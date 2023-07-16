Винисиус о невиновности Менди: «Еще одна жертва культуры уничтожения репутации. Сколько еще нас будут обвинять, не давая права на защиту?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига происшествия Бенжамен Менди соцсети Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор поддержал Бенжамена Менди после снятия обвинений в сексуальном насилии.

Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

В пятницу Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям.

«Мне жаль, что тебе пришлось пройти через все это, Бенжамен. Ты потерял два года своей карьеры, но это меньшее из зол во всей этой истории…  Что насчет психологического ущерба? Конечно, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Еще одна жертва культуры уничтожения репутации.

Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на элементарную защиту? Фэйковые новости создаются и распространяются без какой-либо проверки  – и я лично ощутил это на себе во время отпуска, – а затем ситуация только ухудшается.

Нести ответственность – это минимум для любого профессионала, но в наши дни серьезная работа стала скорее исключением. Для повышения числа кликов и охватов нет никаких ограничений.

Вопрос: что будет сделано для возмещения ущерба?» – написал вингер «Реала» в твиттере.

Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?

34 комментария

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psycho
иду по улице, смотрю, чернокожий несёт телевизор. я испугался, подумал, что это мой. побежал домой. забегаю - мой на месте, посуду моет
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Yes!
вот тут он прав, все разбирательства только после судов
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David Aprasidze
Менди мало заботился о репутации и гордился своей озабоченной манией как 16 летний.
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+16
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Семён Жуйло
А ведь мы такие пушистые зайчики. Чёрненький должно сразу означать - ни в чём не виноват.
+15
-3
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Lionel Andres Messi 10
Винисиус и без чей-либо помощи прекрасно справляется с уничтожением собственной репутации.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ vaniaEee
Щас слохлопнуться хейтеры Когда то же самое говорил Депай они его поддержали, но будет ли тоже с Вини
Ладно бы, если Винисиус просто поддержал Менди, но он и здесь умудрился прорекламировать себя и выдать за жертву, хотя ситуации у них абсолютно разные.
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belikovda.90
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Чувствую, что Винисиуса будут чморить не только в Испании
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lavandil
кого вас, черных что ли. Хватит примазываться
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Ashan Sorokin
Реал если уж зделал ставку на Жуниора как ментального лидера команды тогда срочно нужно нанять команду имиджмейкеров которые будут фильтровать так сказать его речи
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deadjoker
Все потому что он черный, добавил Винисиус.
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e_kot
Да можно уже завязывать с футболом, в принципе) И начинать БЛМ карьеру
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Dooomer
Реалу нужно избавляться от Винисиуса, много разговаривает, пусть идет на ток-шоу.
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Vladzislav Zhurkevich
на самом деле, клубы и спонсоры просто просчитывают риски, по сравнению с бюджетом сити Менди это иголка в стоге сена...а потенциально принесет репутационные потери... так в любом бизнесе
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Tiestorzn17
Винисиус производит впечатление крайне недалекого человека
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Антоша Спирин
Он изнасилует или его изнасилуют - Вини всегда будет жертвой. И медаль, кстати, получит. Еще одну.
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Yes!
странно кстати, что спортс не пишет про Робиньо. Его уже признали виновным в италии, месяц назад итальянские следаки отправили бразильцам записи его разговоров, вот там групповое изнасилование действительно было, а когда просто слово против слова, то до суда никаких "отмен", разрывов контрактов быть не должно
+2
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yulay
Винисиус сам любит навешивать ярлыки и обвинять без суда и следствия.
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Акира_1
Ответ SaH4r.
редкий случай, когда можно согласиться с Винисиусом
Если бы был белый игрок, то Винисиусу было бы абсолютно плевать, а тут можно провести параллели с собой.
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Вадим flanec
Ответ e_kot
Да можно уже завязывать с футболом, в принципе) И начинать БЛМ карьеру
Причём сразу обоим, и Винисиусу и Менди. "Жертвы" обстоятельств.
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Хан Сахан
По теме - он прав. Просто любая девушка из прошлого, с которой был один раз, может пальцем показать и сказать, что ее изнасиловали. И все, ей сразу верят, она сразу жертва.
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Хан Сахан
Винисиус прощупал, что говоря об актуальных темах, можно к себе собрать ещё больше внимания.
Был бы сейчас актуален ковид, Вини и о нем неустанно говорил, как важно вакцинироваться, ходить в масках.
Что ж, ждем когда он в политику начнет вмешиваться и последующее баллотирование в президенты Бразилии
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Трент Резнор
У шлюх берите чек и проблем не будет.
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Игорь Климов
Что-то этого Винисиуса стало слишком много в инфополе.
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Rinat Khudayberdin
вопрос к мамонтам!
Майкл Джексон в свое время так же начинал?!
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Давид Agabekyan
А вот Вини даёт право на защиту, называя Испанию страной расистов
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