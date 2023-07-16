«Челси» купил 18-летнего вингера «Сантоса» Анжело за 15 млн евро

Анжело Боржес перешел в «Челси» из «Сантоса».

Английский клуб сообщил о подписании контракта с 18-летним вингером.

Ранее сообщалось, что « » заплатит « » 15 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста, а сам игрок подпишет контракт до 2029-го.

В нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил два гола.

Всего за «Сантос» он провел 129 матчей, забил 5 голов и отдал 10 ассистов. За взрослую сборную Бразилии Анжело еще не играл.