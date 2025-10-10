Васкес о судействе в Ла Лиге: «Дело Негрейры» трудно объяснить, это невероятно. ТВ «Реала» может повлиять на арбитров – они тоже люди, у них есть семьи»
Лукас Васкес высказался о проблемах судейства в Ла Лиге.
Экс-защитник «Реала» в этом сезоне выступает за «Байер».
«В Германии другое судейство. В Испании показывают немного больше желтых карточек. Бывали вещи, в которые трудно поверить, и вопрос с судейством очень сложный, но стоит обсуждать произошедшее.
Все это «дело Негрейры» трудно объяснить, это невероятно. Мы были в курсе всего, обсуждали это в раздевалке.
Клубное телевидение «Реала» может повлиять на арбитров, потому что они тоже люди, у них есть семьи...» – сказал Васкес.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
