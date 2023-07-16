Овечкин, Дацюк, Быков и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Коварж и Нико Капанен отказались из-за политики («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Зиновьев Алексей Морозов Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Быков Сергей Мозякин Павел Дацюк Александр Овечкин Нико Капанен Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Ян Коварж Политика Хоккей

Александр Овечкин, Павел Дацюк и Вячеслав Быков приедут на прощальный матч Зарипова.

«Бизнес Online» привел список гостей, приглашенных на прощальный матч Даниса Зарипова.

Сообщается, что в Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнеры героя вечера по тройке ЗЗМ: Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.

Кроме того, Зарипов рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьева (в «Металлурге»), детских тренеров.

Отмечается, что иностранцев на празднике не будет. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»). 

Прощальный матч пройдет 9 августа на «Татнефть Арене». Вечер начнется с поднятия именного стяга пятикратного обладателя Кубка Гагарина под своды арены, затем звезды сыграют по два периода.
 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Легенда отечественного хоккея ! Единственный в стране пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Золотыми буквами вписал себя в историю отечественного хоккея. Хорошего праздника всем участникам и гостям.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий