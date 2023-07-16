Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия результаты СКА Ростов ПФЛ Россия Вторая лига ФК Севастополь Биолог чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Рубин Ялта Футбол

Крымские клубы сыграли в чемпионате России.

В 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1).

В июне «Севастополь» и «Рубин» прошли аттестацию в ФНЛ для участия во Второй лиге.

Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15. Тогда Российский футбольный союз допустил СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и «Жемчужину» (Ялта) до участия во втором дивизионе ПФЛ в зоне «Юг», а также в Кубке России.

4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. 23 января 2015 года исполком РФС исключил клубы из числа участников первенства. Результаты матчей с участием этих клубов были аннулированы.

Вторая лига

1-й тур

Биолог – Рубин Ялта 1:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 июля, 17.00, «Stadion Biolog, Progress»
Онлайн матча

 

Севастополь – СКА Ростов 3:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 июля, 18.00, «SKS Arena»
Онлайн матча

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

Календарь Второй лиги

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94 комментария

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Любезный Коссутий
Ответ Конте-Канте
Поздравляю крымчан с футболом. Ой а где же комментаторы и злой запад, который в ту же секунду навсегда выкинет из ФИФА-УЕФА?
ну, не в ту же секунду, но выкинет, да.
+121
-40
+81
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**Iscander**
Юзер химарс опять обосрался, и так на каждой ветке.
+46
-18
+28
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**Iscander**
Ответ blaugrano
Пользователь с ником HI MARS (!) и американским флагом на аве язвит про "спорт вне политики". Есть ли что-нибудь более лицемерное?)
это чучело везде хрень пишет.
+41
-15
+26
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giallo-verde
Ответ Конте-Канте
Поздравляю крымчан с футболом. Ой а где же комментаторы и злой запад, который в ту же секунду навсегда выкинет из ФИФА-УЕФА?
За секунду такие дела не делаются
+41
-15
+26
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blaugrano
Пользователь с ником HI MARS (!) и американским флагом на аве язвит про "спорт вне политики".
Есть ли что-нибудь более лицемерное?)
+44
-19
+25
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Фёдор Кузнецов
Ответ Jhon Jhon
Я один ору с количества ботов?) В РФ хоть один ресурс без ботов остался хотя бы?)
всё люди которые с другой позицией боты? интересная позиция
+35
-14
+21
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RSM-1930
Ответ Jhon Jhon
Я один ору с количества ботов?) В РФ хоть один ресурс без ботов остался хотя бы?)
здесь всегда было много ципсо
+29
-9
+20
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ks-1993
Севастополь. Полный почти стадион, полная фанка с зарядами нон стоп, баннерами, гимн аля you will never walk alone, атмосфера чем-то напоминала Воронеж! и это с учётом атаки скунсов утром. Браво Севастополь!
+37
-17
+20
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Конте-Канте
Поздравляю крымчан с футболом. Ой а где же комментаторы и злой запад, который в ту же секунду навсегда выкинет из ФИФА-УЕФА?
+89
-72
+17
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ks-1993
Ответ Денис Давыдов
Гимн по русски стыбзили? 😂
гимн Севастополя и при Украине пели на русском, и "город русских моряков" как был, так остался
+22
-6
+16
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Конте-Канте
Ответ HI MARS
А потом такие:а почему нас не пускают в УЕФА?Спорт же вне политики)))
не расстраивайся
+25
-13
+12
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Михаил Иванов
Ответ HI MARS
А потом такие:а почему нас не пускают в УЕФА?Спорт же вне политики)))
Нас и так не пустят.
+15
-5
+10
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Борух73
поздравляю крымчан. очень долго ждали, даже сбер пришел раньше))
+15
-8
+7
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Брэд Либил
>таким образом, клубы из Крыма впервые сыграли в чемпионате России
Неправда. Крымские клубы уже играли в чемпионате России. Правда из-за запрета ФИФА и УЕФА недоиграли тогда сезон.
+14
-7
+7
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Lxreich7
Ответ David Aprasidze
Давно пора. Все что способствует изоляции рос спорта только приветствуется.
Так изолируйся первый от российского футбола , че ты тут сидишь?) я за вами бежала три остановки , чтобы сказать как вы мне безразличны , типичный комплекс лимитрофа
+9
-2
+7
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Антон Герасименко
Ответ **Iscander**
Юзер химарс опять обосрался, и так на каждой ветке.
И как его не банит спортс?видимо, ген. дир спортса получает от врагов России.
+13
-7
+6
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laudrup
Ответ ks-1993
Севастополь. Полный почти стадион, полная фанка с зарядами нон стоп, баннерами, гимн аля you will never walk alone, атмосфера чем-то напоминала Воронеж! и это с учётом атаки скунсов утром. Браво Севастополь!
Родной город-герой Севастополь с первой победой!!!
+7
-1
+6
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Yusa Naza
Добро пожаловать!👍
+10
-5
+5
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ HI MARS
Был Рубин,станет Рубiном
Была прекрасная советская республика, в которой были наука, культура, более 50 миллионов населения, стала вымирающая нацистская помойка, которую цинично использует «цивилизованный» мир в своих корыстных интересах, не считаясь с количеством простых украинцев, пущенных на мясо.
+17
-12
+5
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Lxreich7
Ответ HI MARS
Был Рубин,станет Рубiном
Как был дибил , так им и остался)
+5
-1
+4
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dereds
Поздравляю, надеюсь скоро увидеть и Луганские клубы
+9
-6
+3
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Zeitgeist Zeppelin
Прекрасно! Давно пора.
+21
-18
+3
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Lxreich7
В добрый час , футбол нужен для того , чтобы дарить радость и эмоции людям в это непростое время. Собаки лают - караван идет
+19
-16
+3
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Олег Кучтраев
Ответ Человек_Легенда
Ну они же в полулюбительском дивизионе, поэтому пока не страшно. Страшно, если выйдет наверх Хотя крымский футбол потопит всю РПЛ окончательно
наплевать. Никто не имеет права запрещать играть в футбол
+4
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RSM-1930
Ответ David Aprasidze
Давно пора. Все что способствует изоляции рос спорта только приветствуется.
там Абхазия хочет в Россию
+5
-3
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