Винисиус о невиновности Менди: «Еще одна жертва культуры уничтожения репутации. Сколько еще нас будут обвинять, не давая права на защиту?»
Винисиус Жуниор поддержал Бенжамена Менди после снятия обвинений в сексуальном насилии.
Напомним, в январе с бывшего защитника «Манчестер Сити» были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.
В пятницу Менди был признан невиновным по двум оставшимся обвинениям.
«Мне жаль, что тебе пришлось пройти через все это, Бенжамен. Ты потерял два года своей карьеры, но это меньшее из зол во всей этой истории… Что насчет психологического ущерба? Конечно, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Еще одна жертва культуры уничтожения репутации.
Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на элементарную защиту? Фэйковые новости создаются и распространяются без какой-либо проверки – и я лично ощутил это на себе во время отпуска, – а затем ситуация только ухудшается.
Нести ответственность – это минимум для любого профессионала, но в наши дни серьезная работа стала скорее исключением. Для повышения числа кликов и охватов нет никаких ограничений.
Вопрос: что будет сделано для возмещения ущерба?» – написал вингер «Реала» в твиттере.
Менди говорит, что переспал с 10 тысячами женщин. Разве это возможно?
Был бы сейчас актуален ковид, Вини и о нем неустанно говорил, как важно вакцинироваться, ходить в масках.
Что ж, ждем когда он в политику начнет вмешиваться и последующее баллотирование в президенты Бразилии
Майкл Джексон в свое время так же начинал?!