Дасаев о матче с Ираном: «Наши игроки защищают честь России, они должны показать максимум. Уже не так важно, какой соперник и состав»
Ринат Дасаев заявил, что футболисты сборной России играют за честь страны.
Сегодня россияне примут Иран в BetBoom товарищеском матче на «Волгоград Арене». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
«Каждый футболист сборной России должен показать, что он готов играть в национальной команде. Какой соперник и какой состав, уже не так важно.
Все игроки сборной России должны показать свой максимум. Они защищают честь России.
Волгоград – футбольный город, болельщики будут переживать за сборную нашей страны», – сказал бывший вратарь «Спартака» Дасаев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
