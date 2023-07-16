Джокович – Алькарасу: «Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас ахахаха Теннис

Новак Джокович выступил с речью после поражения в финале «Уимблдона».

«Всем добрый день. Конечно, для меня он не добрый, но для Карлоса – точно. Хочу начать с похвалы Карлосу и его команде. Когда тебе нужно было подавать на титул, ты нашел мощные подачи и очень качественные удары. Ты заслуженно победил. Потрясающе. Потрясающе.

Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве (смеется). Теперь все изменилось. Ты потрясающе адаптировался к покрытию. Потрясающе.

Что касается меня, всегда неприятно проигрывать такие матчи. Но когда эмоции устаканятся, я все равно буду очень доволен.

В последние годы я выиграл здесь много упорных и напряженных матчей – например, у Роджера в 2019-м, когда у него были матчболы. Может, я должен был проиграть некоторые матчи. Так что ничего страшного.

Завтра утром я, наверное, буду гордиться этим результатом. Пока что мне тяжело принять поражение, когда я был так близок к победе. Но мне выпало провести много потрясающих матчей.

Сегодня я проиграл более сильному игроку, нужно его поздравить и двигаться дальше. Надеюсь, что стану сильнее», – сказал серб.

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73 комментария

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Czarn
Ждём следующих финалов от Новака! 😃 Испанец сегодня был лучше, но Новак последнего слова ещё не сказал😃
+45
-6
+39
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kyckoba
Интересная статистика - если Медведев проходит на БШ дальше четвертьфинала и не выигрывает турнир, то проигрывает только будущим чемпионам. 5 из 5.
+42
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+39
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Buharoid
То, как Новак вытащил себя со дна после третьего сета это в мемориз. Жаль, что в пятом так вышло, но когда ты пять часов бьешься на равных с 20-летним киборгом, который явно будет ближайшие N лет выигрывать почти все, это явно еще не конец.
+39
-7
+32
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cosset
Джокович подозревал, конечно, что Алькарас его единственный соперник в туре, но он не ожидал, что в финале Уимблдона в 5 сете Карлос будет просто кремень. Думаю, намберван удивил сегодня вечером абсолютно всех)
+22
-2
+20
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Buharoid
Ответ Eugenie Nation
Теперь очевидно, если бы не здоровье Карлоса, не видать РГ Джоку
Вообще не очевидно, что за бред. Ты так говоришь, как будто Карлос его разгромил, а не пять часов они пыхтели по корту. Не попади Новак в сетку на своем брейке в пятом сете, сейчас с чашкой позировал бы он.
+26
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+17
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Кирилл Кириченко
Ответ JustF0rTheW1n322
А как хотелось увидеть его календарный Шлем
ещё увидим, Карлосу только 20 всего
+18
-6
+12
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Mikalai Lanets
Ответ JustF0rTheW1n322
А как хотелось увидеть его календарный Шлем
Не хотелось.
+17
-6
+11
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bars1998
Ответ AF007
Федерер 10 лет с двумя такими Алькарасами бился, у которых всегда было решающее преимущество в 5 сете - молодость. Пусть теперь и Волкович хоть немного на его месте побудет
Это когда Федерер с такими двумя бился? 🤣 Это с кем У Феде почти 17 лет разница была? 😅
+13
-3
+10
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felix-sanchez
Кто там вчера писал, что у Карлоса проблемы с выносливостью? Отличная победа, выиграл у легенды, чтобы стать ей со временем!
+12
-3
+9
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JustF0rTheW1n322
А как хотелось увидеть его календарный Шлем
+14
-5
+9
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HI MARS
Смешно было,когда Алькарас полчаса гонял деда один гейм и в итоге вынес 6:1)
+11
-5
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Юрий Шептухин
Джкосмеш это самый легендарный удар, ценой в 1 Уимблдон.
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ bars1998
Чесно говоря за последние три года это самый слабый Уим в исполнение Серба, я еще перед полуфиналом это писал , РГ 2023 он сильней провёл чем Уим)
нормально играл , в финале не хватило подачи главное что он еще способен выдавать такие матчи , а титулы к нему сами придут
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Yury Sin
Ответ cosset
Джокович подозревал, конечно, что Алькарас его единственный соперник в туре, но он не ожидал, что в финале Уимблдона в 5 сете Карлос будет просто кремень. Думаю, намберван удивил сегодня вечером абсолютно всех)
Джокович уже не тот, что прежде, и думаю сегодня многие как и я подозревали, что если дело дойдет до 5 сетов, то тут уже шансов больше у Алькараса. Так что конкретно 5 сет меня особенно не удивил, а именно его итог.
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pizzatcarizza
Ответ VaD
Плохи дела Джоковича. Играть осталось не так долго и, несмотря на то, что на его любимом покрытии проводится в 2 (!) раза больше турниров, чем на любимом покрытии Надаля, он имеет всего лишь на 1 титул ТБШ больше. Впрочем, быть вторым в истории тоже очень круто.
Поэтому Рафа и не выступает. Принял свою судьбу быть вторым после Величайшего)
+13
-8
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Федор Петров
Ответ kyckoba
Интересная статистика - если Медведев проходит на БШ дальше четвертьфинала и не выигрывает турнир, то проигрывает только будущим чемпионам. 5 из 5.
В финале это верно не только для Медведева, а в полуфинале остаётся 2 из 2, что менее интересно.
+6
-1
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Большой Сэми
Рад за Карлоса. Победа против Новака на Уиме ценнее даже трех финалов Уима против не Новака. Надеемся еще успеем увидеть не один финал с их участием.
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Бен Ротенберг
Ответ Юрий Шептухин
Джкосмеш это самый легендарный удар, ценой в 1 Уимблдон.
Карма за Уим-2019. Тогда должен был выигрывать Федерер.
+6
-1
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Кирилл Василевский
Алькарас грунтовки, который уже выиграл тбш на Харде и траве, но не взял на грунте
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Vitalii-Just
Ответ Генадий Адамов
Карася замучают травмы, уж больно энергозтиатно играет, нет пластики, помяните моё слово
Про Рафу вообще говорили, что он и до 25 не доиграет с его энергозатратным теннисом....
+4
0
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Владимири Йолкиннен
Ответ Юрий Шептухин
Новак играл очень слабо на траве в этом году, видимо выигранный РГ немного скорректировал планы т.к. победа в Лондоне уже не имела такого значения. Но в любом случае, выиграй тайбрейк или не ударь Джкосмеш всё могло повернуться на 180, бился до конца и на этом спасибо.
бред, как раз после РГ огромное значение Уима, ибо календарный замаячил.
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danik 258808
на Ролан Горас Новак затащил исключительно за счёт травмы второго, все таки сейчас Алькарас с отрывом топ 1
+9
-5
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Sincere
те судороги Карлоса на Рг были какой-то дьявольщиной, конечно.
+6
-3
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Юрий Шептухин
Ответ Бен Ротенберг
Карма за Уим-2019. Тогда должен был выигрывать Федерер.
Ну может, быть да. В расчёте теперь.
+3
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M a y h e M
Джокович в полном порядке, старостью там не пахнет. Он всё тот же монстр. Просто Алькарас топище. Вот это уже похоже на некстген
+3
0
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