«Челси» купил 18-летнего вингера «Сантоса» Анжело за 15 млн евро

Теги Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Анжело Габриэл Футбол

Анжело Боржес перешел в «Челси» из «Сантоса».

Английский клуб сообщил о подписании контракта с 18-летним вингером.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Сантосу» 15 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста, а сам игрок подпишет контракт до 2029-го.

В нынешнем сезоне Анжело Боржес провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил два гола.

Всего за «Сантос» он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 10 ассистов. За взрослую сборную Бразилии Анжело еще не играл.

13 комментариев

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DolJun
че за очередное усиление для страсбура?
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Kahn01
Легенда FM
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леннорыч-абрамович
"Виктор Роке все равно талантливее!"
Агент
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Andrey Yaroslavtsev
Много в Бразилии главных талантов.
+3
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Владислав Бондарчук
В футбол менеджере норм качается, 180 потенциал из 200
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Фруктовый Кефир
Ответ Born is the King
Один из главных талантов Бразилии. По хайлайтам топ сделка
Серьезно? Это кот в мешке. Какой там талант? Очередной Линкольн
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Че там у Челси, закончились футболисты, чтобы раздать в 150 аренд по всему миру? Место освободилось после ухода Баб, Ван Гинкелей и Лукаса Пиазона - которые вечность пинали по арендам, пока они состарились и ушли "перспективными" свободными агентами.
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