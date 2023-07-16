196 фанатов задержано на Суперкубке в Казани. Составлено 30 протоколов за пропаганду нацизма после игры «Зенит» – ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена алкоголь и спорт Футбол

МВД Татарстана отчиталось о 196 фанатах, задержанных в день OLIMPBET Суперкубка России.

«Матч посетили более 40,8 тысячи зрителей, в том числе порядка 5,6 тысячи активных болельщиков ФК «Зенит» и 9,1 тысячи болельщиков ПФК ЦСКА, прибывших в столицу Татарстана из различных регионов страны воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целом, по данным республиканского МВД, за различные правонарушения в отделы полиции Казани было доставлено 196 болельщиков.

Составлено 156 административных протоколов, в том числе:

– 114 человек – по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;

– 30 человек – по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»;

– 3 человека – по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств в общественных местах»;

– 4 человека – по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»;

– 2 человека – по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»;

– 2 человека – по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»;

– 1 человек – по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По итогам рассмотрения судами 91 материала об административных правонарушениях назначены административные аресты на различные сроки
в отношении 59 человек, вынесены административные штрафы в отношении 27 лиц.

По факту грубого нарушения общественного порядка в электропоезде сообщением «Нижний Новгород – Казань» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сказано в публикации на сайте МВД.

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
Визитку Яроша тоже нашли?)
+93
-11
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Трое за распитие спиртных напитков. На троих сообразили)
+64
-1
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Ничосе денацификация. Надо Конашенкову в отчёт прикрепить
+67
-4
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ раскаявшийся жиробас
Визитку Яроша тоже нашли?)
Два женских парика и Симс 3.😁
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Пропаганда нацизма? Перекличка "Русские вперед!" не понравилась татарской полиции?
+66
-20
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
будут ли бомбардировки городов, в которых жили эти 30 нацистов? не сообщали?
+54
-13
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsld
«Это другое, вы не понимаете!»(с)
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Markus 812
Ответ Айвенго
Пропаганда нацизма? Перекличка "Русские вперед!" не понравилась татарской полиции?
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»; Если при этом кричали русские вперед, то да
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red A.
Ответ раскаявшийся жиробас
Визитку Яроша тоже нашли?)
Визитку Ярошика.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий удален модератором
За качественную гойду, не чокаясь
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L.A.S_Vegas_777_
Я больше офигел, когда приняли группу фанатов из 6-8 человек, которые в уличном кафе, сидели спокойно и просто подпевали музыке играющей в кафе. Люди взрослые были, спокойные, не пьяные. Приперлись полицаи, вызвали ОМОН... Казань в топку!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tintobrass
Ответ dmsld
«Это другое, вы не понимаете!»(с)
это была спецоперация получается )
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Ответ Геннадий Тёкин
Ярош, это кто?
Президент международной корпорации по производству визиток.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
А может это были ряженые, чтобы потом сказать что Фан уйди нужен обязательно
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aysaf Zakiyev
там дурачки просто решили сломать забор, чтобы на фанку пройти, поэтому так много наверное. ещё помню одна женщина орала и била своего мужа, её тоже полицейский забрал)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Ищут нацистов повсюду, но не у себя в стране...
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Я больше офигел, когда приняли группу фанатов из 6-8 человек, которые в уличном кафе, сидели спокойно и просто подпевали музыке играющей в кафе. Люди взрослые были, спокойные, не пьяные. Приперлись полицаи, вызвали ОМОН... Казань в топку!
Культура восприятия болельщиков, что дозволено было на чемпионате мира, не дозволено своим болельщикам в РПЛ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
А 3 человека, которые потребляли и 4 человека, в состоянии опьянения - это одни люди или разные? Или трое надышали на четвертого?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рав. Зильберман
Ответ Dmitriy Racheev
За качественную гойду, не чокаясь
Аминь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Ответ Айвенго
Пропаганда нацизма? Перекличка "Русские вперед!" не понравилась татарской полиции?
Выходи на протест, билет до Казани не дорогой
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1 dreik 1
Ответ Барберис
Комментарий удален модератором
А еще один президент в своих речах использует речи некого Ильина, и еще постоянно хвалит его. Но это как я понимаю у патриотов "другое" и правильный нацизм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ vik444
Ну и не поняли почему вам нужно фан-айди. Уходите уже наконец.
Уходи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsld
Ответ riverman1980
именно, что это другое. у нас за нацистскую символику задерживают - у Зеленского нацистские кресты рисуют на танках.
Ага. 100%. Все именно так. А татуировки на шее у одного известного героя России - это все происки Запада!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L.A.S_Vegas_777_
Сраная казань! Им вообще нельзя доверять проведение спортивных мероприятий.
100% им дали разнарядку, всех подряд паковать, что бы показать, что без фан ай ди только хуже.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Ответ Геннадий Тёкин
Ярош, это кто?
На визитке Яроша все написано.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий