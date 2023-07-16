ЧЕ-2023. Юноши (U20). Финал. Франция сыграет с Израилем, Греция встретится с Бельгией в матче за бронзу
В воскресенье, 16 июля, на греческом Крите пройдут решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Франция сыграет с Израилем, Греция с Бельгией определят обладателя бронзовых медалей.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Плей-офф
За 3-е место
Греция – Бельгия
16 июля. 18.30
Финал
Франция – Израиль
16 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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