Себастьян Феттель о глобальном потеплении: «Климатический кризис уже начинает влиять на гонки»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о проблеме глобального потепления.

Феттель часто затрагивал проблему экологии еще до завершения гоночной карьеры, в частности призывая «Формулу-1» использовать более экологически чистые материалы и снижение выбросов.

«Мне кажется, существует прямая связь между случаями экстремальных погодных условий и глобальным потеплением. Пришлось отменить гонку в Имоле. Здесь (Феттель выступает на «Фестивале скорости в Гудвуде») первый день тоже отменили (из-за плохой погоды).

Так что да, если только вы специально не смотрите в другую сторону, отводя глаза, вы видите, что климатический кризис уже оказывает сильное влияние на огромное количество людей по всему миру.

Например, был отменен этап в Имоле – в Италии сначала была сильная засуха, а потом внезапно начались сильнейшие дожди. Вода просто не успевала проникнуть в почву и в результате утекала в низины вроде Имолы, что привело к множественным наводнениям.

В этом году еще была гонка в , которая тоже находилась под угрозой – потому что буквально за 2-3 недели до даты проведения в Майами тоже все было затоплено. И если бы гонка должна была состояться на 3 недели раньше – ее бы просто отменили.

Или Канада, где были сильные лесные пожары – будь направление ветра немного другим и продлить пожары чуть дольше, то тогда и гонку в Монреале, возможно, выкинули бы из календаря этого года. Так что это реальная угроза. Хотя в следующем году, возможно, ни одна из гонок не будет под угрозой. Но это в любом случае работает не так.

Вам (в том числе «Формуле-1») необходимо признать, что мир меняется, и такие вещи могут оказать влияние на вашу жизнь. И риск реален. Я сейчас говорю даже не о людях, которые в рамках акции протеста могут приклеить себя к трассе во время Гран-при или здесь, в Гудвуде, а скорее о том, что в какой-то момент правительства разных стран начнут искать вещи, от которых им следует отказаться, которые следует запретить. И автоспорт вполне может оказаться в списке таких вещей.

Разумеется, мне бы не хотелось, чтобы это случилось, ведь я считаю «Формулу-1» отличным спортом. И будет очень жаль, если мы его потеряем – просто потому, что люди больше не смогут позволить себе проводить гонки», – рассказал Феттель.

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