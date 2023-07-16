Овечкин, Дацюк, Быков и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Коварж и Нико Капанен отказались из-за политики («Бизнес Online»)

Александр Овечкин, Павел Дацюк и Вячеслав Быков приедут на прощальный матч Зарипова.

«Бизнес Online» привел список гостей, приглашенных на прощальный матч .

Сообщается, что в Казань приедут , , и партнеры героя вечера по тройке ЗЗМ: и Сергей Зиновьев.

Кроме того, Зарипов рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьева (в «Металлурге»), детских тренеров.

Отмечается, что иностранцев на празднике не будет. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).

Прощальный матч пройдет 9 августа на «Татнефть Арене». Вечер начнется с поднятия именного стяга пятикратного обладателя Кубка Гагарина под своды арены, затем звезды сыграют по два периода.

