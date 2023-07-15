Кержаков отразил два пенальти в матче за Суперкубок. 19-летний Ренан принес «Зениту» победу ударом паненкой
Михаил Кержаков совершил два сэйва в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Голкипер «Зенита» поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.
Решающий гол с точки забил Роберт Ренан. 19-летний защитник исполнил паненку и принес «Зениту» победу со счетом 5:4.
Смотрел тут интервью с ним - очень адекватный чел)
Спросили у него, почему футболистов так часто на деньги разводят - ну тупые мы, объективно и это факт, ответил Миша )
Ясно-понятно
"Пенальти - это лотерея"
"Пенальти - это мастерство бьющих и вратарей, а не лотерея"