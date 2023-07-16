Алина Загитова: «Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте? Тренироваться и не пить!»
Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте.
Фигуристка посетила VK Fest в Москве.
– Сегодня ты в непривычной обуви, не на льду. Как тебе в обычном человеческом обличье?
– Мне прекрасно. Образ выбирала специально для VK Fest. На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет.
– Тебе очень хорошо! Может быть, ну его, этот спорт? Пойти в блогеры, певицы и что там сейчас модно.
– Можно же все совмещать, никто это не отменял. Всего по чуть-чуть, развиваюсь.
– Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте?
– Тренироваться и не пить! – сказала Загитова.
Маленький, широкий. Как такой ведущий
может быть примером для молодёжи?
Редкая супер бабушка. Спасибо.