Златан Ибрагимович: «Леау – это магия! Он один из лучших игроков в мире. Говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол»
Златан Ибрагимович назвал Рафаэля Леау одним из лучшим футболистов в мире.
«Я был в раздевалке после матча с «Ювентусом». В ярости были все, включая главного тренера, потому что мы могли победить. И Леау тоже [был недоволен], потому не забил два момента.
В ходе предсезонки он был лучшим, но потом выбыл на два месяца, а теперь ему нужно вновь набрать форму.
Конечно, мы ждем магии, потому что Леау – это магия!
Мы всегда будем говорить о нем, потому что он один из лучших игроков в мире, и я говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол.
Я видел его еще молодым, а сейчас у него двое детей – это целый путь. Говорят, ему уже 26 лет, но я сам повзрослел в 28 лет.
Когда мы выиграли скудетто, могу сказать, что Рафаэл сделал это почти в одиночку», – сказал советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.
