Магуайр больше не капитан «МЮ»: «Тен Хаг изложил свои причины. Я крайне разочарован, но продолжу отдавать все силы»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Харри Магуайр соцсети Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр рассказал, что лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».

«В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.

Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за их великолепную поддержку, которую они оказывали мне, пока я носил повязку.

Три с половиной года назад я стал капитаном, и с того самого дня вести за собой «МЮ» было огромной привилегией и одним из главных поводов для гордости. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь «Юнайтед» добиться успеха – как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и желаю всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль, и буду полностью его поддерживать», – написал защитник.

Ранее сообщалось, что «МЮ» планирует продать Магуайра за 50 млн фунтов, а «Вест Хэм» хочет арендовать 30-летнего англичанина.

Харри перешел в «Юнайтед» из «Лестера» за 80 млн фунтов летом 2019 года. Он выиграл с командой Кубок английской лиги.

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokomelon
Ответ Аморалинни
Выкинул Роналду Выкинул Давида Выкинул Магваера из капитанства Выкидывает Гринвуда. Взял своих знакомых, которых не сажает в запас Клуб превращается в 11 друзей 7Хага Без кохонес и без потенциала
А минусы будут?
+67
-14
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Бадыров
Минимум не льёт грязи, достоин уважения, если его намерения искренние то думаю он ещё поможет команде
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Вообще никогда не понимал, как дают капитанскую повязку человеку, который только что пришел в клуб. Так что Магуайр не расстраивается должен, а наоборот, должен быть счастлив, что такой большой срок носил повязку на руке.
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Магуайр и до этого капитанил только на лавке :)
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Оле Гуннару Солскьяеру
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токсик
Ответ Yapyapo
очень странно было бы, если запасной игрок продолжал быть капитаном команды…
В прошлом сезоне (22/23) очень смешно выглядело, когда он выходил на 89-й минуте и принципиально отбирал повязку у Бруну
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
На разморозку..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yapyapo
очень странно было бы, если запасной игрок продолжал быть капитаном команды…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Как капитаном может быть тот, кто не будет играть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Что в нем было такого особенного что за него выложили столько денег? Правильный паспорт? По сравнению с тем сколько платят за трансферы английских поленьев, наши стоят вполне адекватных денег.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
А чё в пуш-уведомлении поставили шокированного смайлика (😱), спортс? Ничего удивительного в этом нет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Sebastian Debussy
Странно вооьще как ты стал капитаном)))
протекция Оле
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
007punk
Ответ Аморалинни
Выкинул Роналду Выкинул Давида Выкинул Магваера из капитанства Выкидывает Гринвуда. Взял своих знакомых, которых не сажает в запас Клуб превращается в 11 друзей 7Хага Без кохонес и без потенциала
еще бы тебя выкинуть из коментов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токсик
Ответ Rus83
доверие Оле сыграло с ним дурную шутку, очень жаль.
Оле самого не должно было быть в клубе на тот момент
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Аморалинни
Выкинул Роналду Выкинул Давида Выкинул Магваера из капитанства Выкидывает Гринвуда. Взял своих знакомых, которых не сажает в запас Клуб превращается в 11 друзей 7Хага Без кохонес и без потенциала
Пусть продолжает, пока все верно)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ DolJun
с какого перепугу? 7хаг прилюдно говорил что магваер капитан и пользуется непререкаемым авторитетом в команде. кто ж знал что он похож на гвардиолу не только прической но и лицемерием. сейчас над обоими в футбольных пабликах рофлят, что их слова ничего не стоят
"прилюдно говорил" ЛОЛ, ты наивный как дитя.

тен Хаг как раз-таки очень хорошо работает с прессой, максимум воды чтобы даже одну строчку желтухи из неё невозможно было сделать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токсик
Ответ Cearvm
Харри не тянет основу и стоит на трансфер, что он там разочарован?))
У него чсв вселенского масштаба. Основной в сборной и капитан клуба, хотя тупо сидит на лавке. Вот и поверил чересчур в себя.

Как он тогда в Греции опозорился..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Улыбайся
Ответ Локоть Артеста
Что в нем было такого особенного что за него выложили столько денег? Правильный паспорт? По сравнению с тем сколько платят за трансферы английских поленьев, наши стоят вполне адекватных денег.
Тоже любопытно стало. Кто за Апл плотно следит , он разве в Лестере феноменальную игру показывал , что столько за него отдали ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Бруно кэп, Шоу вицекэп. Я бы хотел, чтобы Шоу был кэпом, но Тен Хаг еще в прошлом сезоне сделал ставку на португальца. Ему виднее.
Маге уважение, что без нытья выполняет работу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus83
доверие Оле сыграло с ним дурную шутку, очень жаль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebastian Debussy
Странно вооьще как ты стал капитаном)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Нестеров
Ответ Локоть Артеста
Что в нем было такого особенного что за него выложили столько денег? Правильный паспорт? По сравнению с тем сколько платят за трансферы английских поленьев, наши стоят вполне адекватных денег.
их поленья целые стадионы собирают и кучу маек помогают продать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Харри не тянет основу и стоит на трансфер, что он там разочарован?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
такая посредственность вообще не может быть капитаном. тем более в МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PIT-BUL
Ответ Аморалинни
Выкинул Роналду Выкинул Давида Выкинул Магваера из капитанства Выкидывает Гринвуда. Взял своих знакомых, которых не сажает в запас Клуб превращается в 11 друзей 7Хага Без кохонес и без потенциала
Утешай себя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий