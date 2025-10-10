  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»
5

Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»

Уэйн Руни прокомментировал слова Стивена Джеррарда о сборной Англии в их время.

Ранее бывший хавбек «Ливерпуля» заявил в подкасте Рио Фердинанда: «Я думаю, мы все были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой. Мы были группой талантливых индивидуумов, и так это никогда не сработает».

«Конечно, мы ничего не выиграли. Я бы выразился не совсем так, но я понимаю, о чем он говорит. В раздевалке было много больших личностей.

Я бы не сказал, что [сборная Англии сейчас] стала лучше. Это неуважительно по отношению к нам, как к игрокам, потому что мы много работали, мы старались. Нам не совсем удалось добиться результатов. Даже оглядываясь назад, на тех игроков, которые у нас были, могли бы мы сделать лучше? Могли бы, но не получилось.

Сейчас игроки [соперничающих команд] тренируются [вместе] перед тем, как вернуться к предсезонной подготовке, – например, Фил Фоден и Маркус Рэшфорд.

Это другое поколение. Главное, что освещение в СМИ стало гораздо лучше. Игроки лучше ладят с прессой. Со стороны это создает более позитивные ощущения. [Раньше] игрокам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» было сложно поддерживать такие отношения. Сейчас стало легче.

Сейчас я постоянно разговариваю со Стивеном. Теперь наши отношения становятся лучше, потому что можно выпить вместе пива и расслабиться.

У меня все было хорошо со всеми. Я ладил со всеми, но знал, что Бекс [Дэвид Бекхэм], Гари Невилл и Скоулзи [Пол Скоулз] не будут близки с игроками «Ливерпуля».

Но одно можно сказать точно: все усердно работали друг за друга. Не думаю, что это было проблемой. Нам просто не удалось преодолеть черту», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в подкасте The Wayne Rooney Show.

Как вам дерби?21946 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
logoСтивен Джеррард
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoМаркус Рэшфорд
logoПол Скоулз
logoУэйн Руни
психология
logoДэвид Бекхэм
logoФилип Фоден
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тухель о 3:0 и болельщиках Англии: «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса – это печально»
22вчера, 21:23
Джеррард о падении в матче с «Челси»: «Дерьмово себя чувствую от этой истории. Я все еще жалею, что не выиграл АПЛ. Я чувствовал, что должен принести «Ливерпулю» титул»
707 октября, 17:31
Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»
267 октября, 16:10
Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»
254 октября, 06:02
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
715 минут назад
«Бавария» – лучший клуб мира на данный момент по версии Спортса’‘. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Сити» – 7-й, «Ливерпуль» – 10-й, «Милан» – 16-й
2116 минут назад
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
5029 минут назад
Алонсо говорил Эндрику об ограниченном игровом времени в этом сезоне. Бразилец решил остаться в «Реале» (The Athletic)
731 минуту назад
Аллегри – лучший тренер сентября в Серии А. «Милан» победил в трех матчах с общим счетом 6:1
1032 минуты назад
Онопко про РПЛ: «Лимит точно должен быть. Раньше приезжавшие футболисты были одними из лучших в Европе. Кисляк хорошо вырос благодаря Пьяничу»
1045 минут назад
У Ольмо дискомфорт в икроножной мышце, не исключен разрыв. Хавбек «Барсы» не сыграет с Грузией
1657 минут назад
Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»
4558 минут назад
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 12:00Вакансия
Мойзес продлил контракт с ЦСКА до 2029 года. Защитник играет за клуб с 2022-го и выиграл 3 титула
58сегодня, 11:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Винисиуса 6+5 в 11 матчах сезона за клуб и сборную. Вингер «Реала» забил и сделал пас за Бразилию против Южной Кореи
212 минут назад
Сычев о «Локо» среди лидеров: «А кого удивляет это? Галактионов качественно работает. Необязательно покупать легионеров за 30 млн – можно усиливаться и свободными агентами из «Химок»
544 минуты назад
Лукас Васкес: «Нынешняя журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности. Критиковали всех, даже Мбаппе, Роналду, Бензема, Рамоса и Модрича»
1сегодня, 11:38
Глебов о любимчике Карпина: «Давайте скажем, что Осипенко»
5сегодня, 11:22
Златан Ибрагимович: «Леау – это магия! Он один из лучших игроков в мире. Говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол»
1сегодня, 11:20
Дасаев о матче с Ираном: «Наши игроки защищают честь России, они должны показать максимум. Уже не так важно, какой соперник и состав»
1сегодня, 10:57
«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа
5сегодня, 10:20
Ротенберг-младший рассматривается на пост гендиректора «Локомотива». Он может перейти в «Сочи» или «Динамо», если не получит повышение (Legalbet)
16сегодня, 10:05
Глебов о Москве: «Время здесь летит быстрее – все бегут, торопятся. В Ростове люди более открытые, больше готовы к диалогу»
4сегодня, 10:03
Психолог «Акрона» о футболистах: «Мужчинам сложнее делиться проблемами, но даже великие спортсмены не были суперменами, проходили через испытания. Это не слабость, а часть жизни»
3сегодня, 09:50