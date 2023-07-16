Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА

Крымские клубы сыграли в чемпионате России.

В 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с « » (1:1), а « » победил ростовский СКА (3:1).

В июне «Севастополь» и «Рубин» прошли аттестацию в ФНЛ для участия во Второй лиге.

Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15. Тогда Российский футбольный союз допустил СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и «Жемчужину» (Ялта) до участия во втором дивизионе ПФЛ в зоне «Юг», а также в Кубке России.

4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. 23 января 2015 года исполком РФС исключил клубы из числа участников первенства. Результаты матчей с участием этих клубов были аннулированы.

1-й тур

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

Календарь Второй лиги