Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли». Сделку по вингеру «Сити» могут закрыть в ближайшие часы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Рияд Марез близок к переходу в «Аль-Ахли».

По данным саудовского издания «Аль-Рияд», между «Аль-Ахли» и Марезом достигнуто полное соглашение. В ближайшее время вингер пройдет медосмотр и присоединится к саудовскому клубу.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что на данный момент сделка по Марезу не закрыта. Ожидается, что «Аль-Ахли» и «Манчестер Сити» договорятся о трансфере в ближайшие 48 часов. Марез, в свою очередь, заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» готов предложить за Мареза 30 млн фунтов. Зарплата игрока составит около 25 млн фунтов в год.

Подробная статистика выступлений 32-летнего вингера доступна здесь.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Марез легенда, выиграл исторические чемпионство с Лестером и требл с Сити, взял Кубок африканских наций с Алжиром, очень крутая карьера получилась. Теперь еще и поедет заработает кучу денег в СА.
+87
-5
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собиратель хаоса
Ответ He11raizer
Минус Марез, Бернарду, Гюндоган... Кто играть-то будет?
Похоже Пеп наконец-то услышал хейтеров и принял новый вызов - взять АПЛ с командой уровня Брайтона. Щас всех распродаст только.😄
+61
0
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marginale
Просто идеальная карьера у чувака
+44
0
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
He11raizer
Минус Марез, Бернарду, Гюндоган... Кто играть-то будет?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абай Ахметкалиев
Ответ He11raizer
Минус Марез, Бернарду, Гюндоган... Кто играть-то будет?
Бернарду пока никуда не уходил и вряд ли уйдёт, Барса не найдёт денег на его покупку, а к арабам сам Силва откажется уезжать, имхо
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нголо Щербатски
Манчестер Сити растаскивают. Уокер, Кансело, Силва, Гюнда, Ляпорт, Марез. Пишут еще Альварес хочет покинуть, а где покупки? Травмированный Ковачич и всё?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Хорошая пенсия
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
upuckuH
топовый араб.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ Нголо Щербатски
Манчестер Сити растаскивают. Уокер, Кансело, Силва, Гюнда, Ляпорт, Марез. Пишут еще Альварес хочет покинуть, а где покупки? Травмированный Ковачич и всё?
Холланд и КДБ наше всё!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Ответ Juve164
А все негры в негростаны. Другие расы почему-то плачутся, что их обижают, что им плохо, но лезут из своего мира средневековья к белым людям..
А преступники-предатели леваки им в этом помогают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Александрович
Уход Гюндогана и Бернарду ударит по Сити серьёзно, но сомневаюсь, что уход Мареза как-то сильно скажется...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ CoTTo
кто в сити тогда останеться если Марез уйдет возможно Бернарду и Уокер на их позиции замены нет
Может Филлипс хоть матч сыграет за наш Ситевик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Ответ Нголо Щербатски
Манчестер Сити растаскивают. Уокер, Кансело, Силва, Гюнда, Ляпорт, Марез. Пишут еще Альварес хочет покинуть, а где покупки? Травмированный Ковачич и всё?
А разве однофамильца ещё не подписали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айнур Билалов
выиграл все, можно и на пенсию заработать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
кто в сити тогда останеться если Марез уйдет возможно Бернарду и Уокер на их позиции замены нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
У Пепа новый вызов - выиграть АПЛ и ЛЧ, без футболистов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enspire
Сити придется выходить на трансферный рынок похоже, а то Пепу ротацию не кем проводить будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Zinkov
Ответ Eric_Cartman
Хорошая пенсия
Хаха, давайте больше смеяться над саудитами, скоро , наверно, и Мбаппе с Холандом будем проважать на "пенсию" в АПЛ( arabian petrolium league)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Vladimir Zinkov
Хаха, давайте больше смеяться над саудитами, скоро , наверно, и Мбаппе с Холандом будем проважать на "пенсию" в АПЛ( arabian petrolium league)
Холланд уже не пойдет за те суммы, что предлагают Роналду, Бенземе или Конте, да и места не резиновые

да и тупая скупка звезд не работает - ПСЖ доказал, поэтому рано или поздно найдется и у арабов тот, кто это просечет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juve164
Ответ За Валенсию с 1999
Было бы идеально, если бы все арабы свалили обратно в свои арабостаны
А все негры в негростаны.
Другие расы почему-то плачутся, что их обижают, что им плохо, но лезут из своего мира средневековья к белым людям..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Че то сити растащили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agamyrat Agamyradow
Ответ За Валенсию с 1999
Было бы идеально, если бы все арабы свалили обратно в свои арабостаны
как будто у тебя ум 6 летнего пацана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Отличная пенсия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
легенда. спасибо за тот промах на 96ой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ He11raizer
Минус Марез, Бернарду, Гюндоган... Кто играть-то будет?
Думаю, что Бернарду останется раз ушли Гюндоган и Марез.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий