«МЮ» интересен Горетцка. «Бавария» хочет 40-50 млн евро, хавбек не желает уходить

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Леон Горетцка Йозуа Киммих Конрад Лаймер деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Леона Горетцку.

По информации Sky Sport Deutschland, «Бавария» готова отпустить Горетцку, если по нему поступит предложение на сумму от 40 до 50 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает на 28-летнего полузащитника, планируя новый сезон со связкой Йозуа Киммиха и Конрада Лаймера.

За ситуацией Горетцки активно следит «МЮ». Также сообщается, что интерес к Горетцке проявляют еще несколько топ-клубов. Горетцка, в свою очередь, не хочет покидать «Баварию», поскольку комфортно чувствует себя в Мюнхене.

В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел за «Баварию» 27 матчей, отметился 3 голами и 2 голевым передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

Томас Тухель: «Горетцка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы многого ожидаем от игрока такого статуса. Есть куда расти»

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39 комментариев

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corazón blanco
Что-то в Баварии бардак какой-то происходит.
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Денис Курбатов
не понимаю, зачем бавария пытается его спихнуть. топовый игрок, когда от футбола не отвлекают нефутбольные мысли
+28
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angliiskiilion
в Ливерпуль идеально вписался бы
+17
-5
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serhio_ramos_
Ответ corazón blanco
Что-то в Баварии бардак какой-то происходит.
Эффект Тухеля.
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blaugrano
Странные дела в клубе творятся. В любом случае, 40-50 за Горецку это почти что подарок.
+6
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Очки Дани Алвеса
Ответ Денис Курбатов
не понимаю, зачем бавария пытается его спихнуть. топовый игрок, когда от футбола не отвлекают нефутбольные мысли
До Тухеля чёт ничего не отвлекало, стабильно лучшими с Киммихом были
+5
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Ksandvankneshas
Ответ QWertY
Надеюсь не купят. Хороших игроков продавать не желают. Станет вторым Швайнштайгером
У него прост конфликт с Тухлым. Ну и челу 28 – не такой уж дремучий возраст .
А Швайни переходил в 31 гол уже, чисто на пенсию(
А так да, сомнительно что он нам нужен. Да и денег маловато.
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Obdob
странно, что за такую цену очередь еще не выстроилась
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Los Galácticos
Горетцка и Каземиро эта два танка в опорной зоне. У Флика он был очень хорош, но Тухель склочный тренер уже начал разваливать клуб.
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Горемычный Рибери
Горецка нигде не пропадёт,а вот Тухлый,я даже не знаю.
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Чёрный тюльпан
Не надо в МЮ этого прогрессивного. Пусть в Баварии высказывается на тему всяких ущемлённых и разваливает клуб со сборной изнутри. Такой же клован, что и Нойер.
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Beyond
скорее всего, это последний топ клуб Тухлого
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Deportivo La Coruna
Что-то то не так в Баварии. Горецка топовый игрок ,а они не те кто такими разбрасывался бы
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Siriusblack
Баварии нужно фейерверки запустить если продадут этого прогрессивного политика .
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Andrey Yaroslavtsev
Не хочет Горетцка жить по законам Тухеля.
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Nico Boi
Ответ Денис Курбатов
смысл вести диалог с человеком, считающим, что бавария от него избавилась?
ты новость читаешь задним проходом? там написано что клуб готов избавиться
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Ronny92
Ответ olleon
То, что в Реале по три человека на каждую позицию в полузащите не смущает?)
Кросс и Модрич при всем уровне крутизны уже не могут так тащить, Кама на ЛЗ неплох
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Мукунку хороший
Не желаем жить, эх, по другому
Не желаем жить, ух, по другому,
Ходим мы, по краю ходим мы, по краю
Ходим мы по краю родному.
+1
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Алексей Гусев
40-50? То есть 40-50 за горецку и 40-50 за Гравенберга, я правильно понимаю??
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Detsch Raumdeuter
Тухель хорош: строит команду, подкупает игроков под себя, а в итоге его уволят. В Челси помним
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Ronny92
В МЮ основа не гарантирована, а вот в Реал вместо Кросса можно было бы.
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olleon
Ответ Ronny92
В МЮ основа не гарантирована, а вот в Реал вместо Кросса можно было бы.
То, что в Реале по три человека на каждую позицию в полузащите не смущает?)
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Ksandvankneshas
Ответ Los Galácticos
Горетцка и Каземиро эта два танка в опорной зоне. У Флика он был очень хорош, но Тухель склочный тренер уже начал разваливать клуб.
Вот только МЮ уже купил Маунта и дал ему 7-ку. Бруну тоже из старта нельзя убирать. Как и Каземиро. Вот и всё, мест в основе больше нет.
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Денис Курбатов
Ответ T S
Если бы ты матчи Баварии смотрел, то не назвал бы его топовым игроком
ок
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King_X
Ответ angliiskiilion
в Ливерпуль идеально вписался бы
+++
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