Смолов не забил пенальти в Superskill Challenge. Команда звезд «Динамо» проиграла звездам МКС

Теги Федор Смолов ВТБ Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Будаков Московский Кубок Селебрити 2Drots Ярослав Гладышев БроукБойз Медиафутбол

Федор Смолов не реализовал пенальти в Superskill Challenge на BetBoom МКС-2023.

Перед финальным матчем медиафутбольного турнира 2Drots – «БроукБойз» команды звезд «Динамо» и звезд МКС сразились в различных конкурсах

Команды соревновались в ударах с лета, ударах по перекладине и по мишеням, в эстафете и игре 3 на 3.

Сборная МКС отыгралась в последнем челлендже с 1:4. Победитель определился в серии 11-метровых. Звезды МКС забили пять пенальти, динамовцы – четыре.

В команде бело-голубых не забили с точки, в частности, Федор Смолов и Ярослав Гладышев. С их ударами справился вратарь Александр Будаков.

В финальном матче играют 2Drots и «БроукБойз». Игра проходит на «ВТБ Арене». Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Ультимативный гайд по суперфиналу МКС-2023 на «ВТБ Арене». Кто и когда играет?

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12 комментариев

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Михо
Кому лень смотреть видео- нет, бил не паненкой😃
+26
-1
+25
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ХавиГави_Паратрупер
Джордан на классе😎
+9
0
+9
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Камил Мамедов
"Не реализовал пенальти" - громко сказано. Пнул по центру во вратаря, чтобы у папарацци вокруг были "крутые" кадры
+6
0
+6
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ЧДБ
Ответ Камил Мамедов
"Не реализовал пенальти" - громко сказано. Пнул по центру во вратаря, чтобы у папарацци вокруг были "крутые" кадры
Согласен, в левый от вратаря угол даже ударить было нельзя: там целая толпа стояла 🤣
+3
0
+3
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Артём Амирджанян
Ему не привыкать
+1
0
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Jovana Jovičić
Я же говорила, что Динамо - это команда чипинкосов
+1
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Игорь Пичугин
Там помехи справа были, простительно.
+1
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Яйца Судьбы
Паненкой надо было)
0
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Viktor Martunov
Ответ Михо
Кому лень смотреть видео- нет, бил не паненкой😃
Вот панëнкой бы забил.
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pelod
Ответ Михо
Кому лень смотреть видео- нет, бил не паненкой😃
спасибо!
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Viktor Martunov
Ответ Jovana Jovičić
Я же говорила, что Динамо - это команда чипинкосов
Каких каких косов?колись давай.
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Катя_СПб
Ответ Игорь Пичугин
Там помехи справа были, простительно.
Ну так должен был уступить и только потом бить.
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