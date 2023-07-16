«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы. «Сассуоло» получит 8 млн (Metaratings)
«Спартак» ведет с Рожерио да Силвой переговоры об условиях контракта.
По данным Metaratings, московский клуб предложил защитнику 2,2-2,3 млн евро в год и бонусы.
Утверждается, что в приобретении бразильца заинтересован главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
Сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит около 8 млн евро.
В Серии А в прошлом сезоне Рожерио провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
P.S. Но это не точно ^_^