Уимблдон. Джокович и Алькарас сыграют за титул

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович поборется с Карлосом Алькарасом в финале «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Финал

Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
16 июля, 16.00
Онлайн матча

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28 комментариев

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Потолковый Лампонюх™
Великий Новак победа
+15
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+12
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Додик Аксель
Мужской финал не женский, здесь будет заруба и теннис во всей его красе. За ветерана Новака, пусть двигает рекорд по Шлемам дальше. Удачи !
+14
-3
+11
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Никита Волк
Желаю обоим обойтись без травм и показать свой максимум
+8
0
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2OLEGEND1999
За Ноле 🙌🏻💪🏻
+11
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ugmyanswer
AJDE NOLE NUMBER ONE
+6
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Tarkovski
Мегафинал, надеюсь оправдает все ожидания
+5
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Istianoff
На данный момент это два лучших игрока на траве, два лучших игрока на харде, два лучших игрока на грунте, просто два лучших игрока. Ждем битву. Императору будет очень тяжело.
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Sanan1908
За Джокера конечно.
+5
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ugmyanswer
Матч будет тяжёлый для Императора, схожие ощущения как после полуфиналов УИМа-15, когда Федерер деклассировал Маррея, казалось что и финал заберёт с таким космическим уровнем...
Тут соперник Джоковича в полуфинале играл с выскочкой, которая даже не достоина Маррея, с другой стороны было ощущение что Алькарас играл не на полную

Если Император сможет сегодня Победить-ещë больше укрепит свои позиции в споре с Гретцки, Джорданом, Шумахером,Кем-то из футболистов (там спор открыт) за Звание Величайшего Спортсмена в Истории
+5
-2
+3
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ugmyanswer
Ответ Stas Salesov
Новака с 24-ым, легчайший Уим
Не очень искуссно пытаешься сглазить
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mushur
Вперёд Новак!!!
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bars1998
За Серба, с Учётом того что весь турнир он играл средненько, то надемся что лучший и самый яркий его матч будет в финале!!!!)
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Ярик01
Величайший против личинки потенциала быть великим
+5
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Леген Дарно
За теннис, за добро, за честность, за Алькараса
+11
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Агитатор
ну, по сути для Джоковича доп мотивация появляется, потому что Алькараса называют преемником великой тройки, который побьет все рекорды по ТБШ. хочется это увидеть сегодня
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tanya_1111
Всех поздравляю, наконец то мы увидим красивый, качественный теннис!
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