Алькарас первым с 2018-го обыграл Джоковича на траве
Карлос Алькарас стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.
Джокович впервые проиграл уимблдонский матч, в котором взял первый сет. До этого счет был 78:0.
Также прервалась 27-матчевая победная серия Джоковича на «Больших шлемах». Серб проиграл финал ТБШ впервые с US Open-2021, где уступил Даниилу Медведеву. С тех пор он взял три титула.
Алькарас первым с 2018 года обыграл Джоковича на траве. Он прервал его 34-матчевую победную серию на этом покрытии. Джокович проиграл на Центральном корте «Уимблдона» впервые с финала 2013-го.
Но в 36 лет тяжело держать концентрацию 4 с лишним часа, все равно величайший.
Алькараса с победой.
Посмотрим, надолго ли...
Просто вспомнить сколько анфорсов за сет (0-3-4 примерно) было в финале 15 года и тут
Все биги тупо проиграли времени
Старость не в радость.