«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы. «Сассуоло» получит 8 млн (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Рожерио да Силва деньги Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» ведет с Рожерио да Силвой переговоры об условиях контракта.

По данным Metaratings, московский клуб предложил защитнику 2,2-2,3 млн евро в год и бонусы.

Утверждается, что в приобретении бразильца заинтересован главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит около 8 млн евро.

В Серии А в прошлом сезоне Рожерио провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Андрей Белоусов
Техничный, наглый, быстрый защитник. В нашей гнилой РПЛ будет феерить. Если конечно будет своей работой заниматься, а не играть за себя, того, того и вот того парня(с такими же зп)
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Leon9
Вперёд Спартак!!!
+15
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Гоша Петров
Ответ Андрей Белоусов
Техничный, наглый, быстрый защитник. В нашей гнилой РПЛ будет феерить. Если конечно будет своей работой заниматься, а не играть за себя, того, того и вот того парня(с такими же зп)
Ну почему гнилая РПЛ.Из 54 чемпионатов Европы,по общей стоимости игроков лиги 9-я.Причем клубов у нас 16 а в той же Турции их 20.По средней стоимости игрока наша лига 8-я в Европе.Так если РПЛ гнилая,остальные лиги тогда какие?
+10
-1
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Meeeshel Bibikoff
Ответ Рязанец_80
Позор! Брать за бешенные ,,бабки,, чужих, чтобы не дать шанса своим воспитанникам! Ужас!
давно ли на мировом рынке 8 мультов за дефа стали "бешеными бабками"?
+10
-1
+9
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fussballer
Ответ Rio de Janeiro
Защитник Спартаку необходим но главное– многолетний вратарский вопрос до сих пор не решён
Селихов в общем-то неплох, но не столп. Да и Максименко местами. Но стабильности им обоим не хватает.
+7
-1
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Eugene Red-white
В нынешних условиях вполне приемлиемая зп
+10
-6
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Булат Султанов
Ответ Kenny De Schepper
Комментарий удален модератором
какой же бред
+7
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Андрооо
Слишком для него
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WelD
Зарплата на уровне креативного игрока, кажется для ЛЗ это перебор.
+3
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SMART789
Ответ 3 панды
ну давайте с азиатскими и африканскими чемпами ещё сравним. У нас же всегда на худших равняются
сравнивать надо с лучшими, но выбирать выражения при оценке иерархии
+3
-1
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MR04
Ответ Kenny De Schepper
Комментарий удален модератором
У Роши было 30+ игр в сезоне Серии А?
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3 панды
Ответ fussballer
Звучит неплохо, и защитник к тому же. Зарплата на первый взгляд великовата. Но что поделать.
у Джикии она действительно кажется великовата. а этот моложе и бразил
+2
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Никита Самарин
Спартак в это трансферное окно прям хедлайнер, очень надеюсь, что трансферы будут хороши не только на бумаге, но и на футбольной поле.
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Timur Sagitov
Рожерио Сени?
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fussballer
Звучит неплохо, и защитник к тому же. Зарплата на первый взгляд великовата. Но что поделать.
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Давай Так
Подопечные Сергей Бананыча могут даже не помышлять о чемпионстве теперь.
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Булат Султанов
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
очередной бред
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Rio de Janeiro
Защитник Спартаку необходим но главное– многолетний вратарский вопрос до сих пор не решён
+1
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Злодей Спб
Еще 20-30 миллионов на трансферы и КБ наконец-то обыграют Акрон :)

P.S. Но это не точно ^_^
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dimonivanov
Рожерио Сени еще нужен
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Roman Araslanov
Ответ Булат Султанов
какой же бред
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3 панды
Ответ Андрооо
Слишком для него
ой да ладно, один Джикия
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Сергей Сурков
Ответ Рязанец_80
Позор! Брать за бешенные ,,бабки,, чужих, чтобы не дать шанса своим воспитанникам! Ужас!
бешеные бабки,улыбнуло
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Анатолий Николаев
Ответ Рязанец_80
Позор! Брать за бешенные ,,бабки,, чужих, чтобы не дать шанса своим воспитанникам! Ужас!
согласен , я уверен ,что есть свои защитники , вратари и вообще у нас много толантов, при СССР их находили ,а сейчас везут тех кто не нужен Европе,такое ощущение , что у нас не страна ,а свалка отходов .
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3 панды
Ответ fussballer
Селихов в общем-то неплох, но не столп. Да и Максименко местами. Но стабильности им обоим не хватает.
у него падения и взлеты...
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