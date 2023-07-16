Нюша об отношениях с Радуловым: «Саша ухаживал за мной, но до романа не дошло – у меня не было ответных чувств. Шикарный мужчина»

Теги Ак Барс светская хроника Александр Радулов КХЛ девушки и спорт музыка Хоккей

Нюша рассказала об отношениях с Александром Радуловым.

В 2011 году хоккеист сыграл роль возлюбленного лирической героини исполнительницы в клипе «Больно».

«Если честно, Саша за мной ухаживал, было дело, но до романа у нас не дошло. Он дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания, но дальше не пошло.

Я видела его симпатию ко мне, но у меня ответных чувств не было. Просто сердцу не прикажешь. Он шикарный мужчина», – рассказала Нюша в интервью программе «Жара в эфире» на канале «ЖараTV».

Отметим, что сейчас форвард «Ак Барса» женат вторым браком – на бизнес-леди Анне Бокий, у пары есть общий сын Мирон.

Также форвард воспитывает сына Макара от первого брака с гимнасткой Дарьей Дмитриевой.

7 комментариев

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Дэннис Молинарев
Хороший ты мужик, но не орел, как говаривала великая Мордюкова
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Mikalai Lanets
Сколько не встречаю, каждый раз удивляет эта любовь к именам Мирон и Макар.
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dmitriy1981
Борода кололась
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АРХАТ
А чего с ним на свидание ходила если не было чувств? На халяву пожрать, так вроде не бедная)
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dmitriy1981
Ответ Mikalai Lanets
Сколько не встречаю, каждый раз удивляет эта любовь к именам Мирон и Макар.
Чего удивительного? Макар - в честь защитника Колорадо, Мирон- в честь персонажа фильма "Адъютант его превосходительства"
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