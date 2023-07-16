«МЮ» интересен Горетцка. «Бавария» хочет 40-50 млн евро, хавбек не желает уходить
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Леона Горетцку.
По информации Sky Sport Deutschland, «Бавария» готова отпустить Горетцку, если по нему поступит предложение на сумму от 40 до 50 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает на 28-летнего полузащитника, планируя новый сезон со связкой Йозуа Киммиха и Конрада Лаймера.
За ситуацией Горетцки активно следит «МЮ». Также сообщается, что интерес к Горетцке проявляют еще несколько топ-клубов. Горетцка, в свою очередь, не хочет покидать «Баварию», поскольку комфортно чувствует себя в Мюнхене.
В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел за «Баварию» 27 матчей, отметился 3 голами и 2 голевым передачами. Его подробная статистика доступна здесь.
Томас Тухель: «Горетцка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы многого ожидаем от игрока такого статуса. Есть куда расти»
А Швайни переходил в 31 гол уже, чисто на пенсию(
А так да, сомнительно что он нам нужен. Да и денег маловато.
Не желаем жить, ух, по другому,
Ходим мы, по краю ходим мы, по краю
Ходим мы по краю родному.