Уимблдон. Джокович и Алькарас сыграют за титул
Новак Джокович поборется с Карлосом Алькарасом в финале «Уимблдона».
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Финал
- Дата проведения
- 16 июля, 16.00
Тут соперник Джоковича в полуфинале играл с выскочкой, которая даже не достоина Маррея, с другой стороны было ощущение что Алькарас играл не на полную
Если Император сможет сегодня Победить-ещë больше укрепит свои позиции в споре с Гретцки, Джорданом, Шумахером,Кем-то из футболистов (там спор открыт) за Звание Величайшего Спортсмена в Истории