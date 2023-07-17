Президент «Крузейро» соблазнил жену судьи, обслуживавшего финал чемпионата штата. «Лисы» проиграли, пропустив со спорного пенальти

У президента «Крузейро» возникла близкая связь с женой футбольного судьи.

Как сообщает журналист Лео Диас, видеокамера одного из ночных клубов засняла, как Сержио Сантос Родригес на танцполе целует Тассиану Валим – зампредседателя комиссии по семейному праву отделения Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, а также супругу судьи Фелипе Лимы.

Этот рефери работал на финале чемпионата штата Минас-Жерайс в апреле 2022 года. Игра завершилась поражением « » от « » (1:3). Как отмечает Metropoles, последний из голов был забит со спорного пенальти – его реализовал экс-игрок «Зенита» Халк, сделавший тогда дубль.

Флирт президента «лис» и жены арбитра попал на камеры 15 июня этого года. Отмечается, что месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Сержио Сантос Родригес, также состоящий в браке, решил начать роман с Тассианой Валим.

Отметим, что 40-летний президент «Крузейро» женат, у него трое детей, одному из которых два месяца.