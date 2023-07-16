Харри Магуайр рассказал, что лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».

«В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.

Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам « » за их великолепную поддержку, которую они оказывали мне, пока я носил повязку.

Три с половиной года назад я стал капитаном, и с того самого дня вести за собой «МЮ» было огромной привилегией и одним из главных поводов для гордости. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь «Юнайтед» добиться успеха – как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и желаю всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль, и буду полностью его поддерживать», – написал защитник.

Ранее сообщалось, что «МЮ» планирует продать за 50 млн фунтов, а «Вест Хэм» хочет арендовать 30-летнего англичанина.

Харри перешел в «Юнайтед» из «Лестера» за 80 млн фунтов летом 2019 года. Он выиграл с командой Кубок английской лиги.