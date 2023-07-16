196 фанатов задержано на Суперкубке в Казани. Составлено 30 протоколов за пропаганду нацизма после игры «Зенит» – ЦСКА

МВД Татарстана отчиталось о 196 фанатах, задержанных в день OLIMPBET Суперкубка России.

«Матч посетили более 40,8 тысячи зрителей, в том числе порядка 5,6 тысячи активных болельщиков ФК « » и 9,1 тысячи болельщиков , прибывших в столицу Татарстана из различных регионов страны воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции Казани было доставлено 196 болельщиков.

Составлено 156 административных протоколов, в том числе:

– 114 человек – по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;

– 30 человек – по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»;

– 3 человека – по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств в общественных местах»;

– 4 человека – по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»;

– 2 человека – по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»;

– 2 человека – по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»;

– 1 человек – по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По итогам рассмотрения судами 91 материала об административных правонарушениях назначены административные аресты на различные сроки

в отношении 59 человек, вынесены административные штрафы в отношении 27 лиц.

По факту грубого нарушения общественного порядка в электропоезде сообщением «Нижний Новгород – Казань» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сказано в публикации на сайте МВД.