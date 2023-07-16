Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли». Сделку по вингеру «Сити» могут закрыть в ближайшие часы
Рияд Марез близок к переходу в «Аль-Ахли».
По данным саудовского издания «Аль-Рияд», между «Аль-Ахли» и Марезом достигнуто полное соглашение. В ближайшее время вингер пройдет медосмотр и присоединится к саудовскому клубу.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что на данный момент сделка по Марезу не закрыта. Ожидается, что «Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» договорятся о трансфере в ближайшие 48 часов. Марез, в свою очередь, заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» готов предложить за Мареза 30 млн фунтов. Зарплата игрока составит около 25 млн фунтов в год.
Подробная статистика выступлений 32-летнего вингера доступна здесь.
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