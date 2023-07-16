Бускетс перешел в «Интер Майами». Контракт – до 2025 года

«Интер Майами» объявил о трансфере Серджи Бускетса.

35-летний полузащитник заключил с американской командой контракт до 2025 года.

Испанец присоединился к клубу в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия договора.

провел в каталонской команде всю карьеру. В последнем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Лионеля Месси, с которым Бускетс играл в «Барсе».

Изображение: intermiamicf.com

Месси будет комфортно в Майами – 73% жителей говорят на испанском. Спасибо конкистадорам и Кубинской революции

Что известно про «Интер Майами», где теперь будет играть Месси

Месси – в Майами. Следим, как Лео покоряет Америку