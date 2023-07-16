«ПСЖ» выкупает Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Если Мбаппе или Неймар уйдет, Хави останется, иначе – аренда

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ лига 1 Франция возможные трансферы Хави Симонс Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» возвращает Хави Симонса.

Парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году. 

Медосмотр и подписание контракта состоятся сегодня. Если кто-то из пары Килиан Мбаппе – Неймар уйдет, Симонс остается, если нет – уйдет в аренду.

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги. 

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Andrey_kst
Зачем 🤦‍♂️
потому что он стоит гораздо больше , за 6 выкупят актив который по тоансфермаркт оценивается в 40
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey_kst
Зачем 🤦‍♂️
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Симонс сейчас очень быстро прогрессирует! Если найдет свою команду и тренера, который будет доверять, через пару лет станет звездой из топ-10 !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С учетом того, что Эредивизе, на грани того, чтобы выпихнуть Лигу 1 из биг-файв, то регалии Симонса выглядят внушительно.

Давненько оранжевые не подгоняли нам топчиков.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Русанов
Оставьте в покое чувака, дайте рости
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KNVB Oranje
эх жаль что уходит из ПСВ, да ещё и в ПСЖ((((
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
жаль, в ПСВ прогрессировал отличными темпами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Если бы у бабушки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Магомедов
А причем тут мбаппе или неймар, если симонс на другой позиции играет ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bilbiveter
Ответ Евгений Шазиев
С учетом того, что Эредивизе, на грани того, чтобы выпихнуть Лигу 1 из биг-файв, то регалии Симонса выглядят внушительно. Давненько оранжевые не подгоняли нам топчиков.
Но они же вообще никакого отношения к его развитию не имеют, он воспитанник Барселоны, который после пылил в ПСЖ и всего лишь один единственный сезон провёл в Лиге Голландии в ПСВ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Евгений Шазиев
С учетом того, что Эредивизе, на грани того, чтобы выпихнуть Лигу 1 из биг-файв, то регалии Симонса выглядят внушительно. Давненько оранжевые не подгоняли нам топчиков.
Да в той же Лиге 1 каждый сезон регулярно набирается с десяток таких топчиков) к тому же до этого во Франции он вообще не впечатлял. А в Голландии даже Булыкин и Ван де Бек феерили, так что вообще не показатель
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Ответ laudrup
Симонс сейчас очень быстро прогрессирует! Если найдет свою команду и тренера, который будет доверять, через пару лет станет звездой из топ-10 !
Найдёт свою лавку в ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Made-in-Russia
Ответ Магомед Магомедов
А причем тут мбаппе или неймар, если симонс на другой позиции играет ?
Я тоже не понял, когда эту фразу в инсте Романо увидел.
Знающие просветите, там опять конфликт был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий