Бускетс перешел в «Интер Майами». Контракт – до 2025 года

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» объявил о трансфере Серджи Бускетса.

35-летний полузащитник заключил с американской командой контракт до 2025 года.

Испанец присоединился к клубу МЛС в качестве свободного агента. Ранее он покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия договора.

Бускетс провел в каталонской команде всю карьеру. В последнем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата Испании и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Лионеля Месси, с которым Бускетс играл в «Барсе».

Изображение: intermiamicf.com

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30 комментариев

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SaH4r.
Барса Маями
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Ебздрогыч
Месси собирает мушкетеров, 20 лет спустя
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ SaH4r.
Барса Маями
новый штат сша) 💪)
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Andrey Ashhabadskiy
Будем наслаждаться!
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Uragan Boy
шикарно!
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Однажды в Космосе
Интер, новое возвращение
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VERBLYUD
Великий! Научит полузащитникам Интера Майами играть в футбол)
+8
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Donald Subanov
Ответ Vinnipukh Vinni
Не научит (де Йонг научился чему-нибудь за три года?), но, естественно, резко усилит полузащиту. Особенно учитывая нынешний донный уровень состава этого Интера.
Да, научился. Очень заметно вырос за 3 сезона.
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Vinnipukh Vinni
Ответ VERBLYUD
Великий! Научит полузащитникам Интера Майами играть в футбол)
Не научит (де Йонг научился чему-нибудь за три года?), но, естественно, резко усилит полузащиту. Особенно учитывая нынешний донный уровень состава этого Интера.
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Donald Subanov
Да, научился. Очень заметно вырос за 3 сезона.
Он научился бы, если бы вытеснил Бускетса с позиции опорника в запас. А он этого сделать так и не смог. Бускетс как был основным, так и остался. А де Йонг как не играл на позиции опорника, так и не играет.
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AnMe
Удачи Буське, две легенды снова воссоединились 🤝
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i love it
Удачи легенда, отличной игры и заслуженной пенсии
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privet100
Собирается ОПГ Эль Ромашка.
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Goodison
Ответ Eric_Cartman
Получается, Бэкс на багаже Пепа решил поехать в сезон?
Сезон уже полгода как идёт, и Интер Майами пока что на последнем месте, и не факт, что даже с экс-каталонцами попадёт в плей-офф...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Eric_Cartman
Получается, Бэкс на багаже Пепа решил поехать в сезон?
Сезон уже в середине.
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Игорь Климов
Удачи Бускетсу в новом клубе!
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fatei4
Ну вот. А то прям интересно было с кем там месси в свой пас играть будет
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Сергей Заикин
старички решили подзаработать в Америке, ну это понятно
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Растиньяк
Рычажные все уже подписались на инсту Майами?
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Unreal Thierry
Майами «Мозенклаб».
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i love it
Ответ SaH4r.
Барса Маями
21 июля ожидается аншлаг в Маями
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Беттор Не для всех
Ответ SaH4r.
Барса Маями
О да)Именно))
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Spaten
Мы с первого класса вместе! И за все, что мы делаем, мы тоже будем отвечать вместе!
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BuTaMuH
FCBM💪💪💪
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Плотников Семен
Удачи, легенда! И надеюсь не прощай, а до свидания!
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