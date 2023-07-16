20-летний Алькарас выиграл второй «Большой шлем» в карьере

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас выиграл второй «Большой шлем» в карьере.

Карлос Алькарас победил Новака Джоковича в финале «Уимблдона» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

Алькарас выиграл девятый из десяти пятисетовиков в карьере. Он первым за 79 матчей победил Джоковича после того, как тот взял первый сет на «Уимблдоне».

20-летний Алькарас выиграл второй «Большой шлем» в карьере и останется первой ракеткой мира. Он чемпион US Open-2022.

Он второй испанец, победивший на «Уимблдоне» в Открытой эре. До него это делал Рафаэль Надаль в 2008-м и 2010-м.

Моложе Алькараса на момент победы на «Уимблдоне» были всего двое: Борис Беккер (выиграл два титула до 19-летия) и Бьорн Борг (тоже выиграл титул в 20 лет).

Он пятый игрок, которому удалось взять больше одного «Шлема» до 21 года. Матс Виландер выиграл четыре, Бьорн Борг – три, Борис Беккер и Рафаэль Надаль – по два.

Алькарас выиграл второй титул на турнирах «Большого шлема» на своем втором ТБШ после победного US Open (он пропустил Australian Open из-за травмы и дошел до полуфинала «Ролан Гаррос»). Он повторил рекорд Открытой эры. Так же быстро второй титул выиграли шесть теннисистов, последний из них – Энди Маррей (US Open-2012, «Уимблдон»-2013).

Алькарас – восьмой, кому удалось в один год победить в Queen’s Club и на «Уимблдоне». Последним был Маррей в 2016-м.

Алькарас выиграл второй турнир на траве. У него шесть титулов в 2023-м, он лидер тура по этому показателю. В целом это 12-й титул в его карьере.

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114 комментариев

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Биллибоб
Вот это настоящий Некстген, а не эти ваши безяйцевые зверьки, медведи и прочие цыпы
+96
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corazón blanco
Алькарас красавец, не сломался после первого сета, затащил невероятный гейм, смог перевернуть игру и обыграть легендарного Джоковича. Финал Уимблдона - просто украшение всего турнира. Шикарнейший матч, куча эмоций.
+87
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+80
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Гагаринский, дом 3
Алькарас - ментальный гигант, пришел всерьез и надолго. С такой оппозицией, которая относится к nextgen, он минимум 15-20 шлемов выиграет. На характере додавил самого Новака.
+59
0
+59
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Вегетарианец_
Пожалуй, если бы Новак взял второй сет на тае, где он вел 6:5, он бы выиграл и матч. Но те 2 анфорса с бх в сетку все решили. Очень горькое поражение, конечно. Новаку респект, что боролся до конца.
+33
-6
+27
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Петя Ивановский
Ответ eple
Он родился в 2003 году и с 2003 года по 2022 включительно чемпионами становились только теннисисты из большой четверки и вот спустя 20 лет новый чемпион вырос и прервал эту серию
Вавринка не считается ? Дель Потро, Чилич, Медведев, Тим
+32
-5
+27
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Пинающий Достоинства
Ну что?! Звезда родилась!!!!!
Vamos!!!
+22
-2
+20
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scanner c
соперники лучше играть не могут это просто Новак может ошибаться да? классика...
+19
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+19
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armanchik
Ответ Петя Ивановский
Вавринка не считается ? Дель Потро, Чилич, Медведев, Тим
наверное про уимблдон написал
+16
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Пастух улиток
Ответ Миша Миша
Медведю подарил шлем Джович , который морально перегорел впервые в карьере и думал не об игре . Все таки не каждый год ты можешь собрать годовой БШ
В финале ЮСО-21 полтора сета шла равная игра, где ставки были: кто первый сломается. У Медведева были парочка моментов в этот отрезок, где Джок его чуть не сломал. Но Медведев устоял - и сломал Джока сам. Он выиграл ЮСО сам, не надо принижать победу Даниила.
+14
0
+14
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eple
Он родился в 2003 году и с 2003 года по 2022 включительно чемпионами становились только теннисисты из большой четверки и вот спустя 20 лет новый чемпион вырос и прервал эту серию
+25
-11
+14
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Axmat Cecenov
Просто покажите этот матч, тем женщинам которые требуют равные призовые . Вчерашний финал у женщин это уровень ITF
+10
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Александр Васильев
Ну что, где те персоналии, которые говорили что на пять сетов Карлоса не хватит?!?? Великолепный теннис с обеих сторон, но всё таки по-тихоньку молодость и голодность до побед решает. Новак и так всем всё доказал и без сомнения лучший теннисист в истории. Карлосу ещё многое предстоит доказывать. Но уже сейчас ясно если Карлос будет в форме, условным Кисе, Цыпе, Руне, Медведеву на шлемах надеятся будет не на что!!! Карлитос реально один на миллион и это видно!!!
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dato akhaladze
Ответ Йенс Мустерманн
Испанцы - хозяева тушки акробата. ☝🏻
Вот что должно быть в голове у человека, чтобы даже после такого сверхматча первым делом изливать столько желчи. Просто позор.
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Aibek Mak
0-1,30-40 5 й сет ай Новак как ты мог так не попасть это очко решил исход матча
+8
-1
+7
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Человек Безымянный
Биг3 жестко конкурировали между собой, а у Алькараса, возможно, достойной конкуренции почти не будет
+7
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artem klishin
Испанский теннис теперь представляет Алькарас. Блестящий матч, долгожданная смена поколений!
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ten Hag
Хорошо остудили свидетелей Ноле)
Календарный шлем
Много гонору было, уж слишком
А Джоковичу не унывать, рекорд у него в любом случае
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Kazanest
Король умер. Да здравствует новый король!
+9
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ten Hag
Алькараса с заслуженным титулом!
Обыграл Новака на Уимблодне в финале
Успехов в дальнейшей карьере испанцу. Конкурентов серьезных среди молодых пока не видно
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Mikalai Lanets
Ответ Александр Васильев
Ну что, где те персоналии, которые говорили что на пять сетов Карлоса не хватит?!?? Великолепный теннис с обеих сторон, но всё таки по-тихоньку молодость и голодность до побед решает. Новак и так всем всё доказал и без сомнения лучший теннисист в истории. Карлосу ещё многое предстоит доказывать. Но уже сейчас ясно если Карлос будет в форме, условным Кисе, Цыпе, Руне, Медведеву на шлемах надеятся будет не на что!!! Карлитос реально один на миллион и это видно!!!
Лично для меня лучший, раз и навсегда Федерер
+6
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Snusm
Ответ D-eisler@yandex.ru
все равно он мусорный кулак
Плачь плачь
Танцуй танцуй
Беги от него
Он твои слёоооозыыы
+7
-1
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Ничего Смешного
Хотел бы посмотреть на лицо «гения», который писал: «Карася не хватит, он после 3 сета еле дышал». Сегодня всё решилось на ТБ. Хороший, долгий, интересный матч. Под вино самое то. Новак разочаровал игрой у сетки, мне казалось он намного лучше умеет играть у троса. Пареньку есть куда прибавлять, сегодня опять лихорадило 2 сета, но ошибок было мало по сравнению с другими матчами.
+7
-1
+6
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Матвей Суицидин
Ответ Петя Ивановский
Вавринка не считается ? Дель Потро, Чилич, Медведев, Тим
УИМ имеется ввиду
+6
-1
+5
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jjeka
Нет, это не смена трона, не верю. Ноле был сегодня сам не свой, уйма ошибок в простейших ситуациях, просто уйма. То же самое я видел на US Open 2019 против Дани. Всё только начинается) карась сегодня молодцом
+22
-17
+5
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Трей
Чего это все Джоковича уже чуть ли не хоронят?) Нормально все у него, проиграл очень равный матч, при этом играя не в свой лучший теннис. Будут еще шлемы
+6
-1
+5
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