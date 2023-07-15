Кержаков отразил два пенальти в матче за Суперкубок. 19-летний Ренан принес «Зениту» победу ударом паненкой

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Милан Гайич Никита Ермаков Роберт Ренан Футбол

Михаил Кержаков совершил два сэйва в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Голкипер «Зенита» поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.

Решающий гол с точки забил Роберт Ренан. 19-летний защитник исполнил паненку и принес «Зениту» победу со счетом 5:4.

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50 комментариев

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Jovana Jovičić
Ну гол Ренана реально топ
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ренан просто не знал, что перед ним лигенда, бгг.
+79
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ЛоуренсАравийский
Федька Смолов смотри как исполняют паненку в решающий момент. у 19 летнего пацана нервы стальные чем у 90% игроков рпл
+65
-12
+53
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Eddenonkas
Поздравляю Михаила. Старший брат сегодня им очень горд!
+24
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+23
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svsullivan
Ответ ЛоуренсАравийский
Федька Смолов смотри как исполняют паненку в решающий момент. у 19 летнего пацана нервы стальные чем у 90% игроков рпл
Эмм, не напрашиваюсь в адвокаты Смолова, но и уровень накала совсем иной
+28
-6
+22
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Дмитрий9779
Лучший сегодня и в основное время вытащил пару раз и два пенальти отбил.
+20
-4
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ТрактоПоктер
Ещё и в игре спас несколько раз!
Смотрел тут интервью с ним - очень адекватный чел)
Спросили у него, почему футболистов так часто на деньги разводят - ну тупые мы, объективно и это факт, ответил Миша )
+17
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+16
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tony
Трофей имени Кержакова, тут ничего не скажешь.
+15
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Голубой лев
Миша красавчик. Потренировался на одной звезде и наказал другую. Всех наших с победой и кубком!
+14
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corazón blanco
Герой Зенита сегодня, как в основное время все потащил, так и в серии сыграл здорово. Ну и исполнении пенальти от Ренана - как вишенка на торте.
+14
-2
+12
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fil_spb
Миша молодец. Без преувеличения герой матча. Лучшим был в основное время, а потом и на пенальти сыграл отлично.
+11
-1
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Любовь Мелехова
Ответ ТрактоПоктер
Ещё и в игре спас несколько раз! Смотрел тут интервью с ним - очень адекватный чел) Спросили у него, почему футболистов так часто на деньги разводят - ну тупые мы, объективно и это факт, ответил Миша )
Показал Мишаня, что он не ’мешок картошки’, молодец!
+9
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Nick Crosier
Кержаков просто фантастический матч выдал.
+8
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SegaYasch
Ответ ЛоуренсАравийский
Федька Смолов смотри как исполняют паненку в решающий момент. у 19 летнего пацана нервы стальные чем у 90% игроков рпл
Т.е. напряженка на Суперкубке России в разы сильнее, чем в 1/4 ЧМ?
Ясно-понятно
+18
-10
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Trash Talking
Болельщики делятся на два типа:
"Пенальти - это лотерея"
"Пенальти - это мастерство бьющих и вратарей, а не лотерея"
+7
0
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Andre Remati
Ответ Саша Соболев
Комментарий удален модератором
Не надо так. Они проиграли, но играли очень хорошо.
+8
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Дурачок
Ренан забил "ренанкой".
+6
0
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Groznyi2024
Ответ Jovana Jovičić
Ну гол Ренана реально топ
Просто Ренан не в курсе о "ноге бога", но в курсе о Ли Гын Хо
+8
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег Милославский
Старший брат навсегда свалил из России.Очередной "патриот" типа Исымбаевой
недавно же играл в матче легенд
+6
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Данко Лазович
Кержаков лучший!
+6
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Сергей Сурков
Ответ Олег Милославский
Ну и что ?? А живет на Западе
не живёт а работает, чувствуешь разницу?
+5
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Eddenonkas
Лучший сегодня и в основное время вытащил пару раз и два пенальти отбил. Молодечик!
+5
-1
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Уставший Фергюсон
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ренан просто не знал, что перед ним лигенда, бгг.
Сборная Бразилии в своем репертуаре
+7
-3
+4
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Rumov
Так бить в 19 лет решающий пенальти... Хорошо, что Семак не видел, а то бы надавал по шее. Но, главное-с победой, ребята.
+3
0
+3
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Igor Petruk
Цска объективно был сильнее, Кержаков вытащил матч для своей команды!
+5
-2
+3
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