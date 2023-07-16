Алькарас первым с 2018-го обыграл Джоковича на траве

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Джокович впервые проиграл уимблдонский матч, в котором взял первый сет. До этого счет был 78:0.

Также прервалась 27-матчевая победная серия Джоковича на «Больших шлемах». Серб проиграл финал ТБШ впервые с US Open-2021, где уступил Даниилу Медведеву. С тех пор он взял три титула.

Алькарас первым с 2018 года обыграл Джоковича на траве. Он прервал его 34-матчевую победную серию на этом покрытии. Джокович проиграл на Центральном корте «Уимблдона» впервые с финала 2013-го.

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43 комментария

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Большой Сэми
Ответ инок
Джокович проиграл не сопернику, а времени. Против этого бороться невозможно...
К чему такой пафос? Карлос выиграл именно за счет тенниса, а не каких-то преимуществ в возрасте. Новак физически не проседал, ничего серба не беспокоило, розыгрыши были отменные. Ошибки да, но они были вызваны исключительно на фоне великолепной игры испанца.
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antoha1896
Ответ Buharoid
Джоковичу для этого понадобилось провести чуть не худший финал в жизни, столько анфорсов и вообще ошибок я от него давно не видел.
У Алькараса больше анфорсов, если что
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инок
Джокович проиграл не сопернику, а времени. Против этого бороться невозможно...
+20
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Buharoid
Джоковичу для этого понадобилось провести чуть не худший финал в жизни, столько анфорсов и вообще ошибок я от него давно не видел.
+21
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Стэн Смит
Король не умер. Он ещё вернётся.
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ofc
Плохой матч от Новака, на важных мячах на ТБ анфорсил в абсолютно простых ситуациях, а как вишенка джокосмэш на брейк поинте в 5м сете.
Но в 36 лет тяжело держать концентрацию 4 с лишним часа, все равно величайший.
Алькараса с победой.
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Костя Кот
алькарас - первая ракетка мира на ближайшие 15 лет
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antoha1896
Ответ Buharoid
ну так Джокович очков в матче по итогу больше набрал)) Но в ключевые моменты он непростительно много ошибался.
168/166 в пользу Карлоса по очкам
+6
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topeleven
Ответ Большой Сэми
К чему такой пафос? Карлос выиграл именно за счет тенниса, а не каких-то преимуществ в возрасте. Новак физически не проседал, ничего серба не беспокоило, розыгрыши были отменные. Ошибки да, но они были вызваны исключительно на фоне великолепной игры испанца.
Ну Роналду вроде тоже показывает биологический возраст намного ниже и бегает, кубики пресса там и т.д., но резкость, гибкость, рывки уже не те, так же и Джокович где-то устал побольше Карлоса, оттуда и невынужденные ошибки, когда мышцы уже хуже слушаются, бегать можно бесконечно, но тело под нагрузкой слушается хуже, чем у 20-летнего атлета.
+4
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Андрей
Есть хороший знак, значит золотого шлема не будет, значит Даня без зазрения совести берет ЮС😂
+10
-6
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Садковский Ян
Жалко конечно, и даже не из-за всех этих цифр, а потому что Ноли в Лондоне был хорош. Но ничто не делает спорт лучше, чем конкуренция
+3
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Сергей К
Есть чувак, который научился это делать!
Посмотрим, надолго ли...
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
10 лет Новак не проигрывал на центральном корте. но любая серия заканчивается. Жаль, что именно сегодня. но Карлитос просто огонь
+3
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Buharoid
Ответ Костя Кот
алькарас - первая ракетка мира на ближайшие 15 лет
В любой момент может появиться новый некстнекстнекстджен.
+4
-1
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michaelks
Это худшая версия Джоковича на Уимблдоне за последние лет 10
Просто вспомнить сколько анфорсов за сет (0-3-4 примерно) было в финале 15 года и тут
Все биги тупо проиграли времени
+4
-1
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Юрий Шептухин
Ответ VaD
Алькарас помножил на нуль титулы Джоковича на АО и РГ, которые были выиграны только из-за травмы Карлоса.
Опять сумасшедший выскочил.
+6
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Костя Кот
Ответ Человек Безымянный
Руне поспорит, да и другие появятся
у Алькараса вообще нет слабых сторон, все при нем, с психологией все в норме, и ему всего 20
+3
-1
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jjeka
След на деревянной стойке от удара Джоковича может стать легендарным, историческим. Надеюсь догадаются не заменять её
+1
0
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ZamoRano
Ответ Стэн Смит
Король не умер. Он ещё вернётся.
Надаль вернётся, да.
+3
-2
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danik 258808
После 6:1 в первом сете затащил, достойный чемпион
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Vienne10
До свидания, Нолик. Наконец-то появился кто-то, кто тебя будет обыгрывать!
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Dikki Shelton
Очень символично что это сделал именно Карлос Алькарас. Это было великолепно.☺
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Человек Безымянный
Ответ Андрей
Есть хороший знак, значит золотого шлема не будет, значит Даня без зазрения совести берет ЮС😂
В следующем мб золотой
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Йенс Мустерманн
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Акробат просто необучаемый. Видел же, что в четвертьфинале его ученик самоликвидировался джокосмешем, как раз тоже в матче против Карася, но нет, в пятом сете сегодня решил его исполнить на брейк-поинте.
Старость не в радость.
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ VaD
Алькарас помножил на нуль титулы Джоковича на АО и РГ, которые были выиграны только из-за травмы Карлоса.
Алькарас помножил на нуль РГ-22 Надаля, потому что Надаль не играл с Карлосом, а Зверев подвернул ногу и вообще чокер.
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