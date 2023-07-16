Смолов не забил пенальти в Superskill Challenge. Команда звезд «Динамо» проиграла звездам МКС
Федор Смолов не реализовал пенальти в Superskill Challenge на BetBoom МКС-2023.
Перед финальным матчем медиафутбольного турнира 2Drots – «БроукБойз» команды звезд «Динамо» и звезд МКС сразились в различных конкурсах
Команды соревновались в ударах с лета, ударах по перекладине и по мишеням, в эстафете и игре 3 на 3.
Сборная МКС отыгралась в последнем челлендже с 1:4. Победитель определился в серии 11-метровых. Звезды МКС забили пять пенальти, динамовцы – четыре.
В команде бело-голубых не забили с точки, в частности, Федор Смолов и Ярослав Гладышев. С их ударами справился вратарь Александр Будаков.
В финальном матче играют 2Drots и «БроукБойз». Игра проходит на «ВТБ Арене». Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».
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