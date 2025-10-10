Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»

Уэйн Руни прокомментировал слова Стивена Джеррарда о сборной Англии в их время.

Ранее бывший хавбек «Ливерпуля» заявил в подкасте Рио Фердинанда: «Я думаю, мы все были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой. Мы были группой талантливых индивидуумов, и так это никогда не сработает».

«Конечно, мы ничего не выиграли. Я бы выразился не совсем так, но я понимаю, о чем он говорит. В раздевалке было много больших личностей.

Я бы не сказал, что [сборная Англии сейчас] стала лучше. Это неуважительно по отношению к нам, как к игрокам, потому что мы много работали, мы старались. Нам не совсем удалось добиться результатов. Даже оглядываясь назад, на тех игроков, которые у нас были, могли бы мы сделать лучше? Могли бы, но не получилось.

Сейчас игроки [соперничающих команд] тренируются [вместе] перед тем, как вернуться к предсезонной подготовке, – например, Фил Фоден и Маркус Рэшфорд .

Это другое поколение. Главное, что освещение в СМИ стало гораздо лучше. Игроки лучше ладят с прессой. Со стороны это создает более позитивные ощущения. [Раньше] игрокам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» было сложно поддерживать такие отношения. Сейчас стало легче.

Сейчас я постоянно разговариваю со Стивеном . Теперь наши отношения становятся лучше, потому что можно выпить вместе пива и расслабиться.

У меня все было хорошо со всеми. Я ладил со всеми, но знал, что Бекс [Дэвид Бекхэм ], Гари Невилл и Скоулзи [Пол Скоулз] не будут близки с игроками «Ливерпуля ».

Но одно можно сказать точно: все усердно работали друг за друга. Не думаю, что это было проблемой. Нам просто не удалось преодолеть черту», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в подкасте The Wayne Rooney Show.