Почти 20 тысяч зрителей присутствуют на финале МКС 2Drots – «БроукБойз» на «ВТБ Арене»
Около 20 тысяч человек посетили финал медиафутбольного турнира BetBoom МКС-2023.
В решающем матче на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена» играют 2Drots и «БроукБойз» (2:1, второй тайм).
На игре присутствуют 19 434 зрителя. Это немного меньше, чем было на финале Winline Медиалиги в «Лужниках» (21 643 зрителя).
При этом число зрителей трансляции на ютуб-канале МКС по ходу второго тайма превысило 100 тысяч человек.
В концовке первой половины игры главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов хотел увести команду с поля из-за удаления защитника Артура Бегларяна.
Тем не менее его убедили продолжить игру. «Дроты», уступая к перерыву 0:1, во втором тайме дважды забили и вышли вперед, играя вдесятером.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 2Drots – БроукБойз.
Даже без фан айди рпл в болшинстве матчей не набирал столько
Есть ощущение что во втором дивизионе, команды играют лучше.
Ноль игры, Ноль комбинаций, какие-то глупые забросы прямо в руки вратарю( я насчитал 11 раз).
интересно как должно это, впечатлить и понравится, человеку который смотрит нормальный футбол
У Медиафутбола есть своя аудитория, недовольны же тем, что его пихают на спортс, здесь аудитория совершенно другая, если например на канале про еду начнут снимать видео про например футбол или технику всё тоже будут возмущаться