Смолов не забил пенальти в Superskill Challenge. Команда звезд «Динамо» проиграла звездам МКС

Федор Смолов не реализовал пенальти в Superskill Challenge на BetBoom МКС-2023.

Перед финальным матчем медиафутбольного турнира 2Drots – «БроукБойз» команды звезд «Динамо» и звезд МКС сразились в различных конкурсах

Команды соревновались в ударах с лета, ударах по перекладине и по мишеням, в эстафете и игре 3 на 3.

Сборная МКС отыгралась в последнем челлендже с 1:4. Победитель определился в серии 11-метровых. Звезды МКС забили пять пенальти, динамовцы – четыре.

В команде бело-голубых не забили с точки, в частности, и . С их ударами справился вратарь .

В финальном матче играют 2Drots и « ». Игра проходит на «ВТБ Арене». Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Ультимативный гайд по суперфиналу МКС-2023 на «ВТБ Арене». Кто и когда играет?