Нюша об отношениях с Радуловым: «Саша ухаживал за мной, но до романа не дошло – у меня не было ответных чувств. Шикарный мужчина»

Нюша рассказала об отношениях с Александром Радуловым.

В 2011 году хоккеист сыграл роль возлюбленного лирической героини исполнительницы в клипе «Больно».

«Если честно, Саша за мной ухаживал, было дело, но до романа у нас не дошло. Он дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания, но дальше не пошло.

Я видела его симпатию ко мне, но у меня ответных чувств не было. Просто сердцу не прикажешь. Он шикарный мужчина», – рассказала Нюша в интервью программе «Жара в эфире» на канале «ЖараTV».

Отметим, что сейчас форвард « » женат вторым браком – на бизнес-леди Анне Бокий, у пары есть общий сын Мирон.

Также форвард воспитывает сына Макара от первого брака с гимнасткой Дарьей Дмитриевой.