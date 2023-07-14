Соболенко и Свитолина мимо финала «Уимблдона», Россию не пригласят на Олимпиаду 26 июля, «Милан» взял Пулишича, русского языка не будет в EA Sports FC и другие новости

1. Элина Свитолина и Арина Соболенко не сыграют в финале «Уимблдона». Украинка проиграла Маркете Вондроушовой (для чешки это второй финал «Большого шлема»), а белорусская теннисистка уступила Онс Жабер, которая вышла в финал второй год подряд. Соболенко упустила возможность стать №1 в мире, лидерство сохранит Ига Швентек.

2. МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. Олег Матыцин назвал это решение «очередной дискриминацией», а по мнению Станислава Позднякова принять приглашение в любом случае было бы невозможно из-за условий МОК. Дмитрий Губерниев считает, что неважно, что заявляет МОК – на Олимпиаду мы все равно не поедем.

3. Главный трансфер дня: «Милан» купил Кристиана Пулишича у «Челси» за 20+ млн евро.

«Ростов» подписал вингера сборной Ирана Мохаммада Мохеби, вратарь «Зенита» Даниил Одоевский арендован «Волгарем» на год. «Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу. Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля». «Спартаку» предложили экс-защитника «Лестера» Амарти. «МЮ» за 50+ млн евро покупает вратаря «Интера» Андре Онана.

4. Новый футсим от EA (наследник FIFA) выйдет 29 сентября. На странице игры в Steam указано, что русского языка в ней не будет.

5. Уровень одобрения деятельности Минспорта со стороны населения составляет 61,7% – такие данные привел Олег Матыцин. Также Министр спорта РФ заявил, что отстранение россиян от соревнований не вызвало напряженности, а малое число смен гражданства спортсменами подтверждает приверженность к стране.

6. Месси прошел медосмотр в «Интер Майами» и посетил тренировку команды. Благодаря трансферу аргентинца инстаграм «Интера» взлетел на 5-е место среди спортивных клубов США по числу подписчиков.

7. Весьма сомнительный источник написал, что Мирра Андреева хочет получить гражданство Франции. Агент россиянки опроверг эти слухи.

8. Эрик тен Хаг заявил, что именно он, а не футболисты выберет капитана «Манчестер Юнайтед».

9. Новое правило в КХЛ: если команда начинает период в большинстве, стартовое вбрасывание проводится в зоне ее атаки.

10. Месси опередил Холанда в голосовании за лучшего футболиста года от ESPN, но уступил игроку НФЛ Патрику Махоумсу в голосовании за лучшего спортсмена.

11. «Ювентус» запустил процедуру выхода из Суперлиги. Его должны санкционировать «Реал» и «Барселона».

12. По данным ESPN, боссам «Альфа Таури» хватило часа тестов Риккардо, чтобы уволить де Вриса.

Цитаты дня

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Ловчев о Кузяеве в «Гавре»: «Ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду, из лучшего российского клуба – в заштатный французский. Что хорошего, какой тут шаг вперед?»