Алькарас первым с 2018-го обыграл Джоковича на траве

стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Джокович впервые проиграл уимблдонский матч, в котором взял первый сет. До этого счет был 78:0.

Также прервалась 27-матчевая победная серия Джоковича на «Больших шлемах». Серб проиграл финал ТБШ впервые с US Open-2021, где уступил Даниилу Медведеву. С тех пор он взял три титула.

Алькарас первым с 2018 года обыграл Джоковича на траве. Он прервал его 34-матчевую победную серию на этом покрытии. Джокович проиграл на Центральном корте « » впервые с финала 2013-го.

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