Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА
Крымские клубы сыграли в чемпионате России.
В 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1).
В июне «Севастополь» и «Рубин» прошли аттестацию в ФНЛ для участия во Второй лиге.
Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15. Тогда Российский футбольный союз допустил СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и «Жемчужину» (Ялта) до участия во втором дивизионе ПФЛ в зоне «Юг», а также в Кубке России.
4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о запрете с 1 января 2015 года крымским клубам принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. 23 января 2015 года исполком РФС исключил клубы из числа участников первенства. Результаты матчей с участием этих клубов были аннулированы.
1-й тур
- Дата проведения
- 16 июля, 17.00, «Stadion Biolog, Progress»
- Дата проведения
- 16 июля, 18.00, «SKS Arena»
Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?
Есть ли что-нибудь более лицемерное?)
Неправда. Крымские клубы уже играли в чемпионате России. Правда из-за запрета ФИФА и УЕФА недоиграли тогда сезон.