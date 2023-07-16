ЧЕ-2023. Юноши (U20). Финал. Франция сыграет с Израилем, Греция встретится с Бельгией в матче за бронзу

В воскресенье, 16 июля, на греческом Крите пройдут решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Франция сыграет с Израилем, Греция с Бельгией определят обладателя бронзовых медалей.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Плей-офф

За 3-е место



Греция – Бельгия

16 июля. 18.30

Финал



Франция – Израиль

16 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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