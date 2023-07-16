Алина Загитова: «Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте? Тренироваться и не пить!»

Теги сборная России женское катание ЗОЖ Алина Загитова алкоголь и спорт Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте.

Фигуристка посетила VK Fest в Москве.

– Сегодня ты в непривычной обуви, не на льду. Как тебе в обычном человеческом обличье?

– Мне прекрасно. Образ выбирала специально для VK Fest. На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет.

– Тебе очень хорошо! Может быть, ну его, этот спорт? Пойти в блогеры, певицы и что там сейчас модно.

– Можно же все совмещать, никто это не отменял. Всего по чуть-чуть, развиваюсь.

– Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте?

– Тренироваться и не пить! – сказала Загитова.

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160 комментариев

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Nick Crosier
Грилиш и Варди лукаво улыбнулись.
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maximus388
На дне бутылки вина больше истины, чем от всех советов Загитовой.
+53
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vammuteli
Ответ Nick Crosier
Грилиш и Варди лукаво улыбнулись.
Джордж Бест улыбается с верху.
+33
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vitooooo
У меня такое чувство, что она слегка понизила планку для чемпионов
+37
-13
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Алексей Токарев
Что бы везде преуспевать, надо иметь богатого друга вроде Ротенберга. - Ответила Загитова.
+46
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Владислав Романов
В обычном человеческом обличье...додумались же
+24
-7
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Lana-shu
Контекст неплохо бы давать. Там ведущий перед этим про алкоголь говорил. Да и сам выглядит не очень трезвым. Алина выглядит шикарно!
+52
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pchela79
Ответ Nick Crosier
Грилиш и Варди лукаво улыбнулись.
Гаскойн вообще посмеялся)
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Маргарита В Сафронова
Алина просто погасила пьяную волну, которую гнал ведущий.
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Askorbinka
Ответ chespo
Загитова, как обычно, сразу на главной )) Очень красивая, фигура просто идеальная, тот случай, когда внешность выдержит любой образ, и это будет выглядеть гармонично.
Да, отлично выглядит Алина. Шикарная девушка, конечно!❤
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Татьяна Тычинская
Ответ varick
Алиначка продолжает делать вид что она еще спортсменка "на паузе", и вот-вот вернется в спорт? Феноменальное упорство в желании лгать! 😣
Вот последнюю фразу чисто о себе написали!
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Askorbinka
Ответ Gemma157
Вульгарно выглядит
Великолепно выглядит. Фигура идеальная для такого наряда. Дерзко, модно, молодежно. А не как вчерашние- одна в стиле б омж, другая- тетенька, изображающая подростка🤣
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Arzu0203
Алинка вышла, как королева, как всегда, на стиле, стройная красавица, огнище просто👑👑👑❤❤❤
+34
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Askorbinka
Ответ Gemma157
Чтобы стать чемпионом нужно быть эгоистичным, хитрым, ставить свои интересы превыше всего, в случае необходимости готовым ходить по головам, а еще, без этого никуда, иметь в своем распоряжении грибы и блат ☝
Точная характеристика Женечки М. Так двукратной богиней и стала.
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АБZ 49
Ведущий какой то странный
Маленький, широкий. Как такой ведущий
может быть примером для молодёжи?
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Ольга Ив
Ответ TheWitcher
Комментарий удален пользователем
Ну Медведева вчера была там же в образе уэнсдей для чего??
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Arzu0203
Ответ AllaS
Хорошо бы фото или видео шикарного образа Алины и слова ведущего, чтобы был понятен ответ Алины.
это не их стиль😁
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АБZ 49
Ответ Navian
Комментарий удален модератором
Молодец бабушка. Условия быта для тренировок создавала.
Редкая супер бабушка. Спасибо.
+12
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несахар
тренироваться и не пить дедушкины таблетки) вот так правильнее)
+16
-12
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Ольга Ив
Ответ Андрей Балабаев
А те спортсмены, которые не стали чемпионами, по этой логике пьющие?
Нет, просто мало тренировались 😉
+10
-6
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На Пекин
Для того, чтобы стать чемпионкой, Алина тренировалась, тренировалась и ещё раз тренировались, поэтому для неё это не пустые слова.
+23
-19
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Иван Маунтбаттен
Ответ Светлана Толасова
А кто такой для Алины боксёр Фархутдинов? Свои замечания и советы пусть даёт своим близким. А когда же у вас проснётся совесть "уважаемая" Геммочка? Вопрос конечно - риторический.
Угу, так и хочется ему процитировать великого Конора - ты женился на полотенце, парень. :)
+4
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Ирина Петрова
Ответ Надежда Маркова
На свадьбе Глейха не плохо так подпила. что из платья выпрыгивала.
Вы были на свадьбе или так просто звездите
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Мира2024
Ответ Gemma157
Фигурка из папье-маше. Пусто внутри, ничего кроме воздуха 😣
Вспомните про свой "знаменитый" комментарий или в ветке Алины он не действует?
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Ирина Петрова
Ответ Алексей Токарев
Что бы везде преуспевать, надо иметь богатого друга вроде Ротенберга. - Ответила Загитова.
Нет, просто работать и не пить
+9
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