Карлос Алькарас выиграл второй «Большой шлем» в карьере.

победил в финале « » – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

Алькарас выиграл девятый из десяти пятисетовиков в карьере. Он первым за 79 матчей победил Джоковича после того, как тот взял первый сет на «Уимблдоне».

20-летний Алькарас выиграл второй «Большой шлем» в карьере и останется первой ракеткой мира. Он чемпион US Open-2022.

Он второй испанец, победивший на «Уимблдоне» в Открытой эре. До него это делал Рафаэль Надаль в 2008-м и 2010-м.

Моложе Алькараса на момент победы на «Уимблдоне» были всего двое: Борис Беккер (выиграл два титула до 19-летия) и Бьорн Борг (тоже выиграл титул в 20 лет).

Он пятый игрок, которому удалось взять больше одного «Шлема» до 21 года. Матс Виландер выиграл четыре, Бьорн Борг – три, Борис Беккер и Рафаэль Надаль – по два.

Алькарас выиграл второй титул на турнирах «Большого шлема» на своем втором ТБШ после победного US Open (он пропустил Australian Open из-за травмы и дошел до полуфинала «Ролан Гаррос»). Он повторил рекорд Открытой эры. Так же быстро второй титул выиграли шесть теннисистов, последний из них – Энди Маррей (US Open-2012, «Уимблдон»-2013).

Алькарас – восьмой, кому удалось в один год победить в Queen’s Club и на «Уимблдоне». Последним был Маррей в 2016-м.

Алькарас выиграл второй турнир на траве. У него шесть титулов в 2023-м, он лидер тура по этому показателю. В целом это 12-й титул в его карьере.

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