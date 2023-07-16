«ПСЖ» выкупает Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Если Мбаппе или Неймар уйдет, Хави останется, иначе – аренда
«ПСЖ» возвращает Хави Симонса.
Парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году.
Медосмотр и подписание контракта состоятся сегодня. Если кто-то из пары Килиан Мбаппе – Неймар уйдет, Симонс остается, если нет – уйдет в аренду.
В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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