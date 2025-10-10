Тэйлор о работе судей: «ВАР породил ожидание совершенства, но его не существует. Сначала говорят: «Не хотим дотошности ВАР». Потом говорят: «Почему ВАР не вмешался?»

Энтони Тэйлор заявил, что ВАР породил ожидание совершенства.

«Пристальный интерес, анализ, обсуждения, связанные с АПЛ, говорят о стремлении всех к совершенству.

Но на самом деле совершенства не существует. Мы ожидаем, что судьи будут принимать правильные решения. Очень важно начать говорить о страхе людей перед неудачами или ошибками.

Мы должны признать, что если мы не создадим благоприятную среду, люди будут испытывать страх, и это негативно скажется на них и их результатах в долгосрочной перспективе.

ВАР породил ожидание совершенства, решения всех проблем. Но на самом деле это далеко от истины.

Сегодня люди говорят: «Мы не хотим, чтобы ВАР был слишком дотошным». На следующей неделе они будут говорить: «Почему ВАР не вмешался?».

Людям нужно решить, чего они хотят. Нельзя в одном матче говорить: «Мы не хотим вмешательства ВАР, потому что это нарушает ход игры», а в следующем матче сказать: «Какой позор, что ВАР здесь не вмешался».

Нужно по-настоящему осмыслить, для чего нужна эта технология», – сказал английский арбитр Энтони Тэйлор .