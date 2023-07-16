«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Леона Горетцку.

По информации Sky Sport Deutschland, « » готова отпустить , если по нему поступит предложение на сумму от 40 до 50 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает на 28-летнего полузащитника, планируя новый сезон со связкой и .

За ситуацией Горетцки активно следит « ». Также сообщается, что интерес к Горетцке проявляют еще несколько топ-клубов. Горетцка, в свою очередь, не хочет покидать «Баварию», поскольку комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел за «Баварию» 27 матчей, отметился 3 голами и 2 голевым передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

Томас Тухель: «Горетцка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы многого ожидаем от игрока такого статуса. Есть куда расти»