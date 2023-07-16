Бускетс перешел в «Интер Майами». Контракт – до 2025 года
«Интер Майами» объявил о трансфере Серджи Бускетса.
35-летний полузащитник заключил с американской командой контракт до 2025 года.
Испанец присоединился к клубу МЛС в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия договора.
Бускетс провел в каталонской команде всю карьеру. В последнем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата Испании и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Лионеля Месси, с которым Бускетс играл в «Барсе».
Изображение: intermiamicf.com
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