Кержаков отразил два пенальти в матче за Суперкубок. 19-летний Ренан принес «Зениту» победу ударом паненкой

Михаил Кержаков совершил два сэйва в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Голкипер « » поймал мяч после удара в левый от вратаря угол, а следом парировал удар в противоположную сторону.

Решающий гол с точки забил . 19-летний защитник исполнил паненку и принес «Зениту» победу со счетом 5:4.