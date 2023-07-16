«Спартак» предлагает Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы. «Сассуоло» получит 8 млн (Metaratings)

«Спартак» ведет с Рожерио да Силвой переговоры об условиях контракта.

По данным Metaratings, московский клуб предложил защитнику 2,2-2,3 млн евро в год и бонусы.

Утверждается, что в приобретении бразильца заинтересован главный тренер красно-белых .

Сообщалось, что « » в результате трансфера получит около 8 млн евро.

В Серии А в прошлом сезоне провел 36 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.