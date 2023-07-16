Почти 20 тысяч зрителей присутствуют на финале МКС 2Drots – «БроукБойз» на «ВТБ Арене»

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва стадионы Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Артур Бегларян Медиафутбол

Около 20 тысяч человек посетили финал медиафутбольного турнира BetBoom МКС-2023.

В решающем матче на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена» играют 2Drots и «БроукБойз» (2:1, второй тайм).

На игре присутствуют 19 434 зрителя. Это немного меньше, чем было на финале Winline Медиалиги в «Лужниках» (21 643 зрителя).

При этом число зрителей трансляции на ютуб-канале МКС по ходу второго тайма превысило 100 тысяч человек.

В концовке первой половины игры главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов хотел увести команду с поля из-за удаления защитника Артура Бегларяна.

Тем не менее его убедили продолжить игру. «Дроты», уступая к перерыву 0:1, во втором тайме дважды забили и вышли вперед, играя вдесятером.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 2Drots – БроукБойз.

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12 комментариев

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QWertY
А вы говорите «кому интересен этот медиафутбол»
+18
-9
+9
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Roman Araslanov
Если учитывать что макс. вместительность ВТБ Арены во время футбольных матчей 25 716, то 19 434 это очень даже неплохо
+9
-3
+6
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z3yjyzh29x
Вау
Даже без фан айди рпл в болшинстве матчей не набирал столько
+7
-3
+4
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Мовсар Германия
Ответ z3yjyzh29x
Вау Даже без фан айди рпл в болшинстве матчей не набирал столько
так и тут и не рядовой матч, вроде финал чего-то.
+4
-1
+3
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Мовсар Германия
посмотрел концовку с 77 минуты.
Есть ощущение что во втором дивизионе, команды играют лучше.
Ноль игры, Ноль комбинаций, какие-то глупые забросы прямо в руки вратарю( я насчитал 11 раз).
интересно как должно это, впечатлить и понравится, человеку который смотрит нормальный футбол
+5
-3
+2
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Фёдор Кузнецов
ответ Qwerty, а то он любит в блок кидать:
У Медиафутбола есть своя аудитория, недовольны же тем, что его пихают на спортс, здесь аудитория совершенно другая, если например на канале про еду начнут снимать видео про например футбол или технику всё тоже будут возмущаться
+4
-4
0
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