Президент «Крузейро» соблазнил жену судьи, обслуживавшего финал чемпионата штата. «Лисы» проиграли, пропустив со спорного пенальти

Теги Крузейро высшая лига Бразилия светская хроника судьи Атлетико Минейро девушки и спорт Футбол

У президента «Крузейро» возникла близкая связь с женой футбольного судьи.

Как сообщает журналист Лео Диас, видеокамера одного из ночных клубов засняла, как Сержио Сантос Родригес на танцполе целует Тассиану Валим – зампредседателя комиссии по семейному праву отделения Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, а также супругу судьи Фелипе Лимы.

Этот рефери работал на финале чемпионата штата Минас-Жерайс в апреле 2022 года. Игра завершилась поражением «Крузейро» от «Атлетико Минейро» (1:3). Как отмечает Metropoles, последний из голов был забит со спорного пенальти – его реализовал экс-игрок «Зенита» Халк, сделавший тогда дубль.

Флирт президента «лис» и жены арбитра попал на камеры 15 июня этого года. Отмечается, что месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Сержио Сантос Родригес, также состоящий в браке, решил начать роман с Тассианой Валим.

Отметим, что 40-летний президент «Крузейро» женат, у него трое детей, одному из которых два месяца.

29 комментариев

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Игорь Новиков
Бразильский сериал.
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Фут.Боль
Зампредседателя комиссии по семейному праву сходила на лево.
+35
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Гамарджоба Генацвале
За 11-метров отомстил сантиметрами.
+18
-2
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Ебздрогыч
Ну судья точно натурал
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EKSPERT
Сюжет для фильма
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Zrad Chohobliak
Ответ Игорь Новиков
Бразильский сериал.
В 135-й серии окажется, что Сержио целовал сестру Тассианы Вассиану, они двойняшки. Но человеческие судьбы уже не изменить!
+13
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MstAndreev
Звучит музыка из сериала "Рабыня Изаура")
+8
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Fatty Toni
Ответ Гамарджоба Генацвале
За 11-метров отомстил сантиметрами.
Будет смешно, если 11-ю ))
+7
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+7
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Slavnov
Поражаюсь конечно,от того,что можно прочитать на спортсе,мелким был,газета,печатная была,спид инфо,там тоже,подобную муть печатали и были популярны,всегда,когда такое читаю,вспоминаю про спид инфо
+7
-2
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Pb-SE
Федуну не говорите, а то чпокнет супругу Вилкова.
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Этот Райола хочет денег
Ответ Ебздрогыч
Ну судья точно натурал
А жена это не очень оценила)
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Unreal Thierry
Ответ Гамарджоба Генацвале
За 11-метров отомстил сантиметрами.
Пробил 11-сантиметровый.
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nb8dwryv56
Раза 3-4 перечитал, чтоб понять сюжет этой пореухи 🤨
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</c/>
ты убиваешь мою команду, я сплю с твоей женой...вот это сюжет...
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Ответ Romano1985
Азы рунгау ее азы рунгау )
Азизун гарунге руганзи гунга ))
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Мексиканская песня
Ожидание: трахнул.
Реальность: поцеловал.
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Neodim
когда левый пеналь может закончиться левым ребёнком в семье судьи
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Крыло советов
Ответ Slavnov
Поражаюсь конечно,от того,что можно прочитать на спортсе,мелким был,газета,печатная была,спид инфо,там тоже,подобную муть печатали и были популярны,всегда,когда такое читаю,вспоминаю про спид инфо
Спид инфо кстати до сих пор существует
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leon01
Санта-Барбара
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Arturo Mac
"Лиса из инстаграма журналиста Лео Диаса" - прекрасный ник пропадает...
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Romano1985
Азы рунгау ее азы рунгау )
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Футбол, хоккей итд
🥴😵‍💫😶‍🌫️🥱
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Andrey Andreev
Президент молодец! Стоит за свой клуб всеми частями тела
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Paolo Rossi
Похотливый "лис"
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Timur Iliasov
новый уровень
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