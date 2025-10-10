  • Спортс
Дасаев о матче с Ираном: «Наши игроки защищают честь России, они должны показать максимум. Уже не так важно, какой соперник и состав»

Ринат Дасаев заявил, что футболисты сборной России играют за честь страны.

Сегодня россияне примут Иран в BetBoom товарищеском матче на «Волгоград Арене». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

«Каждый футболист сборной России должен показать, что он готов играть в национальной команде. Какой соперник и какой состав, уже не так важно.

Все игроки сборной России должны показать свой максимум. Они защищают честь России.

Волгоград – футбольный город, болельщики будут переживать за сборную нашей страны», – сказал бывший вратарь «Спартака» Дасаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
