которой он стоит, а возьмём бесплатно в аренду. Почему Сити себе такое не позволяет в отношении других? Всегда были тактичны, без подлянок в трансферах. Раньше былв симпотична Барселона как бывший клуб Пепа , но сейчас вызывает только омерзение
ого, у нас тут еще один прозрел)
+4
-3
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Константин Симкин
Ответ Усатая Козляра
они ещё за Феррана не расплатились, да что там говорить если они ещё за Коутиньо не до конца деньги перечислили Ливерпулю. очевидно же, что они не в состоянии заплатить такие деньги. продать игрока этим нищебродам будет огромной ошибкой
твой ник соответствует твоей сущности
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Bazilic
Ответ Усатая Козляра
они ещё за Феррана не расплатились, да что там говорить если они ещё за Коутиньо не до конца деньги перечислили Ливерпулю. очевидно же, что они не в состоянии заплатить такие деньги. продать игрока этим нищебродам будет огромной ошибкой
Они не должны к этому дню полностью расплатиться за Феррана
В чем проблема?
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Barca_mania
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Axs Men
Как же меня вымораживает Барса, вокруг до около обсосали Бернарду, рассказывая как же он им нужен, но вот покупать мы конечно его не будем по цене которой он стоит, а возьмём бесплатно в аренду. Почему Сити себе такое не позволяет в отношении других? Всегда были тактичны, без подлянок в трансферах. Раньше былв симпотична Барселона как бывший клуб Пепа , но сейчас вызывает только омерзение
У Сити бюджет другого уровня совершенно. У Барсы кризис после Бармалея
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Газонокосильщик Хави
Ответ Barca_mania
У Сити бюджет другого уровня совершенно. У Барсы кризис после Бармалея
Там от бармалея почти не осталось игроков. Гений-менеджер-экономист лапоть конечно же не виноват
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Газонокосильщик Хави
Пук сёрк труляля
Вот так обычно идут у барсы дела
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Нико Кор
Ну тогда подождём когда ему будет 32 года, заберём бесплатно
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Владислав Романов
А как они интересно в аренду его хотели брать, если зп не могут потянуть...
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A K
Ещё можно было предложить горожанам доплатить Барсе за честь продать ей своего футболиста
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Ya Tolik
Барселона прошлым летом нормально так закупилась, этим летом только свободные агенты.
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Алексей Иваненко
да они и Киммиха хотели каким-то образом купит))
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Тони Каскарино
Сити зачёт!
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Raul14
🤣🤣🤣уахаахаххх
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