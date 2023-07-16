Почти 20 тысяч зрителей присутствуют на финале МКС 2Drots – «БроукБойз» на «ВТБ Арене»

Около 20 тысяч человек посетили финал медиафутбольного турнира BetBoom МКС-2023.

В решающем матче на стадионе «Динамо» «ВТБ Арена» играют 2Drots и « » (2:1, второй тайм).

На игре присутствуют 19 434 зрителя. Это немного меньше, чем было на финале в «Лужниках» (21 643 зрителя).

При этом число зрителей трансляции на ютуб-канале по ходу второго тайма превысило 100 тысяч человек.

В концовке первой половины игры главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов хотел увести команду с поля из-за удаления защитника .

Тем не менее его убедили продолжить игру. «Дроты», уступая к перерыву 0:1, во втором тайме дважды забили и вышли вперед, играя вдесятером.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча 2Drots – БроукБойз.